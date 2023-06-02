最快看到哈利·波特展！華納兄弟亞太區首展登陸「澳門倫敦人」

不用到歐美，只要飛到澳門，就可以看到哈利·波特展！華納兄弟探索全球主題娛樂公司與Imagine Exhibitions、EMC Presents宣佈，亞太區首個「哈利·波特：展覽」（Harry Potter™: The Exhibition）將於2023年12月登陸「澳門倫敦人」，此項在歐美造成轟動的展覽，以多媒體的體驗為賣點，遊客就像進入霍格華茲學院的學生，可在預先登記時所選擇的霍格華茲學院有更多個人化體驗，並透過觸控顯示屏與魔法課程和遊戲互動，探究魔法教室的幕後秘密，四周精美設計場景，更是拍照打卡的絕佳地點，粉絲也可以選購在其他魔法世界中沒有的獨家商品。

歐美造成轟動的華納兄弟「哈利·波特：展覽」將於2023年12月登陸「澳門倫敦人」；圖片／華納兄弟探索全球主題娛樂公司提供

根據J.K. Rowling的原創故事改編的八部哈利波特電影已將魔法故事帶進生活，在流行文化中留下了獨特而持久的印記，哈利·波特：展覽是有史以來最全面關於魔法世界的巡迴展覽，這個屢破記錄的展覽，在美國費城的富蘭克林學院舉行首展，已有超過百萬名訪客，受到無數粉絲追捧，目前正於巴黎和紐約展出。

華納兄弟探索全球主題娛樂公司高級副總裁Peter van Roden表示，哈利·波特：展覽為所有魔法世界粉絲打造了更廣闊豐富的故事體驗，讓他們有難得的機會探索幕後花絮，邂逅在這系列作品中最喜愛的一些時刻、故事人物、場景佈置和怪獸，很高興能將這個世界巡迴展覽帶到亞洲，在澳門與粉絲見面。

在「哈利·波特：展覽」遊客可為自己的霍格華茲™家族贏得積分，同時了解電影製作的幕後細節；圖片／華納兄弟探索全球主題娛樂公司提供

哈利·波特： 展覽帶領所有年齡層的遊客踏上獨一無二的旅程，探索整個魔法世界。展覽採用一流的設計和技術，重現《哈利波特》及《怪獸》系列書籍和電影中的重大時刻。每個訪客在進入展館時都將獲發一條腕帶，以打造專屬的個性化神奇旅程。當訪客探索每個展區時，他們的互動會被無線射頻辨識(RFID)腕帶全程記錄下來，並建立自己的巫師檔案，感受度身訂造的獨特體驗。

在這展覽中，遊客可練習魁地奇™技能，釀製魔藥，種植魔蘋果，甚至可以為自己的霍格華茲™家族贏得積分等，同時亦可了解電影製作的幕後細節。展覽將帶領訪客回顧《哈利波特》以及《怪獸》系列電影中的重大時刻、故事人物以及場景佈置。還有《哈利波特：被詛咒的孩子》舞台劇場景，都將栩栩如生地呈現在訪客眼前。對於哈利波特粉絲來說，參觀這展覽能勾起20多年來所喜愛的許多難忘時刻，同時亦可近距離觀看從原創服裝到真實道具的豐富展品，展覽採用一流的設計和創新互動技術，打造專屬的個性化神奇旅程。

「哈利·波特：展覽」是拍照打卡的絕佳地點；圖片／華納兄弟探索全球主題娛樂公司提供

展區亮點包括：

從紙本到螢幕展區 (From Page to Screen Gallery) 展示了被封印在古靈閣金庫中的《哈利波特：神秘的魔法石》首版，並設有鼓舞人心的影片和名言佳句，讓訪客在參觀展覽時，再次聯想起精彩的故事情節。

霍格華茲城堡展區 (Hogwarts Castle Gallery) 以多媒體的體驗為賣點，當中包括魔杖、催狂魔以及劫盜地圖等標誌性元素。

霍格華茲大禮堂展區 (The Great Hall Gallery) 讓訪客可在標誌性的建築中，慶祝魔法世界的盛大時刻。

「哈利·波特：展覽」採用一流的設計和創新互動技術，打造專屬的個性化神奇旅程；圖片／華納兄弟探索全球主題娛樂公司提供

霍格華茲學院訪客可在預先登記時所選擇的學院體驗更多個人化時刻。雖然訪客可能只傾向其中一所學院，但在擁有標誌性分類帽的大廳，可以體驗所有學院。四周精美的彩色玻璃窗上更有全新設計的各院院徽，是拍照打卡的絕佳地點。

霍格華茲教室佈滿了標誌性的道具、魔法生物及服飾。訪客可透過觸控顯示屏與魔法課程和遊戲互動，探究魔法教室的幕後秘密。訪客可在魔藥教室内製造魔藥，在占卜學教室中預測未來，或在草藥學溫室中種植魔蘋果，在黑魔法防禦術教室中使用魔杖打敗幻形怪。

海格的小屋及禁忌森林提供互動式護法咒體驗。訪客可發現隱藏於森林内的各種著名魔法生物，如半人馬和八眼巨蛛，並可於海格的小屋內盡情探索。

訪客可透過觸控顯示屏與魔法課程和遊戲互動，探究魔法教室的幕後秘密；圖片／華納兄弟探索全球主題娛樂公司提供

澳門倫敦人是一座匯萃倫敦元素的綜合度假村；圖片／澳門倫敦人提供

澳門倫敦人於5月舉辦盛大開幕慶典，是一座匯萃倫敦元素的綜合度假村，展現英國豐厚的歷史文化，聚集五間著名國際酒店，分別為嶄新的澳門倫敦人酒店、倫敦人御園、澳門康萊德酒店、澳門喜來登大酒店及澳門瑞吉酒店，為追求品味和全新體驗的旅客提供澳門獨有的豪華及價格適中住宿選擇，澳門倫敦人合計共帶來超過6,000間酒店客房及套房，以及總面積達120萬平方呎（11.1萬平方米）的零售、娛樂消閒、餐飲及會議場地。倫敦人購物中心旗下超過150間零售商店，連同威尼斯人購物中心，四季名店和巴黎人購物中心，賓客可在全澳最大型的一站式購物城內盡情享受設有約850間豪華免稅商店的購物樂趣。此外，澳門倫敦人還附設三間水療中心、四間健身俱樂部、以及超過36萬5千平方呎（3萬4千平方米）設計主題獨特的博彩娛樂區，在路氹金光大道提供一個豪華、便捷的新體驗園區。

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