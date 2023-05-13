飛天海豚必看！插旗澳門下午茶「視博茶點」，期間限定「春風十里套餐」少女心大爆發

澳門路氹城下午茶推薦

上一趟來澳門時就對有著珠寶盒般華麗外觀的美獅美高梅印象深刻，這次來終於有機會成功插旗，而且還在天幕視博廣場的♥視博茶點♥享用甜蜜下午茶。雙人份下午茶價格其實不算太貴，還會包含兩杯飲品，除了粉嫩嫩的色系和美味甜點讓人少女心大爆發，最棒的莫過於在這裡還可以就近欣賞每個下午1點、3點、5點、7點都會演出的空中海洋SHOW。我們來的這個季節是飛天海豚，據說冬天出來的會是飛天企鵝，光想像那畫面都覺得好萌啊！！

視博茶點

地址：澳門MGM COTAI, Avenida da Nave Desportiva, Cotai

電話：+85388062338

營業時間：11:30–18:30

官網：https://www.mgm.mo/zh-hant/cotai/dining/anytime

視博茶點位於美獅美高梅飯店的視博廣場中心點，一走進夢幻的天幕廣場立刻就會看到右手邊的流線型玻璃建築。

這裡除了提供下午茶之外也有販售許多甜品、麵包以及來自世界各地的藝術商品。

旅人們可在這裡選購伴手禮或是品嘗甜點。

各式各樣的烘焙點心選擇非常多樣化。

櫥窗裡繽紛多彩的馬卡龍可是女孩們認證的好吃。

私心很想藏藏這款好拍又漂亮的彩虹蛋糕，甜蜜度破表。

視博茶點的用餐座位雖然採開放式，不過除非是用餐的客人，不然是不能走到裡面的唷!

粉嫩嫩的餐店搭配大理石紋桌椅及金色餐具，質感超級好。

在這度假感十足的歐風露天座位享用下午茶真的是夢幻的不得了啊！

視博茶點的菜單包括全日餐飲、下午茶及雞尾酒，並提供代亞洲特色的佳餚，營業時間是從中午十一點半一直到晚上六點半。全日菜單請參考：https://static.mgm.mo/menulanding/cotai/anytime/?pf=bws

春風十里下午茶套餐的供應時間為下午三點到六點，造型時尚又優雅的下午茶上桌，每個女孩都忍不住驚呼這也太美！！！

從上方看下去就是一個甜點樹的概念，每道小點都放置在葉片造型的白色磁碟上，讓人忍不住準備大快朵頤啦！！！

鹹點包含雞肉牛油果撻/油封吞拿魚三文治/法國火腿菠菜蛋餅/香腸粒/煙熏三文魚餡餅。

甜點則有櫻花開心果蛋糕/紅果抹茶蛋糕/玫瑰荔枝覆盆子撻/藍莓檸檬忌廉芝士磅蛋糕/紅莓英式鬆餅/雲呢拿可麗露。

每次吃下午茶組合小菲都喜歡先從鹹點開始吃起，他們家的鹹點都做的精緻又可口。

其中印象比較深刻的就是這口感層次很豐富又紮實美味的法國火腿菠菜蛋餅。

甜點則是最愛這款酸酸甜甜造型也很粉嫩可愛的櫻花開心果蛋糕。

在甜品區有販售的馬卡龍點套餐也吃的到，酥軟外皮搭配軟綿內餡真的好好吃啊。

這款紅果抹茶蛋糕表現也不錯，茶香迷人不會過於甜膩。

套餐飲品可以從咖啡或茶飲中任選兩款。

特別的是手沖咖啡居然是直接推一台車到座位旁現沖給你喝，咖啡香瞬間瀰漫空中。

這是不在套餐選項內的凍金獅珍珠奶茶，聽服務生說是這裡很多人都會點的招牌。

裡面除了有Q彈珍珠之外，居然還有一個小獅子造型的茶冰塊，超級可愛！！

小菲點的熱拿鐵一樣很浮誇，綿密奶泡上面還有著美獅美高梅的LOGO金獅，真的是奢華至極啦！！

我們用餐的時間剛好也遇到五點的飛天海豚秀，三隻銀色海豚從空中飛出四處悠游真的可愛極了。

而且覺得二樓操作海豚的工作人員真的很會啊～～看我們一群女生很興奮的一直拍海豚，還特別把海豚遙控到我們正上方讓大家可以跟海豚合照！！只能說這個SHOW真的是浪漫至極又超級夢幻可愛～是來美獅美高梅飯店不能錯過的表演喔！！

視博茶點

地址：澳門MGM COTAI, Avenida da Nave Desportiva, Cotai

電話：+85388062338

營業時間：11:30–18:30

官網：https://www.mgm.mo/zh-hant/cotai/dining/anytime

文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

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