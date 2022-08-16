城市綠洲！ 雅加達柏悅酒店 中央商業核心新開幕

【旅奇傳媒/編輯部報導】凱悅酒店集團宣佈雅加達柏悅酒店盛大開幕，標誌著備受矚目的柏悅品牌首次亮相印尼市場。酒店坐落於雅加達寧靜的門騰區，地處繁華的中央商業區核心地帶，提供餐飲、休閒和養生康體等一系列特色體驗，以及舉辦定制慶祝活動所需的獨特場地，為入住客人和本地居民呈現雅加達奢華新典範。

雅加達柏悅酒店地處雅加達市金融和大使館區核心地帶，佔據Park Tower大廈37層中最高的17層。酒店所在的門騰區是建於20世紀初的花園城市，如今以其綠樹成行的寧靜街道、蔥郁的植被和優雅的傳統建築聞名。 雅加達柏悅酒店毗鄰優美的公園和備受歡迎的娛樂場所，坐擁附近國家紀念塔的全景。

酒店位置延續柏悅品牌芝加哥首間酒店俯瞰寧靜公園的選址理念，與自然比鄰而居，傳遞出全球各地柏悅酒店致力打造城市綠洲的款待哲學。

▲雅加達柏悅酒店設計靈感來自印尼雨林之美、傳統工藝和本地自然物料。 圖：Petrie PR HK／提供

雅加達柏悅酒店的居家風格室内裝潢由屢獲殊榮的倫敦設計事務所Conran and Partners操刀設計，事務所合夥人Tina Norden主理。設計靈感來自印尼雨林之美、傳統工藝和本地自然物料，選用火山石、紅銅，以及ikat手工織染圖案、精美木雕和盾牌等當地元素，打造甯和優雅、賓至如歸的綠洲。

整個酒店的視覺之旅猶如雨林般層層遞進，低層空間深沉的色調令人想起森林的下層林木。隨著樓層逐漸升高，色調趨於輕盈溫暖，仿佛繁茂枝葉間透過的斑駁陽光。通過充滿氛圍感的空間過渡和引人共鳴的設計，客人從雅加達繁華市中心逐漸走入寧靜、舒適且別具格調的環境，俯瞰城市百態，沉浸於深厚的在地感之中。

▲雅加達柏悅酒店有220間優雅寬闊客房，提供雲石深泡浴缸。 圖：Petrie PR HK／提供

雅加達柏悅酒店設有220間優雅寬闊的客房，其中包括36間套房。客房面積從615至915平方英呎不等（57至85平方公尺），套房面積則為935至2,450平方英呎（87至228平方公尺）。所有房間均設有大落地窗，讓客人能夠將雅加達和國際紀念塔美景一覽無餘。

客房內還提供雲石深泡浴缸，配備綜合媒體中心的超大平板電視，並陳設著珠寶、繪畫和盾牌等經典的印尼風格裝飾品。總統套房呈現低調的當代奢華風範，面積達3,230平方英呎（300平方公尺），設有獨立貴賓入口，提供寬闊臥室，82英寸LED電視，客廳內設有一張印尼黑桃木打造的辦公桌。

▲所有房間均設有大落地窗，讓客人能夠將雅加達和國際紀念塔美景一覽無餘。 圖：Petrie PR HK／提供

餐飲享受始於22層的Dining Room，客人在此可享受早午晚餐，互動式開放廚房烹飪環境，以及以印尼和義大利風味為亮點的料理體驗。位於23層的Conservatory設有不同場合所需的宴客空間，提供鹹香小吃、甜品和特色茶飲等暖心美食。The Bar是享受輕量小食、精釀飲品與現場娛樂的好去處，戶外露臺可飽覽雅加達壯觀城市景致。

Kita喜多餐廳及酒吧佔據大廈最高的兩層，即將於未來數月內面世，是社交和慶祝特別場合的首選目的地。餐廳提供精緻現代日本料理和創意雞尾酒，坐擁開闊城市景觀，日落美景尤其不容錯過。

坐落於37層的Kita喜多餐廳將呈現爐端燒、天婦羅、涮涮鍋、刺身和鐵板燒等純正日本風味。這間地道日本料理餐廳內設一系列私人用餐包廂，包含榻榻米包廂和一間帶有私人廚房的貴賓包廂，室内設計選用日本元素圖案、物料和工藝品，令用餐體驗更臻完美。餐後，賓客可移步至36層的KITA酒吧，感受駐場DJ帶來的動感旋律，從天臺飽覽動人全景。

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