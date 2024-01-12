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龍騰香港賀新歲 超華麗「國泰新春國際匯演之夜」大年初一登場

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 「國泰新春國際匯演之夜」將於大年初一晚上舉行（此為資料照片）。　圖：香港旅遊發展局／提供
 「國泰新春國際匯演之夜」將於大年初一晚上舉行（此為資料照片）。　圖：香港旅遊發展局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】華麗盛大的農曆新年慶賀活動，即將在香港登場！龍年大年初一的「國泰新春國際匯演之夜」以別開生面的花車巡遊及表演，為龍年打響頭陣，送上新春祝福。

▲精彩舞龍讓遊客看得目不轉睛（此為資料照片）。　圖：香港旅遊發展局／提供
▲精彩舞龍讓遊客看得目不轉睛（此為資料照片）。　圖：香港旅遊發展局／提供

今年度匯演將以「龍騰香港賀新歲」為主題，為龍年揭開最熱鬧的序幕。大年初一 2/10（六）20:00~21:45，熠熠生輝的主題花車巡遊將重臨尖沙咀。一輛輛花車有如喜氣洋洋的「車龍」，盛載連連好運遊走於尖沙咀，配合多支動感十足的國際及本地表演團隊，沿着廣東道至彌敦道一帶，接連登場傾力演出，與居民、遊客一起新春行大運添喜慶。當天下午6:00開始更有繽紛的街頭表演派對，率先與觀眾互動，共度新春好時光。遊客可在春節期間歡聚香港，齊來參與這個環球派對，感受傳統節日的動感魅力，一同迎春接福！也為觀賞花車的遊客，帶來花開富貴、事事如意的龍年好運氣。

▲香港在農曆春節期間舉辦多項活動（此為資料照片）。　圖：香港旅遊發展局／提供
▲香港在農曆春節期間舉辦多項活動（此為資料照片）。　圖：香港旅遊發展局／提供

■ 花車及表演隊伍巡遊路線：

從尖沙咀香港文化中心廣場出發，沿廣東道、海防道及彌敦道前行，以香港喜來登酒店外為終點

■ 觀賞地點：

在巡遊路線（廣東道、海防道及彌敦道）沿途的有利位置免費欣賞

■ 觀眾席：

設於香港文化中心廣場、廣東道及彌敦道，售票詳情將於後續公布

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