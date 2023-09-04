澳門酒店新選擇！全球最大「澳門安達仕酒店」9月15日盛大開幕 活力時尚氣息融入品牌魅力

「澳門安達仕酒店」將於9/15盛大開幕，為旅遊澳門帶來全新的獨特體驗。 圖：澳門銀河／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】暢遊澳門又有全新的酒店可以選擇，享受澳門的醉人魅力，同時留下精采回憶！「澳門銀河」與凱悅酒店集團宣佈聯手呈獻全新時尚生活酒店品牌「澳門安達仕酒店（Andaz Macau）」，將於9/15正式開幕，同時為慶祝開幕推出澳門幣1,698元起的住宿禮遇價格，包含一晚酒店住宿、安達仕廚薈自助早餐（2位）以及一系列額外禮遇和澳門旅遊體驗。 澳門安達仕酒店，是全球安達仕集團中最大、也是品牌首度登陸澳門的新作，將提供超過700間風格獨特的客房及套房，同時也宣示著第8個國際品牌酒店進駐澳門銀河。

兩全其美 各取所長

▲「澳門安達仕酒店」將於9/15盛大開幕，為旅遊澳門帶來全新的奢華體驗。 圖：澳門銀河／提供

安達仕酒店集團，是彰顯在地人文藝術、充滿文化活力的時尚生活酒店品牌，旗下酒店遍佈全球達28處，包括阿姆斯特丹、峇里島、杜拜、倫敦、洛杉磯、慕尼黑、紐約、首爾、上海和東京等地，為商務、休閒旅客帶來無與倫比的美妙享受，充分體驗本土風情、真切感受多元的地域文化。

而全新開幕的澳門安達仕酒店，擁有絕佳地理位置，坐落在氹仔舊城區和路環之間，鄰近城區及綜合度假城的瑰麗風光為旅遊腹地，賓客可以親炙澳門之美，盡情體驗這座集豐富傳統和多元文化於一身的魅力之都，更可輕鬆前往澳門銀河內眾多人氣景點，以及澳門銀河旗下的世界級旅遊和會展設施。

此外，澳門安達仕酒店與銀河國際會議中心（GICC）及擁有16,000個座位的銀河綜藝館無縫相連，除了追求文化時尚的賓客外，亦能全面滿足前來參與會議、獎勵旅遊和會展活動的賓客所需，感受一站式無限體驗。酒店並設有專供大型會展及獎勵旅遊團隊辦理入住手續的大堂、酒廊、酒吧、餐廳，以及配有最先進設備的24小時健身中心和長19公尺的室內恆溫泳池。首屈一指的完善設施，加上熱情周到的專業服務，讓客人感覺賓至如歸，並在揉合多元文化的環境氛圍下，盡情感受澳門與眾不同的風土人情。

糅合澳門特色的當代設計

▲別緻的《澳步廊》設計，讓人在拾級上下之際，穿梭澳門古今的精采篇章。 圖：澳門銀河／提供

澳門安達仕酒店以當代視角展現氹仔舊城的昔日風貌，演繹出傳統與現代交融的獨特風采。設計除了旨在向舊城區的經典建築致敬，也以受聯合國教科文組織保護的中西建築汲取靈感——從色彩斑斕、造型各異的葡萄牙建築及古老航海船，到蘊藏中國傳統文化的精巧工藝品，以及澳門的國際大都會時尚氣息，全都巧妙地融入酒店的裝潢設計之中。此外，極富想像力的室內裝潢和細心搜羅的藝術精品，也完美薈萃澳門傳統與現代風情，讓遊客盡情發掘真正澳門文化。

澳門安達仕酒店設計靈感來自一位知識淵博古董商的府邸，採用了盡顯澳門文化遺產風格的豐富底蘊的裝潢設計，以嶄新方式將舊澳門元素透過室內設計的包裝，重新呈現眼前，讓旅客在探索不同空間、欣賞各種藝術品的同時，潛移默化的對澳門的歷史文化有更深入的了解。

酒店內展出了眾多獨樹一幟的藝術品，其中包括由馬來西亞藝術家鄧文建創作的《傳情．傳承》，這組卡通金屬藝術裝置旨在向澳門歷史建築、著名地標和本地居民的民生風貌致敬。其他展品包括由金線刺繡而成的高級訂製禮服《金鳳凰》和《夢幻山巒》、製作精巧的骨董花瓶《玻璃地平線1930》和《琉璃山1840》、典雅貴氣的玻璃雕塑《波光水影》和《玻璃之船》，以及充滿活力的繪畫作品《活力動感》和《連接世界》。

其中最引人入勝的即是《澳步廊》，在此精心設計的階梯上播放著過百段視頻，展示了澳門的多彩景象，也讓賓客在穿梭階梯之際，除了享受非凡的視覺感官體驗，更可穿越古今，從澳門繁華的街道開始，蜿蜒而上抵達寧靜安逸的自然之境，在拾級而上的過程，領略真正的澳門歷史與風情。

精彩繽紛的中西餐飲之選

▲「安達仕酒廊」寬敞明亮，猶如私宅客廳的空間設計，令人感受賓至如歸的舒適。 圖：澳門銀河娛樂集團／提供

為滿足熱愛品嚐美酒佳餚的遊客，澳門安達仕酒店齊備各式各樣的餐飲場地，以新鮮食材精心烹製澳門正宗風味及多采多姿的環球美食，讓旅客以舌尖進行一場無與倫比的美饌旅程。

「安達仕廚薈」提供全日餐飲，開放式廚房為美食體驗增添觀賞性，靜坐一隅的美食愛好者品嘗廚師即席烹調的中式、葡式及西式等特色名菜，彷彿置身於澳門昔日店鋪中，享受獨特的用餐體驗。餐廳內有一個與安達仕工作坊相連的隱蔽通道口，透過「房中房」的設計概念，引領貴賓走進這個私密的空間；作爲一個設計靈活的多功能空間，安達仕工作坊可容納多達80人，寬敞開揚，適合舉辦各種商務社交及私人活動，同時更是舉辦烹飪大師班的理想地點。

毗鄰的「安達仕酒廊」採用開放式設計，讓人感到賓至如歸，成為一處猶如散發親切氛圍的精緻住宅客廳，佈置中低調融入了澳門特色，讓賓客一窺澳門的昔日面貌。這個社交空間讓參與會展的賓客與工作夥伴，一同享受現煮的咖啡，輕鬆聯誼交流，或成為休閒旅客在遊覽城市一天後，放鬆身心的私人角落。共聚聯誼更可品嘗調酒師的創意雞尾酒、澳門釀製的本地手工啤酒及精美小點。

| 澳門安達仕酒店 |

官網：https://www.galaxymacau.com/zh-hant/hotels/andaz-macau/

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