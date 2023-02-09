2023年中越峴港必去的7大理由，帶你快速認識當地旅遊魅力

位於越南中部的峴港（Da Nang）被《國家地理雜誌》評選為人生必去的50個地方之一。究竟峴港的魅力在哪？峴港為什麼好玩？透過以下介紹，讓你快速認識峴港的旅遊魅力，如果2023年還未想到去哪裡旅行，越南峴港將會是你的最佳之選！ 峴港最美私人渡假海灘/峴港洲際酒店

中越峴港必去的7大理由

1. 容易去

台北直飛峴港只需2.5小時

2. 有看頭

峴港靠海，有江海與青山、也有古蹟與世界遺產，景點多到三天也跑不完！

峴港五行山/早期為海中島的五行山屬石灰岩地形，有多座寺廟和壯觀的洞穴。最壯觀的是玄空洞，非常值得一探，搭電梯就能抵達最高點。

3. 輕鬆玩

峴港是個港口城市，服務以及設備完善，街道整潔，玩法簡單。 峴港粉紅教堂/峴港到此一遊著名打卡地標，教堂附近有很多銀樓，可以去拍照順便換錢。

4. 低消費

平價美食與寬廣的高CP海景酒店特別多，帶家人來峴港放鬆度個假，花費也不高。 峴港美溪沙灘/美麗乾淨的城市海灘，交通便利，設有公共衛生間和淋浴區。在炎熱夏季時，許多家庭與小孩遊客喜歡在傍晚前來，踏沙、玩水，迎接日落。

5. 家庭遊

不只是年輕人和情侶，家庭游選擇峴港也非常舒服。這裡常年都很暖和，一點都不冷。 會安迦南島桶船體驗/來到會安，除了遊會安古城外，還有一項有趣體驗那就是迦南島桶船。搭乘桶船，徜徉在椰子林的水道，對小朋友或大人來說是很新鮮的體驗！

6. 治安佳

乾淨、安全、治安好，是越南最乾淨的城市。

7. 坐擁世界50大

世界五十大必去地：會安古城、順化古城

世界遺產古蹟：美山聖地

(峴港是國家中心點，有著別於河內、胡志明的豐富北中南人文歷史)

順化古城/圖片來源：橘子貓TTtrips 越南私人包車服務