快訊

國民黨缺人才 趙少康、韓國瑜出道已近40年能力挽狂瀾？

獨／高雄渣男護理師院內狂劈10女致4人墮胎？ 院長說話了

不需要節食就能甩掉肥肉 研究揭這時間點喝水500毫升有助減重

香港聖誕度假趣！海港城打造「聖誕樹火箭」 置地廣場變滑雪勝地

欣傳媒／ 欣傳媒
圖片來源| 海港城
圖片來源| 海港城

到香港過聖誕吧！香港無疑是最適合全家大小過聖誕的出國度假地點，除了香港迪士尼樂園之外，各大商城也迎接聖誕節、精心設計布置，「聖誕樹火箭」、「雪山」也紛紛出籠，讓大人小孩都可以暢玩、度過最有FU的聖誕節！

今年聖誕節海港城設置「火箭發射站」，還有10米高的「聖誕樹火箭」。圖片來源| 海港城
今年聖誕節海港城設置「火箭發射站」，還有10米高的「聖誕樹火箭」。圖片來源| 海港城

聖誕節是每年香港各大商城的重頭戲，今年海港城、置地廣場又有什麼創意巧思？今年「火箭發射站」將降落海港城海運大廈露天廣場，還有10米高的「聖誕樹火箭」，海港城將舉辦盛大聖誕太空派對；今年聖誕節置地廣塲中庭則變身巨型北極熊雪山，由白雪覆蓋、匯聚超過100位聖誕動物小夥伴，與小朋友在雪山遊樂場同歡。

超過30隻可愛熊仔太空訓練員讓大家在最佳位置與親友拍照打卡。圖片來源| 海港城
超過30隻可愛熊仔太空訓練員讓大家在最佳位置與親友拍照打卡。圖片來源| 海港城

海港城將於2023年11月17日至2024年1月1日期間，邀請來自「熊仔星」的朋友們，乘坐「熊仔火箭發射站」，降落海港城海運大廈露天廣場，與大家一起開聖誕派對，超過30隻可愛熊仔太空訓練員、聖誕樹機器人與外星朋友遍佈發射站內3個區域、10大打卡訓練區，讓大家在最佳位置與親友拍照打卡。

今年聖誕節海港城邀請大家進行一場太空之旅。圖片來源| 海港城
今年聖誕節海港城邀請大家進行一場太空之旅。圖片來源| 海港城

大家可先從5米高的「Merry Spacemas」七彩霓虹拱門進入「熊仔火箭發射站」的露天區域，熊仔邀請太空訓練員大家走入小飛船，開展太空之旅。先乘搭「光速升降機」感受高速飛行的刺激；繼而走進「無重力船艙」來一次太空漫步。熊仔太空訓練員與外星朋友正在佈置「探測小飛船」成Party Room，其他訓練員亦在「星際運輸帶」上準備出發。最後3米高的熊仔太空人會帶領大家登上10米高的「聖誕樹火箭」一同升空。

海港城聖誕節期間為大小朋友創造驚喜。圖片來源| 海港城
海港城聖誕節期間為大小朋友創造驚喜。圖片來源| 海港城

而靠海的室內特訓區則設有4大打卡位，各位太空人可進內欣賞星光璀璨的外太空和維港景色。大家可以從「聖誕樹艙門」進入「螢光太空艙」，穿過「彩虹走廊」再扺達「宇宙行星」。最後大家可帶領「熊仔星」的朋友們穿越連接海港城、位於海運大廈大樓梯的「銀河隧道」，讓他們化身成地球人一齊盡情買聖誕禮物。

今年置地廣場中庭在聖誕節期間，變身為Mount Santa Paws滑雪聖地。圖片來源| 置地廣場
今年置地廣場中庭在聖誕節期間，變身為Mount Santa Paws滑雪聖地。圖片來源| 置地廣場

今年置地廣場中庭在聖誕節期間，變身為Mount Santa Paws滑雪聖地，聚集12 個讓小朋友興奮的遊樂設施；眺望亮麗的吊箱纜車，攀上雪山頂峰，欣賞在天際舞動而色彩繽紛的北極之光，在閃爍的許願星許下聖誕願望。

隨著5米長的Snowy Sled Slide滑梯穿越雪山。圖片來源| 置地廣場
隨著5米長的Snowy Sled Slide滑梯穿越雪山。圖片來源| 置地廣場

置地廣塲此次Mount Santa Paws 聖誕裝置之門票、相關商品和聖誕慈善櫃台的收益，將捐贈予4間指定的香港慈善機構。憑慈善通行證，將可走進由Baccarat 聯名 Marcel Wanders 設計簽名的24L Le Roi Soleil水晶吊燈點亮的Santa Paws Ski Chalet滑雪小屋，探訪在聖誕樹下向許願星誠心祈願的小鼠Emma、北極熊Santa Paws 和一眾動物朋友，更可按下滑雪小屋隱藏的按鈕，發掘小驚喜。隨著5米長的Snowy Sled Slide滑梯穿越雪山，或跳上 Timmy's Ski Adventure VR動感座穿梭雪道，感受沉浸式滑雪樂趣，甚至可到Snowball Smash大顯身手投擲雪球玩樂，別忘記到打卡熱點Snow Turn and Tumble巨型雪球、Slip N Slide Ski Rent 滑雪板站和 Fuzzy Foxes Snow Spa雪地温泉拍照，留下快樂節日回憶。

BY 方雯玲

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/300216

聖誕節 派對 機器人

延伸閱讀

瑪麗亞凱莉即興「拖把歌」超好聽 聖誕金曲先登Billboard排行榜！

好玩又好拍！超奢華童話薑餅樂園現身中山 打卡送好禮

哈梅返英過聖誕？這2名王室寵兒恐閃避

尖沙咀鋪租跌一名 列全球第三 港消費力「雙失」

相關新聞

香港聖誕度假趣！海港城打造「聖誕樹火箭」 置地廣場變滑雪勝地

到香港過聖誕吧！香港無疑是最適合全家大小過聖誕的出國度假地點，除了香港迪士尼樂園之外，各大商城也迎接聖誕節、精心設計布置，「聖誕樹火箭」、「雪山」也紛紛出籠，讓大人小孩都可以暢玩、度過最有FU的聖誕節！

走進電影！香港迪士尼樂園「魔雪奇緣世界」盛大迎賓 邀您遊歷艾倫戴爾王國

【旅奇傳媒/編輯部報導】全球首個及最大型的《冰雪奇緣》主題園區－「魔雪奇緣世界」，在眾人熱切期待下開幕。園區真實地還原了華特迪士尼動畫工作室旗下風靡全球的《冰雪奇緣》電影系列的場景，讓賓客置身於電影感

貓奴指定！中國麥當勞出奇招推「袋袋貓窩」 買套餐就送，還有4款毛絨貼紙任選

有到中國工作或常駐的台灣讀者快看！中國麥當勞為了刺激買氣，結合寵物行銷推出「袋袋貓窩」，不止有符合麥當勞外包裝紙袋的設計，還加上肩包功能，外出使用手提都ＯＫ喔！

台港友好 十四手聯彈 一期一會的真摯交流 後疫情時代餐飲人的熱血與瘋狂

十月底在香港四家聲名卓著的餐廳各舉行了一場聯彈餐會，邀來韓國、日本、泰國、新加坡、台灣、中國、香港的廚師、美食KOL與媒體同享，籌備數月的時間心力資源、卻不對外販售營利，只求一期一會的真摯交流。

從不同角度欣賞百萬夜景！ 香港太平山夜景「凌霄閣摩天台」+隱藏版「盧吉道觀景平台」

udn走跳旅遊／假日農夫 世界三大夜景之一的香港太平山夜景是到香港旅遊不能錯過的必去景點，前往太平山夜景的交通方法非常多，最簡單的就是搭太平山纜車直達山頂，或是計程車、巴士都能抵達，也可以購

超越豬血糕披薩超狂！必勝客「驚奇蛇羹披薩」與蛇王芬聯名

沒有超狂，只有最狂！過去常推出「驚奇」口味的必勝客再次震撼登場！全新「蛇羹披薩」降臨香港點，結合臘肉與燉湯食材，整個超越過去台灣出的香菜披薩，「驚奇再攀顛峰」！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。