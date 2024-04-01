超人氣排隊蛋塔吃哪間？！瑪嘉烈蛋撻店 vs 安德魯蛋塔 帶澳門蛋塔回台灣當伴手禮

身為葡式蛋塔愛好者的我，難得到澳門當然一定要吃蛋塔的呀！當初在做功課的時候，查詢「澳門蛋塔」最多人提到的就是「瑪嘉烈蛋撻店」與「安德魯餅店蛋撻」，兩間蛋撻店老闆曾經是夫妻，原先一起經營著「安德魯餅店」，而「瑪嘉烈蛋撻店」是離婚後老闆娘以自己本名開設，兩間評價人氣都很高，就立刻把兩間蛋塔排進行程中，來個澳門蛋塔大評比。

「安德魯蛋撻」澳門有不少分店，我選擇買官也街的氹仔店，而「瑪嘉烈蛋撻店」目前只有一間，位置在澳門本島小巷弄，跟著 Google Map 走就可以順利找到～

澳門 瑪嘉烈蛋撻店

【瑪嘉烈蛋撻店】

電話：+853 2871 0032

地址：澳門馬統領圍66號

營業時間：平日 08:30-16:30 /假日 10:00-18:00

公休日：週三

我在週五中午時段到達「瑪嘉烈蛋撻店」時已大排長龍，前面已排了10幾個人，不過排隊速度比想像中快，大約10分鐘就輪到我們了～

除了蛋撻，瑪嘉烈蛋撻店還有賣可以自選配料的三明治沙拉，組合價大約在20～40澳門元左右。

蛋塔，單顆11元。一盒6顆65元。到瑪嘉烈蛋撻店已經是澳門自由行的最後一天，所以我們直接買兩盒，一盒自己吃一盒帶回台灣送人。（註：以2024年2月的規定，蛋塔只要是全熟的無肉類，是可以帶回台灣的）

外皮相當的酥脆有層次，內餡鮮嫩軟滑、入口即化，奶香濃郁且甜度適中不膩口，好好吃呀！是我喜歡的類型～

澳門 安德魯餅店

【澳門安德魯餅店 氹仔店】

電話：+853 2857 6580

地址：澳門氹仔官也街9號栢鴻大廈地下E座

營業時間：早上10:00-晚上19:00

安德魯餅店官方網站

安德魯餅店我們來到官也街的氹仔店，到達時一樣是大排長龍，前面排了20多組客人，大約排了20分鐘才買到。

除了蛋塔，店內還有販售各種蛋糕、麵包，連曲奇餅都有，可惜我官也街想吃的東西太多了，加上早餐吃太飽，沒有空間留給其他糕餅麵包。

蛋塔，單顆11元。一盒6顆65元。官也街想吃的東西太多了，我不敢買整盒，很節制的只買了3顆，連 VC 都傻眼說：你排這麼久買3顆！！

安德魯蛋撻吃起來跟瑪嘉烈蛋撻吃起來其實很相似耶！外層都是細緻薄酥的千層，內餡都是軟滑嫩口有奶香，硬要比較，我覺得安德魯蛋撻甜度有比瑪嘉烈蛋撻高一點點，但其實都是順口的不會甜膩，兩間都好吃！

瑪嘉烈蛋撻店 vs 安德魯蛋塔 澳門蛋塔評比

一次吃了安德魯蛋撻與瑪嘉烈蛋撻兩間人氣蛋塔，兩間其實口感與味道蠻相似的，都是好吃的，只是安德魯蛋撻甜度有比瑪嘉烈蛋撻高一點點，差異真的不大，就看你要去哪邊比較順路，哪間人沒排那麼長就買哪間吧。

【消費資訊】

用餐時間：2024年2月

瑪嘉烈蛋撻店

電話：+853 2871 0032

地址：澳門馬統領圍66號

營業時間：平日 08:30-16:30／假日 10:00-18:00／公休日：週三

澳門安德魯餅店 氹仔店

電話：+853 2857 6580

地址：澳門氹仔官也街9號栢鴻大廈地下E座

營業時間：早上10:00-晚上19:00

安德魯餅店官方網站

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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