快訊

高虹安副市長去職 柯文哲胞妹被點名接任？本人打破沉默聲明

海葵颱風台灣本島陸警解除了 澎湖、金門晚間起留意強勁風雨

郭台銘參戰大選...賴柯侯民調下跌 侯友宜明天將提社福政見

澳門酒店新選擇！全球最大「澳門安達仕酒店」9月15日盛大開幕 活力時尚氣息融入品牌魅力

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：澳門銀河／提供
圖：澳門銀河／提供

「澳門安達仕酒店」將於9/15盛大開幕，為旅遊澳門帶來全新的獨特體驗。　圖：澳門銀河／提供
「澳門安達仕酒店」將於9/15盛大開幕，為旅遊澳門帶來全新的獨特體驗。　圖：澳門銀河／提供

 【旅奇傳媒/編輯部報導】暢遊澳門又有全新的酒店可以選擇，享受澳門的醉人魅力，同時留下精采回憶！「澳門銀河」與凱悅酒店集團宣佈聯手呈獻全新時尚生活酒店品牌「澳門安達仕酒店（Andaz Macau）」，將於9/15正式開幕，同時為慶祝開幕推出澳門幣1,698元起的住宿禮遇價格，包含一晚酒店住宿、安達仕廚薈自助早餐（2位）以及一系列額外禮遇和澳門旅遊體驗。 澳門安達仕酒店，是全球安達仕集團中最大、也是品牌首度登陸澳門的新作，將提供超過700間風格獨特的客房及套房，同時也宣示著第8個國際品牌酒店進駐澳門銀河。

兩全其美　各取所長

▲「澳門安達仕酒店」將於9/15盛大開幕，為旅遊澳門帶來全新的奢華體驗。　圖：澳門銀河／提供
▲「澳門安達仕酒店」將於9/15盛大開幕，為旅遊澳門帶來全新的奢華體驗。　圖：澳門銀河／提供

安達仕酒店集團，是彰顯在地人文藝術、充滿文化活力的時尚生活酒店品牌，旗下酒店遍佈全球達28處，包括阿姆斯特丹、峇里島、杜拜、倫敦、洛杉磯、慕尼黑、紐約、首爾、上海和東京等地，為商務、休閒旅客帶來無與倫比的美妙享受，充分體驗本土風情、真切感受多元的地域文化。

而全新開幕的澳門安達仕酒店，擁有絕佳地理位置，坐落在氹仔舊城區和路環之間，鄰近城區及綜合度假城的瑰麗風光為旅遊腹地，賓客可以親炙澳門之美，盡情體驗這座集豐富傳統和多元文化於一身的魅力之都，更可輕鬆前往澳門銀河內眾多人氣景點，以及澳門銀河旗下的世界級旅遊和會展設施。

此外，澳門安達仕酒店與銀河國際會議中心（GICC）及擁有16,000個座位的銀河綜藝館無縫相連，除了追求文化時尚的賓客外，亦能全面滿足前來參與會議、獎勵旅遊和會展活動的賓客所需，感受一站式無限體驗。酒店並設有專供大型會展及獎勵旅遊團隊辦理入住手續的大堂、酒廊、酒吧、餐廳，以及配有最先進設備的24小時健身中心和長19公尺的室內恆溫泳池。首屈一指的完善設施，加上熱情周到的專業服務，讓客人感覺賓至如歸，並在揉合多元文化的環境氛圍下，盡情感受澳門與眾不同的風土人情。

糅合澳門特色的當代設計

▲別緻的《澳步廊》設計，讓人在拾級上下之際，穿梭澳門古今的精采篇章。　圖：澳門銀河／提供
▲別緻的《澳步廊》設計，讓人在拾級上下之際，穿梭澳門古今的精采篇章。　圖：澳門銀河／提供

澳門安達仕酒店以當代視角展現氹仔舊城的昔日風貌，演繹出傳統與現代交融的獨特風采。設計除了旨在向舊城區的經典建築致敬，也以受聯合國教科文組織保護的中西建築汲取靈感——從色彩斑斕、造型各異的葡萄牙建築及古老航海船，到蘊藏中國傳統文化的精巧工藝品，以及澳門的國際大都會時尚氣息，全都巧妙地融入酒店的裝潢設計之中。此外，極富想像力的室內裝潢和細心搜羅的藝術精品，也完美薈萃澳門傳統與現代風情，讓遊客盡情發掘真正澳門文化。

澳門安達仕酒店設計靈感來自一位知識淵博古董商的府邸，採用了盡顯澳門文化遺產風格的豐富底蘊的裝潢設計，以嶄新方式將舊澳門元素透過室內設計的包裝，重新呈現眼前，讓旅客在探索不同空間、欣賞各種藝術品的同時，潛移默化的對澳門的歷史文化有更深入的了解。

酒店內展出了眾多獨樹一幟的藝術品，其中包括由馬來西亞藝術家鄧文建創作的《傳情．傳承》，這組卡通金屬藝術裝置旨在向澳門歷史建築、著名地標和本地居民的民生風貌致敬。其他展品包括由金線刺繡而成的高級訂製禮服《金鳳凰》和《夢幻山巒》、製作精巧的骨董花瓶《玻璃地平線1930》和《琉璃山1840》、典雅貴氣的玻璃雕塑《波光水影》和《玻璃之船》，以及充滿活力的繪畫作品《活力動感》和《連接世界》。

其中最引人入勝的即是《澳步廊》，在此精心設計的階梯上播放著過百段視頻，展示了澳門的多彩景象，也讓賓客在穿梭階梯之際，除了享受非凡的視覺感官體驗，更可穿越古今，從澳門繁華的街道開始，蜿蜒而上抵達寧靜安逸的自然之境，在拾級而上的過程，領略真正的澳門歷史與風情。

精彩繽紛的中西餐飲之選

▲「安達仕酒廊」寬敞明亮，猶如私宅客廳的空間設計，令人感受賓至如歸的舒適。　圖：澳門銀河娛樂集團／提供
▲「安達仕酒廊」寬敞明亮，猶如私宅客廳的空間設計，令人感受賓至如歸的舒適。　圖：澳門銀河娛樂集團／提供

為滿足熱愛品嚐美酒佳餚的遊客，澳門安達仕酒店齊備各式各樣的餐飲場地，以新鮮食材精心烹製澳門正宗風味及多采多姿的環球美食，讓旅客以舌尖進行一場無與倫比的美饌旅程。

「安達仕廚薈」提供全日餐飲，開放式廚房為美食體驗增添觀賞性，靜坐一隅的美食愛好者品嘗廚師即席烹調的中式、葡式及西式等特色名菜，彷彿置身於澳門昔日店鋪中，享受獨特的用餐體驗。餐廳內有一個與安達仕工作坊相連的隱蔽通道口，透過「房中房」的設計概念，引領貴賓走進這個私密的空間；作爲一個設計靈活的多功能空間，安達仕工作坊可容納多達80人，寬敞開揚，適合舉辦各種商務社交及私人活動，同時更是舉辦烹飪大師班的理想地點。

毗鄰的「安達仕酒廊」採用開放式設計，讓人感到賓至如歸，成為一處猶如散發親切氛圍的精緻住宅客廳，佈置中低調融入了澳門特色，讓賓客一窺澳門的昔日面貌。這個社交空間讓參與會展的賓客與工作夥伴，一同享受現煮的咖啡，輕鬆聯誼交流，或成為休閒旅客在遊覽城市一天後，放鬆身心的私人角落。共聚聯誼更可品嘗調酒師的創意雞尾酒、澳門釀製的本地手工啤酒及精美小點。

| 澳門安達仕酒店 |

官網：https://www.galaxymacau.com/zh-hant/hotels/andaz-macau/

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

澳門 酒店 葡萄牙

延伸閱讀

蘇拉颱風外圍環流持續影響 今航班異動一次看

橫琴今年通關量 已破千萬人次

蘇拉進逼！適逢年度大潮 粵港澳沿海須嚴防「風暴潮」

蘇拉颱風外圍環流影響 台灣虎航明往返澳門航班異動

相關新聞

這杯咖啡拿下熱搜第一！「聯名新品咖啡」喝完能否開車掀熱議　業者回應了

比起星巴克更受歡迎大陸連鎖咖啡品牌「瑞幸咖啡」攜手最知名烈酒品牌「貴州茅台」推出「醬香拿鐵」掀起熱議，不光引起一波嘗鮮打卡熱潮，還直接衝上微博熱搜，瑞幸咖啡也針對熱議回應了。 瑞幸咖啡聯名「貴州

澳門酒店新選擇！全球最大「澳門安達仕酒店」9月15日盛大開幕 活力時尚氣息融入品牌魅力

【旅奇傳媒/編輯部報導】暢遊澳門又有全新的酒店可以選擇，享受澳門的醉人魅力，同時留下精采回憶！「澳門銀河」與凱悅酒店集團宣佈聯手呈獻全新時尚生活酒店品牌「澳門安達仕酒店（Andaz Macau）」，將

芋泥腦袋受不了！麥當勞「芋見冰淇淋」領軍4新品太夢幻　陸網流口水：趕緊開炫

這個紫色太誘人了！大陸麥當勞甜品站推出新冰品，這次主打「甜甜芋泥」，有甜甜芋見聖代、甜甜芋見麻糬麥旋風(冰炫風)及甜甜芋見蛋捲冰淇淋，粉嫩紫色外型超夢幻，新品上市的消息一出，就吸引不少網友表示「芋頭腦

粉色是什么味道？七夕限定「荔枝玫瑰奶茶」打造療癒小粉杯、抱抱公仔　網讚：美到窒息

手搖飲太會了！大陸手搖品牌「奈雪的茶」時常推出聯名新品，繼與大陸仙俠劇《玉骨遙》聯名後，本次看準情人節商機，特別推出七夕新品「荔枝玫瑰水牛乳奶茶」，並於今(21)日正式開賣，一整個粉嫩外型超夢幻，還能

秒沒！IKEA「耳機包、肉丸寵物頭套」上架被秒殺，陸網瘋搶：又沒了

上架秒空！大陸IKEA日前推出限定周邊禮，包含超可愛耳機包、肉丸寵物頭套等小周邊，只要使用會員積分就能免費兌換，人氣火爆到還得卡點搶換拚手速，讓不少人直呼「IKEA真的太會了」、「簡直就是一秒沒」。

衝一個！瑞幸咖啡聯名「線條小狗」推七夕黑鳳梨系列飲品，療癒聯名提袋、杯套及貼紙只送不賣

七夕最萌聯名！大陸知名咖啡品牌「瑞幸咖啡」在今年七夕再度攜手韓國畫師筆下的「線條小狗」推出「黑鳳梨系列」新飲品，以及一系列可愛療癒的聯名杯套、紙袋和貼紙等周邊，不少人在今(14)日開賣就直衝門市，紛紛

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦