咖啡渣製漱口杯、稻草製成垃圾桶！ 沙巴首家創意設計「綠蔓酒店」體現婆羅洲獨特文化
【旅奇傳媒/編輯部報導】沙巴擁有豐富的獨有文化和美麗大自然。作為哥打京那巴魯（KK）第一家萬豪國際旗下設計酒店品牌成員之一的創意設計酒店，綠蔓酒店的目標是讓客人有機會體驗到婆羅洲獨特的文化，同時有一種家的感受。
酒店名稱源自沙巴當地多元種族之一的「巴瑤」族，「Luma」在巴瑤語言的意思是「家」，酒店內部的設計，材料和裝飾都充滿了當地靈感的設計元素，也包含了綠色和中性色調，強調著沙巴其壯觀熱帶雨林的大自然感覺。
並以植物裝飾的自然氛圍為客人營造了一種放鬆的氣氛。這為客人在城市奔波忙碌了一天後提供放鬆和享受的機會。當客人走入各自的房間時，迎接他們的是浪漫的燈光，還有以沙巴最有名的編制草蓆作為的獨特床頭板和綠色的牆面漆，帶給了客人溫暖舒適的感覺。
綠蔓酒店共有7種房型，分別是舒適蕨房，標準植房，原創翠房，驚艷棕房，高級甸房，豪華綠房以及家庭貴賓房。酒店的客房名稱和顏色來源於沙巴獨有的熱帶雨林的分層結構。同時，綠蔓酒店立志於全面參與保護環境，保護大自然和野生動物，酒店的經營結構是建立在經濟，社會及環境保護的社會責任上。
以下是酒店為確保沙巴環境持續性和為減少塑料垃圾所做的貢獻。
•可供客人使用的飲水機
•廢棄咖啡渣製成的漱口杯
•竹製牙刷 •提供擠壓性可重複充裝的洗髮水，護髮素和沐浴露
•稻草製成的垃圾桶
•未來與各個非政府環境保護組織的合作
•綠蔓酒店透過支持當地藝術家創作的作品及設計去鼓勵當地藝術和文化，其中包括酒店的專屬皂碟，絲巾及員工製服。
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