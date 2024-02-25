萬色嬉春賞櫻、賞油菜花！ 美麗中華繁花盛開 大地隨著季節變換幸福顏色

貴州平壩農場，可感受真正萬坪花海。 圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】大地總隨著季節變換顏色，而如春天美好的幸福，就環繞週邊，中國大陸各地春日盛景即將展開，白色、粉色、桃紅色與黃澄澄的油菜花交織，繁花盛開的2～3月，讓人心花怒放。

▲貴州平壩農場櫻花園地，面積廣、密度大，氣勢驚人。 圖：shutterstock／來源

貴州平壩農場賞櫻

貴州除了有霸氣山水，更有一望無際的大片櫻花地！平壩農場位於高原明珠紅楓湖畔，佔地24000畝，跨貴陽市、安順市，是貴州省較大的花卉苗木培育基地，風景秀麗，花團錦簇，種植桂花、紅楓等十餘種觀賞性綠化樹木，還有數十萬株櫻花的櫻花園，面積廣、密度大，每到櫻花盛開時，十里櫻花漫漫，宛如仙境。賞花時間從3月一直持續至4月上旬，漫山的粉紅色，景色十分美麗，同時還有杜鵑花林、油菜花田、李花、梨花，吸引大批賞花人潮。

▲安徽省郎溪縣萬畝櫻花園。 圖：shutterstock／來源

安徽郎溪 萬畝櫻花園

不到中國大陸，別說賞花種類選擇多，場地遼闊！安徽省宣城市郎溪縣十字鎮新和村，有漫山遍野的粉白櫻花競相盛開，還有金黃油菜花鋪滿大地與山林杜鵑和映山紅點綴，為山水帶來更多浪漫氣息，從空中俯瞰各色交織，美如幻境，花團錦簇間一派春意盎然，最佳賞櫻時間3月下旬到4月初。

▲山東省青島市大嶗櫻桃谷，櫻桃花盛開。 圖：shutterstock／來源

青島嶗山 大嶗櫻桃谷櫻桃花

在處處盛開的櫻花潮中，到青島嶗山區大嶗櫻桃谷賞櫻桃花，面積佔地約30餘畝，有2000多株櫻桃樹，是品質好、品種齊全的櫻桃園，在櫻桃盛產前可先欣賞美麗的櫻桃花，滿山谷都有芳香，花色有粉色、白色，也是青島人賞花的第一順位，梯田式的花海、與涼亭、小橋，很有「世外桃源」的感受，一起來尋找春天的足跡。

▲江蘇省興化縣垛田區油菜花田間溪流中賞油菜花。 圖：shutterstock／來源

興化垛田 溪流中賞油菜花

江蘇省泰州興化市的垛田鎮，被譽為「千島之鄉」，春暖花開時，則化身成金黃色的「油菜花迷宮」，吸引遊人前往旅遊賞花。有千年歷史的垛田，阡陌縱橫的花海景觀，從高空俯瞰讓人震撼，形態不一又排列有序的景致，看起來是否與易經八卦圖象有幾分相似，更傳說此為岳飛大戰金兵時所擺的八卦陣，有機會親臨其中時，可好好感受一下卦陣風采。

▲雲南羅平金黃油菜花。 圖：shutterstock／來源

雲南羅平 金黃油菜花

每年2月至3月春暖花開，不讓櫻花專美於前，金燦燦的油菜花田格外吸睛！雲南羅平有數十萬畝油菜花田盛開，漫山遍野黃澄澄一片，被譽為是內地最大及最壯麗的油菜花觀賞地。在藍天映照下，油菜花與層層相疊綿延的山巒交織，猶如美麗油畫，此情此景更是許多戲劇的取景地，像是人氣古裝劇《慶餘年》也曾到此取景，除了春天，也是著名自然景觀旅遊熱點。

▲新疆伊犁新源縣杏花溝，是中世紀時期遺留最大的原始野杏林。 圖：shutterstock／來源

伊犁杏花溝 攝影者必訪

新疆伊犁的杏花溝，是自中世紀保留至今，全球最大原始野杏林。每年四月，粉嫩鮮紅的杏花在地形起伏的草原中盛開，杏花樹長得錯落有致，覆蓋了山腰，既有氣勢磅礴的場面，又有形單影隻的嫵媚，在陽光流動中呈現誘人美景，吸引各方遊客、攝影師遊訪，曾被網友選評為「人生中不得不去的100個地方」之一。

▲武漢大學櫻花盛開。 圖：shutterstock／來源

武漢賞花季 武大櫻花潮來襲

武漢賞櫻聲名遠播，與日本、美國華盛頓齊名，其中又以武漢大學、東湖櫻園為最，其他在社區、公園也都有種植各種櫻花，三月下旬拜訪武漢，不會失望！武漢大學校內有櫻花、桃花樹三千餘株，以日本櫻花、山櫻花、垂枝大葉早櫻和紅花高盆櫻四種為主，花季期間總是有滿滿賞櫻潮，此外在漢口江灘櫻花園、青山公園、堤角公園等地，也很推薦；另外，鬱金香、梅花、玉蘭、山茶花等，也為武漢的春天帶來絢麗嬌顏。

▲西藏林芝櫻花季。 圖：shutterstock／來源

西藏林芝 賞桃花盛宴

春天的林芝是粉紅色的，粉色桃花盛開，美景如詩如畫，為藏地帶來第一抹粉色驚喜，也帶來欣欣向榮的浪漫愜意，從3月中旬到4月，收藏林芝最美桃花季。推薦三個必訪的拍照景點，一是嘎啦桃花村，被譽為是「桃花第一村」，就像走入畫中世界；二是波密桃花溝，桃花村裡的桃花庵，人人成為桃花仙，此處桃花多生長在道路兩邊，車行其中，猶如開進桃花源；三是索松村，鄰近「最美山峰」之首的南迦巴瓦峰，也是欣賞雅魯藏布江大峽谷和南迦巴瓦峰最好的地點。

隨着天氣轉暖，各地春色漸濃，杏花、桃花、玉蘭花、櫻花陸續綻放，在春意盎然、生機勃勃的景色中，感受大自然的饋贈，為嶄新的一年灌注滿滿活力！想知道更多大陸景點資訊，可查詢「海峽兩岸旅遊交流協會」網站或上「美麗中華」官網、FB、IG，開啟精彩旅遊視野。

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