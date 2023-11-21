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走進電影！香港迪士尼樂園「魔雪奇緣世界」盛大迎賓 邀您遊歷艾倫戴爾王國

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▲雪嶺滑雪橇。　圖：香港迪士尼樂園度假區  ／提供
▲雪嶺滑雪橇。　圖：香港迪士尼樂園度假區  ／提供

來自世界各地的賓客出席魔雪奇緣世界盛大慶典。　圖：香港迪士尼樂園度假區  ／提供
來自世界各地的賓客出席魔雪奇緣世界盛大慶典。　圖：香港迪士尼樂園度假區  ／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】全球首個及最大型的《冰雪奇緣》主題園區－「魔雪奇緣世界」，在眾人熱切期待下開幕。園區真實地還原了華特迪士尼動畫工作室旗下風靡全球的《冰雪奇緣》電影系列的場景，讓賓客置身於電影感十足的艾倫戴爾王國。

透過動人的故事、深受歡迎的角色人物、壯麗的地貌景觀、獨有的文化深度、具感染力的音樂及嶄新的科技等，讓賓客全方位於這全新的旅遊勝地遊歷。來自世界各地的賓客將出席魔雪奇緣世界盛大慶典，親身前往艾倫戴爾王國，盡情體驗當地的風土人情。

席上的尊貴賓客包括華特迪士尼公司行政總裁羅伯特·艾格（Robert Iger）、迪士尼體驗主席戴明哲（Josh D’Amaro）、迪士尼樂園國際的總裁及董事總經理艾書琳（Jill Estorino）、香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭（Michael Moriarty）、華特迪士尼動畫工作室首席創意總監兼憑藉《冰雪奇緣》及《冰雪奇緣 2》贏得奧斯卡最佳編劇及導演 Jennifer Lee。

華特迪士尼公司行政總裁羅伯特·艾格表示：「《冰雪奇緣》是迪士尼史上其中一個最成功的品牌，足以證明我們擁有出色的說故事能力，這正是華特迪士尼公司過去 100 年的基石，我們承諾在未來的 100 年也會持續善用說故事的專長，發揮創意。」 迪士尼體驗主席戴明哲表示：「我們的幻想工程師一直與華特迪士尼動畫工作室的團隊緊密合作，確保每個細節都完美無瑕。魔雪奇緣世界將帶領你進入另一個世界，讓你能與摯愛親友在這裡享受前所未有的娛樂和遊樂體驗，共同創造難忘的珍貴回憶。」

▲森林小天地。　圖：香港迪士尼樂園度假區  ／提供
▲森林小天地。　圖：香港迪士尼樂園度假區  ／提供

《冰雪奇緣》電影的幕後創作主腦、華特迪士尼動畫工作室首席創意總監 Jennifer Lee 很高興能親眼見證魔雪奇緣世界的落成。她表示：「我們從沒有想像過有一天，竟能走進艾倫戴爾並體驗這個王國的生活！我代表著一起創作《冰雪奇緣》電影的團隊置身在這個新園區裡，覺得十分振奮和讚嘆！」

盛大的慶典在魔雪奇緣世界裡的艾倫戴爾港舉行，艾倫戴爾皇家歌詠團用悅耳的歌聲為典禮揭開序幕。其後，羅伯特·艾格、戴明哲和 Jennifer Lee 亦由衷地歡迎出席的賓客；艾倫戴爾皇家歌詠團現場演唱一段深受歡迎的《冰雪奇緣》主題組曲，為賓客帶來一場精彩難忘的演出，以音樂引領賓客走進艾倫戴爾。

緊接著天籟的歌聲，艾莎現場施展冰雪魔法，召喚雪寶現身，將艾倫戴爾變得生氣勃勃。安娜女王隨後宣布艾倫戴爾的大門即將打開，而眾多賓客亦在艾倫戴爾的迷人星空下享受了一場夜間派對。當派對接近尾聲時，艾倫戴爾的夜空上演了一幕精彩絕倫的無人機燈光表演，以象徵艾莎魔法的圖案把夜空點亮，將盛典的氣氛推到最高。

▲魔雪奇幻之旅。　圖：香港迪士尼樂園度假區／提供
▲魔雪奇幻之旅。　圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

▲魔雪奇緣世界沉浸式體驗活動。　圖：香港迪士尼樂園度假區／提供
▲魔雪奇緣世界沉浸式體驗活動。　圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

▲迪士尼尋夢奇緣_艾莎與大家見面。　圖：香港迪士尼樂園度假區／提供
▲迪士尼尋夢奇緣_艾莎與大家見面。　圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

期待已久的「魔雪奇緣世界」已於11/20隆重開幕，邀請所有遊客一起投入在這片迷人的旅遊勝地裡，展開前所未有的奇妙旅程，締造一段畢生難忘的回憶！

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