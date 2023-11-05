從不同角度欣賞百萬夜景！ 香港太平山夜景「凌霄閣摩天台」+隱藏版「盧吉道觀景平台」

世界三大夜景之一的香港太平山夜景是到香港旅遊不能錯過的必去景點，前往太平山夜景的交通方法非常多，最簡單的就是搭太平山纜車直達山頂，或是計程車、巴士都能抵達，也可以購買太平山頂纜車套票：纜車門票＋凌霄閣摩天台428入場門票最划算，要欣賞香港太平山夜景除了上凌霄閣摩天台428以外，凌霄閣旁邊的獅子亭也可以看到，另外還有一個隱藏版的盧吉道觀景平台，是可以從不同角度欣賞太平山夜景的好地方

太平山夜景交通方式

前往太平山夜景的交通方法非常多，最簡單的就是搭太平山纜車直達山頂，從1888年就開始運行的山頂纜車，在2022年推出了第六代綠色車廂，因為快速又方便，還能體驗不同交通工具，遊客也最多，想要達到免排隊最好的方法就是購買山頂纜車套票。

太平山頂纜車套票：纜車門票＋凌霄閣摩天台428入場門票

巴士/港鐵：於中環天星碼頭巴士站搭乘15C 路線巴士 / 從港鐵中環站 J2 出口步行10～15分鐘前往中環花園道的山頂纜車站，搭山頂纜車 登山 （車程約10分鐘）

（車程約10分鐘） 港鐵+巴士：於港鐵香港站D出口的「中環交易廣場巴士總站」，搭乘15號巴士至「山頂」下車，車程約35分鐘

港鐵+小巴：於港鐵香港站E出口的「公共運輸交匯處」，搭乘1號綠色小巴至「山頂」下車，車程約25分鐘

計程車：直接搭乘計程車上山也是不錯的選擇，花費約HK$40-50元（約NT$160-NT$200）

凌霄閣

要欣賞太平山夜景最好的地點就是上凌霄閣5樓摩天台，凌霄閣外觀很特別。

白天的維多利亞港和香港城市風景。

晚上的凌霄閣也很美。

上到凌霄閣頂樓可以近距離欣賞世界三大夜景之一，璀璨亮麗。

其他欣賞太平山夜景介紹-獅子亭

第二個推薦點是凌霄閣下方的明仁亭，又叫獅子亭。

涼亭旁邊就有觀景平台可以免費欣賞香港維多利亞港夜景。

夜景角度和凌霄閣看的不同，但是在這邊看不用買門票，夜景也很漂亮。

凌霄閣外廁所旁

如果不想買票上凌霄閣欣賞太平山夜景，也有幾個免費可以欣賞太平山夜景推薦給大家，首先是凌霄閣外廁所旁就能免費欣賞太平山夜景。

因為高度比較低，會稍微被前面的樹木擋住部分夜景，但是也相當漂亮。

盧吉道觀景平台

另外還有一個隱藏版的賞夜景地點，就是從凌霄閣外廁所旁的盧吉道往前走約一公里的盧吉道觀景平台。

盧吉道沿路有路燈，還算安全，邊走也可以邊欣賞旁邊的夜景。

大概走15分鐘就能抵達右邊有欄杆的盧吉道觀景平台，平台下方就是璀璨的香港拜萬夜景。

在這裡不用人擠人，欄杆也比凌霄閣低，可以輕鬆地架相機腳架慢慢拍夜景，如果是純欣賞夜景也沒有太多人干擾。

從盧吉道觀景平台看山下的香港夜景就像在近在眼前，繁華的城市燈光。

夜景角度和凌霄閣看的不同，但是在這邊看不用買門票，夜景也很漂亮。

從盧吉道觀景平台俯瞰香港，維多利亞港、中環、灣仔、銅鑼灣、天際100都盡收眼底。

如果搭乘15號巴士上山，終點站就在凌霄閣摩天台428旁邊要搭巴士下山的話，搭乘站牌也在這邊。

15號巴士是雙層巴士，走的是山路，如果會暈車的話建議還是搭太平山頂纜車。

2023年票價是全程12.1。

文章來源：假日農夫愛趴趴照 FB：假日農夫愛趴趴照

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