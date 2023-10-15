不能錯過的「印度色彩節」！ 彩粉、水球齊飛的繽紛瘋狂世界

你嚮往印度之旅嗎？想要和當地民眾一起狂歡嗎？那你不能錯過印度三大節慶之一的色彩節(Holi)，它在每年3月前後的月圓之日舉行，2024年將會在於3月25日在各地盛大展開。到了這天，到處呈現一片瘋狂的七彩絢麗，人們會將五顏六色的顏料和粉末向彼此身上潑灑，開始瘋狂攻擊，尤其是身為外國人的你我更是不能錯過，讓人變彩色的，街道也變彩色的，甚至連恆河的水都變彩色的，人人互相擁抱、跳舞慶祝，燃燒火焰，將顏料塗抹在別人額頭以示祝福，並高喊：「Happy Holi！」

除了印度之外，在尼泊爾色彩節也是當地重要節日，歡樂、朝氣、趣味的節慶，特別受到年輕人的歡迎。在印度，人們用水和顏料互相潑撒塗抹，夜晚把用草和紙紮的侯麗卡像拋入火堆中燒燬；在尼泊爾，以豎竹竿儀式開始，為期一周，人們互相拋灑色粉、投擲水球，第八天時將竹竿燒掉，節日結束。節日慶祝春天的到來，所有人同在一起歡樂，大家暫時忘記種姓階級的差異，呈現和平景象。

色彩節不管大人小孩，男女老少，全都走上街頭，將彩色粉末，點抹在對方額頭以示祝福；圖片／123RF

色彩節這天，不管大人小孩，男女老少，全都走上街頭，將彩色粉末，點抹在對方額頭以示祝福，更多人是直接抓起粉末互相噴灑「攻擊」，從頭到腳無所不塗，所到之處皆是不可思議的繽紛世界，連空氣裡都懸浮著彩色粉末，頑皮的孩子們甚至還加水調合，以水桶、水球或水槍「掃射」每一個遇見的人。

頑皮的孩子們甚至還加水調合，以水桶、水球或水槍「掃射」每一個遇見的人；圖片／擷取自Flickr cc授權圖片，作者Michael Foley Photography

Holi是印度語「顏色」的意思。色彩節的起源眾說紛紜，其中一種說法源自於印度教神話。印度教的三大神之一「毗濕奴神」（Vishnu）的分身「奎師那神」（Krishna）生性調皮，喜歡在牧牛女身上灑彩色粉末，神話流傳千年後，形成印度當地特有的習俗。也有人說，因為奎師那神不滿自己膚色黝黑而他最喜歡的牧牛女拉達的皮膚白皙，母親便建議他用彩色粉末塗抹在拉達的臉上。

色彩節源自於印度教神話；圖片／擷取自Flickr cc授權圖片，作者greeno777

另一種人們認為最有權威性的說法是，Holi節源於印度的著名史詩《摩訶婆羅多》。傳說，國王希蘭亞卡西普國王(Hiranyakashipu) 因為受到梵天的保佑，被賜予不死之身，因此變得驕縱殘暴，狂妄自大，逼迫民眾崇拜自己，連天神毗濕奴也不放在眼裡。

色彩節孩子們以彩色粉末玩樂的景象；圖片／擷取自Flickr cc授權圖片，作者Pison Jaujip

一天，暴君對國民宣佈，不准人們再提天神毗濕奴的名字，舉國上下只能崇拜他一個人，否則就嚴加懲處。王子普拉拉德(Prahlada)是毗濕奴神的忠實信徒。他公開反對父親，對天神依然虔誠如初。因此，暴君對王子懷恨在心，千方百計要陷害他。暴君叫人把王子推下萬丈懸崖，但王子沒有摔死。後來，暴君又命大象踩死王子，也未得逞。暴君的妹妹「女妖霍利卡」（Holika），曾得神靈保佑不怕火燒，因此，暴君就讓Holika抱住王子跳進熊熊燃燒的火中，企圖燒死王子。孰料，王子毫髮未損，Holika卻葬身火海。當王子走出火堆時，人們向王子灑七色彩粉，表達對善良的讚頌和對邪惡的憎恨。

色彩節英文中的「Holi」，便是由女妖名字「Holika」演變而來；圖片／擷取自Wikimedia授權圖片，作者David.Clay.Photography

印度色彩節同時這一天，也是一個傳統的節日「印度打男人節」；圖片／擷取自Flickr cc授權圖片，作者gkrishna38

同時這一天，在印度中部牧牛女拉達出生的地方，這天也是一個傳統的節日「印度打男人節」(Lathmar Holi)。這個節日，印度婦女會穿上五顏六色的服裝，頭上裹著彩色的頭紗，手拿一根長長的、竹棍或木棒打男人；男人們則靠盾牌保護自己的頭。印度打男人節的由來有一段傳說。奎師那神曾常常嘲弄自己的拉達及她的朋友，引起當地的女性不滿。女人們便用鐵杖或大竹棍把克利須那王和他的朋友趕走。

旅行社推出色彩節行程，特別安排住宿皇宮飯店、體驗印度瑜珈；圖片／123RF

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===================撰文／方雯玲、鍾瑩貞

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