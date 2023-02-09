2023年中越峴港必去的7大理由，帶你快速認識當地旅遊魅力
位於越南中部的峴港（Da Nang）被《國家地理雜誌》評選為人生必去的50個地方之一。究竟峴港的魅力在哪？峴港為什麼好玩？透過以下介紹，讓你快速認識峴港的旅遊魅力，如果2023年還未想到去哪裡旅行，越南峴港將會是你的最佳之選！
中越峴港必去的7大理由
1. 容易去
台北直飛峴港只需2.5小時
2. 有看頭
峴港靠海，有江海與青山、也有古蹟與世界遺產，景點多到三天也跑不完！
3. 輕鬆玩
峴港是個港口城市，服務以及設備完善，街道整潔，玩法簡單。
4. 低消費
平價美食與寬廣的高CP海景酒店特別多，帶家人來峴港放鬆度個假，花費也不高。
5. 家庭遊
不只是年輕人和情侶，家庭游選擇峴港也非常舒服。這裡常年都很暖和，一點都不冷。
6. 治安佳
乾淨、安全、治安好，是越南最乾淨的城市。
7. 坐擁世界50大
世界五十大必去地：會安古城、順化古城
世界遺產古蹟：美山聖地
(峴港是國家中心點，有著別於河內、胡志明的豐富北中南人文歷史)
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