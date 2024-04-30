香港杜莎夫人蠟像館「門票+山頂纜車來回票」 早鳥優惠最低只要260元港幣

【文・吳紹瑜】

香港杜莎夫人蠟像館多年來致力於提供沉浸式的參觀體驗，為賓客帶來星光熠熠的美好回憶，深受旅客喜愛。由即日起至7/17止，攜手香港山頂纜車推出為期3個月的「早鳥優惠」。旅客只需在參觀當天中午12點前抵達杜莎夫人蠟像館，即可享有早鳥優惠。優惠套票價分為2合1與3合1，分別為蠟像館門票及山頂纜車來回車票，只需要260元港幣；再加上凌霄閣摩天台428門票乙張，僅需290元港幣。

香港杜莎夫人蠟像館設有11個精彩的展區及共展出近百尊名人蠟像。 圖／香港杜莎夫人蠟像館 提供

香港山頂纜車。 圖／香港杜莎夫人蠟像館 提供

香港杜莎夫人蠟像館座落於太平山頂凌霄閣，展出超過100尊名人蠟像，提供精采好玩的多重感官體驗，不但能夠一次過與過百位名人打卡會面，賓客還可與人氣唱作歌手王嘉爾透過AR合照﹔並與與中國大陸實力派演員朱一龍一同自拍﹔在首爾街頭與萬人迷金秀賢重演經典﹔踏入LED舞台，狂歡熱舞，一眾賓客可盡情沉醉在這個獨有的互動空間！此外旅客還可乘搭山頂纜車，從絕佳角度鳥瞰維多利亞港的壯麗景色，以不一樣的登山方式展開與明星近在咫尺的體驗。













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