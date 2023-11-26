香港聖誕度假趣！海港城打造「聖誕樹火箭」 置地廣場變滑雪勝地

到香港過聖誕吧！香港無疑是最適合全家大小過聖誕的出國度假地點，除了香港迪士尼樂園之外，各大商城也迎接聖誕節、精心設計布置，「聖誕樹火箭」、「雪山」也紛紛出籠，讓大人小孩都可以暢玩、度過最有FU的聖誕節！

今年聖誕節海港城設置「火箭發射站」，還有10米高的「聖誕樹火箭」。圖片來源| 海港城

聖誕節是每年香港各大商城的重頭戲，今年海港城、置地廣場又有什麼創意巧思？今年「火箭發射站」將降落海港城海運大廈露天廣場，還有10米高的「聖誕樹火箭」，海港城將舉辦盛大聖誕太空派對；今年聖誕節置地廣塲中庭則變身巨型北極熊雪山，由白雪覆蓋、匯聚超過100位聖誕動物小夥伴，與小朋友在雪山遊樂場同歡。

超過30隻可愛熊仔太空訓練員讓大家在最佳位置與親友拍照打卡。圖片來源| 海港城

海港城將於2023年11月17日至2024年1月1日期間，邀請來自「熊仔星」的朋友們，乘坐「熊仔火箭發射站」，降落海港城海運大廈露天廣場，與大家一起開聖誕派對，超過30隻可愛熊仔太空訓練員、聖誕樹機器人與外星朋友遍佈發射站內3個區域、10大打卡訓練區，讓大家在最佳位置與親友拍照打卡。

今年聖誕節海港城邀請大家進行一場太空之旅。圖片來源| 海港城

大家可先從5米高的「Merry Spacemas」七彩霓虹拱門進入「熊仔火箭發射站」的露天區域，熊仔邀請太空訓練員大家走入小飛船，開展太空之旅。先乘搭「光速升降機」感受高速飛行的刺激；繼而走進「無重力船艙」來一次太空漫步。熊仔太空訓練員與外星朋友正在佈置「探測小飛船」成Party Room，其他訓練員亦在「星際運輸帶」上準備出發。最後3米高的熊仔太空人會帶領大家登上10米高的「聖誕樹火箭」一同升空。

海港城聖誕節期間為大小朋友創造驚喜。圖片來源| 海港城

而靠海的室內特訓區則設有4大打卡位，各位太空人可進內欣賞星光璀璨的外太空和維港景色。大家可以從「聖誕樹艙門」進入「螢光太空艙」，穿過「彩虹走廊」再扺達「宇宙行星」。最後大家可帶領「熊仔星」的朋友們穿越連接海港城、位於海運大廈大樓梯的「銀河隧道」，讓他們化身成地球人一齊盡情買聖誕禮物。

今年置地廣場中庭在聖誕節期間，變身為Mount Santa Paws滑雪聖地。圖片來源| 置地廣場

今年置地廣場中庭在聖誕節期間，變身為Mount Santa Paws滑雪聖地，聚集12 個讓小朋友興奮的遊樂設施；眺望亮麗的吊箱纜車，攀上雪山頂峰，欣賞在天際舞動而色彩繽紛的北極之光，在閃爍的許願星許下聖誕願望。

隨著5米長的Snowy Sled Slide滑梯穿越雪山。圖片來源| 置地廣場

置地廣塲此次Mount Santa Paws 聖誕裝置之門票、相關商品和聖誕慈善櫃台的收益，將捐贈予4間指定的香港慈善機構。憑慈善通行證，將可走進由Baccarat 聯名 Marcel Wanders 設計簽名的24L Le Roi Soleil水晶吊燈點亮的Santa Paws Ski Chalet滑雪小屋，探訪在聖誕樹下向許願星誠心祈願的小鼠Emma、北極熊Santa Paws 和一眾動物朋友，更可按下滑雪小屋隱藏的按鈕，發掘小驚喜。隨著5米長的Snowy Sled Slide滑梯穿越雪山，或跳上 Timmy's Ski Adventure VR動感座穿梭雪道，感受沉浸式滑雪樂趣，甚至可到Snowball Smash大顯身手投擲雪球玩樂，別忘記到打卡熱點Snow Turn and Tumble巨型雪球、Slip N Slide Ski Rent 滑雪板站和 Fuzzy Foxes Snow Spa雪地温泉拍照，留下快樂節日回憶。

BY 方雯玲

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