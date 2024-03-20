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香港迪士尼參加達菲與好友萌派對 吃萌系美食、住萌粉房間、穿粉色衣飾應援

欣傳媒／ 欣傳媒
圖片來源｜©香港迪士尼樂園
圖片來源｜©香港迪士尼樂園

「達菲與好友同萌遊」年度春日盛事將於 3 月 15 日至 6 月 10 日甜蜜回歸香港迪士尼樂園度假區，邀請所有萌粉們組團與七位Duffy與好友玩遍整個樂園，吃萌系美食、住萌粉房間，還有糖果粉色系的期間限定商品，讓萌粉穿粉色衣飾應援！

「達菲與好友同萌遊」年度春日盛事於 3 月 15 日至 6 月 10 日甜蜜回歸。圖片來源｜©香港迪士尼樂園
「達菲與好友同萌遊」年度春日盛事於 3 月 15 日至 6 月 10 日甜蜜回歸。圖片來源｜©香港迪士尼樂園

Duffy與好友跟你春日友約

全新小劇場演出

萌粉一踏進香港迪士尼樂園就會感受到甜蜜氣息，在小鎮大街火車站前的花圃中央，Duffy 將以春日糖果主題設計的大型花卉頭像率先歡迎大家，轉身走到小鎮廣場則會看到七位 Duffy 與好友的花卉塑像在向你揮手！今年度的萌粉盛會焦點所在必定是 Duffy 與好友「快樂分享」小劇場。奇妙夢想城堡舞台已化身成春日野餐的草地場景，迎來七位穿上新裝的好萌友，為大家送上全新小劇場演出。在暖心又治癒的主題音樂之中，與萌粉一起分享快樂。

今年度的萌粉盛會焦點所在必定是 Duffy 與好友「快樂分享」小劇場。圖片來源｜©香港迪士尼樂園
今年度的萌粉盛會焦點所在必定是 Duffy 與好友「快樂分享」小劇場。圖片來源｜©香港迪士尼樂園

位於廣場匯的 Duffy 與好友遊玩屋迎來全新春日裝飾，讓粉絲沉醉於春日的 Fans-tasy 氣息中。Duffy、ShellieMay、StellaLou、Gelatoni、CookieAnn 與 ‘Olu Mel 將換上新裝與萌粉見面，大玩自拍！LinaBell 亦會加入她的好友，於遊玩屋跟大家見面，分享他們甜美的小故事。在美國小鎮大街上，CookieAnn 將與不同好友組成期間限定組合，打造期間限定的 CookieAnn「滋味分享」驚喜時刻，邀請大家一起欣賞廚藝滿分的 CookieAnn 為好萌友精心製作的不同驚喜。

期間限定的 CookieAnn「滋味分享」驚喜時刻。圖片來源｜©香港迪士尼樂園
期間限定的 CookieAnn「滋味分享」驚喜時刻。圖片來源｜©香港迪士尼樂園

StellaLou 夢想起舞吧

與香港芭蕾舞團同台共舞

自 4 月 5 日至 5 月 5 日，萬眾期待的「StellaLou 夢想起舞吧」將於迪士尼故事劇場載譽歸來，StellaLou 再度與香港芭蕾舞團同台共舞，並在好友 Duffy、LinaBell 與 Gelatoni 的扶持下，堅毅的努力練習，跨越重重困難考驗，一步一步實現她的夢想。萌粉們可在入場前購買 StellaLou 最愛的紫色系商品，為 StellaLou 應援，支持她的追夢之旅。

立即加購指定迪士尼尊享卡，即可在指定觀賞位置欣賞 Duffy 與好友「快樂分享」小劇場，並於「StellaLou 夢想起舞吧」指定演出場次及「Duffy 與好友遊玩屋」尊享優先通行。

Duffy 與好友春日茶聚。圖片來源｜©香港迪士尼樂園
Duffy 與好友春日茶聚。圖片來源｜©香港迪士尼樂園

萌系美食、萌粉住宿房間

期間限定商品、萌系面部彩繪

一場完美的粉絲盛會當然要有萌系美食！在小鎮雪糕店品嚐回味無窮的北海道 5.0 牛乳配白桃味軟雪糕，讓你與好友一同分享；或在大街市集品嚐充滿濃郁蛋香的 CookieAnn 主題窩夫棉花糖，以及七款不同顏色的 Duffy 與好友甜甜圈。萌粉亦可到迪士尼探索家度假酒店的芊彩餐廳，在森林氣息中享受療癒的 Duffy 與好友春日茶聚。

Duffy 與好友春日糖果系列商品。圖片來源｜©香港迪士尼樂園
Duffy 與好友春日糖果系列商品。圖片來源｜©香港迪士尼樂園

為慶祝萌粉年度盛會，香港迪士尼樂園度假區已上架多個全新期間限定 Duffy 與好友系列商品，包含一定要入手的全新 Duffy 與好友春日糖果系列，七隻 Duffy 與好友絨毛玩偶都將換上春日新裝，亦有糖果粉色系的服裝、頭飾、家居用品、首飾以及文具等。萌粉還可在園內找到樂園限定版 GODIVA 朱古力復活蛋。另外，萌粉更可與同行好友享受園內面部彩繪，讓你與閨蜜擁有專屬的萌系特效，成為全場矚目的應援團！

Duffy 與好友萌粉房間入住驚喜。圖片來源｜©香港迪士尼樂園
Duffy 與好友萌粉房間入住驚喜。圖片來源｜©香港迪士尼樂園

從樂園到酒店，延續充滿驚喜的萌粉應援之旅！頭號萌粉不妨加購 Duffy 與好友萌粉房間入住驚喜，並預訂不同主題的應援物工作坊，製作你獨一無二的首飾盒、造型氣球或曲奇。想要全心投入萌粉世界，記得參與 Duffy 與好友春日尋尋寶，收獲神秘禮物，讓你春日之旅滿載甜甜回憶。

香港迪士尼樂園官網

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300884

香港迪士尼

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