香港繽紛冬日巡禮「巨型聖誕樹」登場 綻放全新聖誕限定煙火

「香港繽紛冬日巡禮」以最代表香港的維港作背景於西九文化區登場。 圖：香港旅遊發展局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】香港是亞洲最具聖誕氣氛的城市之一，「香港繽紛冬日巡禮」以最代表香港的維多利亞港作背景，再次於西九文化區登場，除了帶來全城必到的打卡熱點「巨型聖誕樹」，今年更在特定日子加入8場冬日設計的水上煙火，讓晚上更熱鬧璀璨。同時，香港迪士尼樂園及香港海洋公園也推出全新慶祝活動，加上維多利亞港兩岸的摩天大樓、商場、街區、餐廳等都已紛紛披上璀璨耀眼的節日燈飾，讓旅客沉浸在浪漫又溫馨的冬日繽紛氛圍中，享受一個充滿魅力和喜悅的假期。

西九文化區化作聖誕特區 聖誕小鎮搭配限定煙火妝點維港夜空

▲西九文化區聖誕小鎮中央的「巨型聖誕樹」，樹上掛滿絢麗燈飾，樹頂綴滿閃耀星星。 圖：香港旅遊發展局／提供

為歡慶聖誕佳節的到來，文藝氣氛濃厚的西九文化區搖身化成聖誕小鎮，即日起於藝術公園海濱草坪正式亮相，其中以矗立於小鎮中央的「巨型聖誕樹」最受矚目，巨型聖誕樹高逾20公尺、整體高度將近6層樓高，樹上掛滿絢麗燈飾，樹頂綴有巨型閃耀五角星。小鎮內更有多個巨型「LOVE」標誌及不同造型的小型聖誕樹、聖誕馴鹿等精緻佈置，承載滿滿的節慶氛圍。此外，首個西九聖誕市集也將於12/21至12/30期間於藝術公園草坪舉行，為期10天的露天市集將設有25個特色攤位、創意餐飲、現場表演和聖誕寵物驚喜。

▲首度登場全新「冬日維港水上煙火」將在維港上空綻放，除了聖誕限定煙火圖案，還有「HK」字樣煙火。 圖：香港旅遊發展局／提供

延續今年夏季「樂聚維港嘉年華」活動中廣受好評的「幻彩詠香江」水上煙火，全新「冬日維港水上煙火」也將於這個冬季首度登場，共計8場表演將會於12/9、12/10、12/16、12/17，以及12/23至12/26的晚上8時在維港上空展開，每場10分鐘的煙火秀預計施放包含「聖誕樹」和「禮物」等多款別出心裁的聖誕限定煙火圖案，曾在夏季吸引旅客拍照打卡的「HK」字樣煙火也將再次現身點亮維港的夜空。

海港城聖誕太空熊遇記登場 再打卡100隻2000%迪士尼角色 BE@RBRICK 模型

▲今年海港城以「Merry Spacemas 聖誕太空熊遇記」為主題，於海運大廈露天廣場降落「熊仔火箭發射站」。 圖：香港旅遊發展局／提供

▲「熊仔火箭發射站」現場設有超過30隻可愛熊仔太空訓練員、聖誕樹機器人與外星朋友。 圖：香港旅遊發展局／提供

香港最大型購物中心海港城的聖誕裝置是每年絕對不可錯過的聖誕節必訪之處，今年海港城從即日起至2024/1/1期間，以「Merry Spacemas 聖誕太空熊遇記」為主題，於海運大廈露天廣場架設「熊仔火箭發射站」，發射站設計大玩數位風格，色彩斑斕的霓虹縱橫交錯，充滿科幻未來感。現場設有超過30隻可愛熊仔太空訓練員、聖誕樹機器人與外星朋友，分布在發射站3個區域的10大打卡訓練區，等待與旅客拍照留念。

▲海港城迪士尼主題聖誕活動推出100隻獨一無二2000%迪士尼角色 BE@RBRICK 模型。 圖：香港旅遊發展局／提供

▲海港城迪士尼主題聖誕活動還有大受歡迎的皮克思、漫威和星際大戰角色。 圖：香港旅遊發展局／提供

適逢今年是迪士尼100週年，海港城與日本著名玩具品牌 MEDICOM TOY合作，帶來大人、小朋友都會喜愛的迪士尼主題聖誕活動「Disney 100 CHRISTMASLOVE 2000% BE@RBRICK UP」。破天荒推出100隻獨一無二2000%迪士尼角色 BE@RBRICK 模型（約140公分高），於商場不同地點列陣排排站。除了有為人熟悉的米奇與好友系列、迪士尼經典系列及公主系列之外，還有大受歡迎的皮克斯、漫威和星際大戰角色。整個活動最大的打卡點位於港威商場大堂的「BE@RBRICK 雪地派對」，身穿聖誕裝的米妮、胡迪、巴斯光年等等12隻 BE@RBRICK 合力堆砌出4.2公尺高的6000%雪白 BE@RBRICK 米奇，超有聖誕氣氛！

香港迪士尼樂園推出全球首個「魔雪奇緣世界」 身歷其境電影夢幻場景

▲全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區在香港迪士尼樂園隆重開幕。 圖：香港旅遊發展局／提供

全球首個及最大型的《魔雪奇緣》（台譯：冰雪奇緣）主題園區－魔雪奇緣世界，於日前在香港迪士尼樂園隆重開幕。旅客終於可以第一次親身踏足阿德爾這個充滿生機的國度，探索壯麗的景致、獨特的文化與精采的歷程。乘上小木船出發，在熟悉的《魔雪奇緣》好友與歌曲的陪伴下，展開前往愛莎冰雪皇宮的魔雪奇幻之旅；登上由商人奧肯打造的雪嶺滑雪橇，穿梭阿德爾森林如畫一般的原野景致；安娜和愛莎更邀請你前往「森林小天地」，親身投入嶄新的互動戲劇體驗之中。此外，旅客亦可於阿德爾港畔餐廳享用當地傳統美食，或於極光糖果屋品嚐色彩繽紛的甜品，並於滴答精品店選購阿德爾傳統工藝品作為伴手禮。

香港海洋公園攜手小王子共度聖誕節

▲香港海洋公園以法國經典著作《小王子》與旅客共度閃亮聖誕。 圖：香港旅遊發展局／提供

今年聖誕，璀璨星光降臨海洋公園！由閃閃的聖誕樹、亮晶晶的聖誕佈置點亮歡欣佳節。走進充滿節日氣氛的「閃爍聖誕園」，閃盡全場的裝飾最佳的打卡熱點！海濱樂園廣場的「聖誕 SING 樂匯」還有連串精彩表演大放送，聖誕老人與小精靈更會驚喜現身，用笑聲給大家送上祝福！踏入80週年的法國經典著作《小王子（Le Petit Prince）》亦同步登陸海洋公園，由小王子帶著心愛的玫瑰，與旅客共度閃亮聖誕！快跟隨小王子的步伐，開啟光影交織的星際旅程。園內繽紛的天幕燈飾、遍佈全園的藝術裝置，以不同角度探索小王子的奇幻世界，投入星光閃耀的歡欣聖誕！

AIA友邦嘉年華重臨中環海濱活動空間 佳節氣氛延續至農曆年

▲冬季慶典活動AIA友邦嘉年華，睽違4年宣布將在中環海濱活動空間展開。 圖：香港旅遊發展局／提供

▲AIA友邦嘉年華現場除了遊樂設施、攤位遊戲、街頭和舞台表演，還有豐富美食。 圖：香港旅遊發展局／提供

香港年度冬季慶典活動AIA友邦嘉年華，睽違4年宣布將在中環海濱活動空間展開，活動自12/21至2024/2/25，將嘉年華的歡樂氣氛從聖誕節延續至農曆新年，現場將設有多種的遊樂設施、攤位遊戲和互動裝置，提供豐富的小吃、主食和茶點選擇，還有精彩可期的街頭和舞台表演，以及世界知名馬戲團 Gandeys Circus 製作的國際巡迴馬戲雜技表演。此外，AIA更預告明年1月會與華納唱片合作，舉辦「Live at the Big Top」現場音樂表演，屆時也會邀請香港當地和國際級的音樂人帶來表演。

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