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麥拿倫F1賽車1：1模型登場！LEGO期間限定「夢想汽車展覽館」進駐澳門銀河

欣傳媒／ 欣傳媒
圖片／LEGO®
圖片／LEGO®

車迷看過來！LEGO Group將於9月27日起至10月26日於澳門銀河時尚匯打造「Vehicle Museum 夢想汽車展覽館」，屆時設置「LEGO Technic McLaren Formula 1狂野時速賽車展示區」，以288,315 塊 LEGO顆粒拼成的麥拿倫一級方程式賽車LEGO 1:1 模型將隆重登場。此外，展覽館更帶來以LEGO顆粒打造的休閒露營車，沉浸在LEGO花藝系列拼砌而成的花海內，打造別具特色的打卡位，讓車迷一睹夢寐以求的Dream Car風采！

LEGO Group於9月27日起至10月26日於澳門銀河時尚匯打造「Vehicle Museum 夢想汽車展覽館」，設置麥拿倫一級方程式賽車LEGO 1:1 模型；圖片／LEGO®

「Vehicle Museum 夢想汽車展覽館」地下G/F的F1賽車展示區專程由澳洲運抵澳門；圖片／LEGO®

賽車迷專屬：LEGO Technic McLaren Formula 1澳洲運抵首度登陸澳門

「Vehicle Museum 夢想汽車展覽館」地下G/F的F1賽車展示區將為賽車迷帶來重量級驚喜，展出由澳洲運抵澳門、用上約 1,893 小時拼砌而成的麥拿倫賽車模型，精細程度之高可呈現出多個機械功能，包括引擎上的可動活塞、差速器、轉向系統等，車迷別錯過！

造型可愛的紅白色LEGO休閒露營車，設置於由鮮艷絢麗的LEGO花藝系列組成的花海前；圖片／LEGO®

打卡迷專屬：露營車花海及賽車頒獎台

每一位車迷可能都曾經幻想成為賽車手，在賽道上風馳電掣，展現高超的駕駛技術。「Vehicle Museum夢想汽車展覽館」於銀河時尚匯1樓特別打造一個賽車頒獎台，讓車迷可以站在頒獎台上，感受勝利的光輝！而車迷亦切勿錯過現場展示造型可愛的紅白色LEGO休閒露營車，設置於由鮮艷絢麗的LEGO花藝系列組成的花海前，優雅精緻且充滿懷舊情懷，是展覽中吸睛的打卡位之一。

「Vehicle Museum夢想汽車展覽館」於銀河時尚匯1樓特別打造一個賽車頒獎台，讓車迷可以站在頒獎台上，感受勝利的光輝；圖片／LEGO®

「Vehicle Museum夢想汽車展覽館」除展示多款風靡全球的LEGO® 汽車模型，同時亦會有多款LEGO® 汽車系列，包括2022 Ford GT (42154)、PEUGEOT 9X8 24H Le Mans Hybrid 頂級跑車 (42156)、Yamaha MT-10 SP (42159) 等，還原經典車款的魅力，邀請大小車迷透過拼砌擁有屬於你的夢想汽車。

2023年9月28日至10月31日，凡於期間限定「Vehicle Museum 夢想汽車展覽館」及澳門威尼斯人樂高®認證專門店購買指定系列盒組滿$350，將可獲贈30581熱帶鸚鵡乙份；購買指定系列盒組滿$550，將可獲贈樂高驚喜禮包乙份。

欲知更多詳情，請留意樂高香港及澳門官方Facebook專頁：

「Vehicle Museum夢想汽車展覽館」- LEGO Technic McLaren Formula 1™ 狂野時速賽車展示區．日期：2023年9月27日至10月26日．活動時間：上午10點 - 晚上10點．地點：「澳門銀河」銀河時尚匯明珠大堂

「Vehicle Museum 夢想汽車展覽館」- 休閒露營車花海裝置及賽車頒獎台．日期：2023年9月27日開始．活動時間：上午10點 - 晚上10點．地點：「澳門銀河」銀河時尚匯 1003 號舖

===================撰文／方雯玲

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/214196

澳門 展覽 露營

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