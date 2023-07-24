澳門瑞吉酒店全客房享正統英式管家服務 首推永續頂級套餐

今年「澳門倫敦人」正式開幕，旗下集結重塑五間知名品牌酒店，間間都來頭不小，包括在頂級飯店業享有盛譽的澳門瑞吉酒店（The St. Regis Macao），其以提供正統「英式傳統管家」服務聞名，全客房皆提供，大到行程規劃、小到燙衣服、整理行李，因此常讓旅客讚不絕口，此外，餐食服務也是其講究的重要一環，澳門瑞吉酒店旗下的西餐廳「雅舍」（The Manor）即榮獲《南華早報》2023年100 Top Tables。

澳門瑞吉酒店以提供正統「英式傳統管家」服務聞名，包括特別的整理行李服務；圖片／澳門瑞吉酒店提供

澳門瑞吉酒店隸屬於「澳門倫敦人」所集結酒店之一；圖片／澳門瑞吉酒店提供

瑞吉酒店於1904 年源起於紐約，開創了管家服務的典範，此後全球共61家瑞吉酒店同樣擁有親切的管家服務，並且都要接受正統「英式傳統管家」訓練。

澳門瑞吉酒店的私人管家不但能提供現沖咖啡、熱茶親自端到客房，更有血拼一族最愛的整理行李服務，能在Check In 與Check Out 後完成行李歸位打包，還有商務旅客常使用的熨燙衣物服務，甚至連行程規畫、旅遊情報都能詢問管家，如此無微不至的尊寵呵護，只有瑞吉管家辦得到，最貼心的是，無論入住哪種房型，都能享有瑞吉管家服務，讓入住瑞吉酒店就像回家一樣舒適，甚至超越。

澳門瑞吉酒店總統套房客廳；圖片／澳門瑞吉酒店提供

澳門瑞吉酒店位於澳門路氹金光大道，設有400間雅致華麗的客房及套房。位於澳門瑞吉酒店一樓的高尚食府雅舍餐廳以5個特色用餐區域為賓客帶來與眾不同的餐飲體驗。瑞吉酒吧為賓客提供世界級的精選美酒佳釀以及澳門瑞吉酒店帶有獨特澳門文化氣息的血腥瑪麗—東方瑪麗。精緻的銥瑞水療位於酒店的38樓，是全澳最高的水療中心，俯瞰金光大道醉人美景，同時亦是澳門唯一提供寶石理療及以寶石為概念的水療中心。會議及宴會設施方面，位於5樓的阿斯特宴會廳高雅壯麗，總面積為628平方米，適合舉辦盛大晚宴、企業活動及婚禮，賓客更可在5樓無縫連接澳門喜來登大酒店。

澳門瑞吉酒店旗下的西餐廳「雅舍」（The Manor）；圖片／澳門瑞吉酒店提供

如何打造頂級永續美食？當前永續環保風潮抬頭，也吹進頂級飯店業，澳門瑞吉酒店（The St. Regis Macao）近來由雅舍餐廳開啟，由行政助理總廚Michele Dell’Aquila，精選可持續捕獲的食材，全新呈獻「臻享可持續之味」六道菜晚間套餐，永續頂級食材包括來自法國西部以獨特傳統方式養殖的生蠔、法國致力於可持續及負責任捕獲魚類的漁業公司捕撈的地中海紅鯔魚，日本全農宮崎A5和牛等。

Michele深信，美味的佳餚源自品質卓越的食材，可持續性捕獲食材除了要秉承保護食物來源及環境外，亦要確保使用最健康自然的種植方式。因此，他堅持採用來自法國、義大利和日本等世界各地優質的可持續捕獲及有機食材，匠心打造饕餮臻味美學。

優質的法國Geay L’Ultime生蠔；圖片／澳門瑞吉酒店提供

全新「臻享可持續之味」六道菜晚間套餐以優質法國Geay L’Ultime生蠔展開，此生蠔出產於法國Geay家族的小漁港，他們由1874年起就在法國西部Marennes-Oléron海灣養殖生蠔，採用獨特傳統的方式養殖生蠔，讓法國生蠔舉世聞名。Geay L’Ultime生蠔肉質鮮嫩，口感細緻及富層次感，配上Sturia鱘魚魚子醬，其散發果香和鹹鮮味的和諧風味，完美地將天然的味道呈現。

日本岡山縣的千兩茄子是該地區最優質的農產品，茄子的外皮柔軟，茄肉甘甜。為了保留茄子的鮮甜味道，先將茄子切成薄片再烤製成獨特的千層茄子，配上香濃櫻桃蕃茄醬汁及自家浸製的杏仁油。

法國布列塔尼龍蝦；圖片／澳門瑞吉酒店提供

5DO Cinq Degrés Ouest 布列塔尼龍蝦是來自法國的優質龍蝦品種，使用家族傳承方式，嚴格把關所養殖的海產，並賦予海鮮高品質以及廣闊的可塑性。再經過高壓處理方式後，使龍蝦肉質更加甜美軟嫩。Michele為了充分突出肉質的味道，更加入日式高湯並以慢煮的烹飪方式保留龍蝦的獨特鮮味，配以法國Eric Roy的酸甜櫻桃蘿蔔，味道酸甜有層次。

法國Les Viviers de Noirmoutier 地中海紅鯔魚花；圖片／澳門瑞吉酒店提供

其中最具特色的是法國Les Viviers de Noirmoutier 地中海紅鯔魚配上由義大利自然保護區出產的Riserva San Massimo米燴飯。紅鯔魚是來自法國一家致力於可持續及負責任捕獲魚類的漁業公司，Michele選擇以輕煎的烹調手法，保留紅鯔魚肉質鮮嫩口感，並利用魚骨熬出濃郁的高湯，再使用高湯烹調出滋味鮮甜的燴飯。

【飲酒過量 有害健康！】

日本全農宮崎A5和牛；圖片／澳門瑞吉酒店提供

另一道主菜則是日本全農宮崎A5和牛，全農是日本目前歷史最悠久及最有信譽的和牛品牌之一，主要以乾草、高營養及安全的混合飼料餵養動物。全農和牛具有豐富的油花，口感軟嫩滑順，各方面的口感都達到一個極佳的平衡，再以日本備長炭烤製，香氣四溢，加上不同的新鮮蔬菜點綴，令人垂涎欲滴。

蜜桃及法國Marius Auda農場食用花；圖片／澳門瑞吉酒店提供

最後可品嚐精緻粉嫩的蜜桃慕斯配法國Marius Auda農場食用花、Maison Francis Miot有機花蜜及瑞吉紅茶。其中法國Marius Auda是一間來自法國尼斯家庭式的園藝品牌，他們嚴格控制所有農作品的生產過程。而Maison Francis Miot也是一間來自法國專門生產手工果醬及糖果的公司，以創新的製作手法，讓食材風味和口感實現昇華。這完美的組合及飽滿的有機蜜桃餡，口感綿軟細膩，為餐饗之旅畫上完美句號。

澳門瑞吉酒店全新的「臻享可持續之味」六道菜晚間套餐，即日起每晚6點至11點在「雅舍」供應，每位價錢為澳門幣1,388起，貴賓亦可選擇配搭一系列由侍酒師段立山（David）精選的多款永續葡萄酒佳釀，讓整個用餐體驗昇華至另一層次，每位價錢為澳門幣1,988起。

澳門瑞吉酒店「雅舍」：www.themanormacao.com

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