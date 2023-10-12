沒有人不愛吃火鍋！吃個鍋暖暖胃 特色鍋物美味推薦

九宮格火鍋是重慶麻辣火鍋的辨識標誌。 圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】秋高氣爽的時節，又到了相約好友歡聚吃鍋的時刻，圍坐在一起開心地享用美食，暖呼呼的氣氛，總是讓人特別舒心。在前往大陸旅遊時，總深感幅員遼闊帶來的多項驚喜，包括各地皆有特色火鍋，以在地物產結合當地飲食習慣，打造出獨一無二的鍋物料理，火鍋愛好者可以為來臨的冬日作好準備，訂下旅遊目的、列好美食清單，在秋冬季節暢快地打牙祭。

| 麻辣火鍋 |

▲在冬日，好友聚餐的美食清單絕對少不了噴香麻辣鍋。 圖：shutterstock／來源

噴香帶勁的麻辣火鍋，堪稱當代最受歡迎的風味火鍋，越辣越上癮，以豆瓣、豆豉、花椒、老薑、小辣椒、牛肉湯等材料配製傳統湯底，即使不蘸醬吃，也相當夠味，惹味的湯汁就算不蘸任何醬料，也非常夠味。

有一說是麻辣火鍋發源於重慶對岸的江北，當時工人吃不起牛肉，將內臟洗淨後切成小塊，爐具上擱著一個大洋鐵盆，以麻、辣、鹹的滷汁來燙著吃，形貌近似於今日以九宮格鍋具為主的重慶火鍋，主要食材是牛毛肚、豬黃喉、鴨腸、牛血旺等等。

| 東北酸菜白肉火鍋 |

▲東北酸菜白肉火鍋以回甘的酸菜為湯底。 圖：shutterstock／來源

東北的酸菜白肉火鍋是標準的北方火鍋菜，傳統以紫銅木炭燒鍋，運用上好的骨頭湯做鍋底，加上自然發酵的東北酸白菜，入口不酸嗆、後韻回甘，正因佐以酸菜，燙熟的帶肥薄切豬肉，下鍋能達到肥而不膩的彈牙口感，一般而言常加入血腸、凍豆腐、炸肉丸子同煮，湯汁隨之香濃不膩。而造型獨特的炭鍋，煙囪頂部有活動閥可以調節火力，一屋炭香中也有溫暖人情味。

| 北京涮羊肉 |

▲以各式蘸醬為特色的涮羊肉。 圖：shutterstock／來源

相傳元世祖忽必烈突然思念家鄉的羊肉，因而任命廚師烹煮，但敵人忽至，來不及細細烹調，於是將羊肉切成薄片，放到滾水中涮了即食，以便應戰，是「涮羊肉」的由來。地道的北京涮羊肉，講究銅鍋炭火，清水加入薑片和蔥段即成湯底，通常加入羊肚、白菜、豆腐、粉絲，而涮羊肉的蘸醬需得講究，由辣椒油、醬油、醋、芝麻醬、花椒油、香菜、韭菜花、豆腐乳等10多種配料混搭，席間搭配燒餅食用也是特色。

| 千島湖魚頭鍋 |

▲暖呼呼的千島湖魚頭鍋。 圖：shutterstock／來源

去到浙江千島湖，絕對不會錯過的名菜便是魚頭鍋，這是每家餐館都會供應的大菜，活殺現煮、務求鮮美。魚頭湯營養豐富、祛寒養胃，俗語說鰱魚頭、鯖魚腰、鯉魚尾，千島湖的魚頭鍋正是使用鰱魚頭，熬出來的湯爽滑潤口、清香四溢，細火慢燉直至湯汁奶白醇厚，僅加上簡單豆腐煨煮、香菜提味，是冬日裡的暖心好滋味。

| 廣東汕頭火鍋 |

▲以涮燙牛肉各部位為強項的廣東汕頭火鍋。 圖：shutterstock／來源

潮汕火鍋發源於汕頭，由「牛肉爐」改良而來， 最初以混入沙茶醬的高湯作為鍋底，再用炭火慢煮牛肉；之後逐漸發展為牛骨、南薑熬製的清湯鍋底，而原先放入湯底的沙茶醬，則變成了蘸料。使用現宰牛肉的各部位做為食材，不能使用冷凍牛肉，傳統是雲貴一帶的黃牛，包括牛胸前脂肪「胸口朥」、牛腹上的「肥胼」、牛脊背上的「吊龍」等等，追求最佳口感，各部位涮燙時間又有所不同，為其講究之處，而不適合涮著吃的部位則打成牛肉丸同煮。

| 雲南滇味火鍋 |

▲各式火腿片是雲南滇味火鍋的必備湯料。 圖：shutterstock／來源

以新鮮蔬菜為主料、火鍋中必定有火腿片，就是雲南滇味火鍋的特色，湯底也相當考究，一般採用原汁雞湯、筒子骨湯或火腿骨湯，再配以薄片牛肉、豬肉、雞肉、魚肉和香菇、腐皮、木耳、麵筋、肉丸子、黃花菜、里肌肉片等，滿滿一鍋，相當豐盛，吃時蘸著辣椒粉、麻油拌成的佐料，鮮嫩香辣，回味無窮。

美食當前，胃口大開，笑顏綻放，趁著旅行之際，品嚐舌尖滋味，從吃認識一座城市，從吃揭開城市印象，沉浸在人間煙火氣中，以料理為旅途留下更多精彩！

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