味蕾漫遊老上海！澳門「華亭HUA TING」專賣精緻淮揚菜與道地上海名菜，必點邪惡指數破表「松露鮑魚東坡肉」

澳門路氹城美食推薦

位於上葡京綜合度假村裡的華亭HUA TING主打精緻淮揚菜，特別請到來自來自揚州的國宴級主廚嚴永剛，將最正宗的淮揚菜和上海菜呈現給來用餐的每位饕客。這趟澳門行的第二天晚上我們就此享用了令人難忘的美食饗宴，讓眾人印象最深刻的除了刀工極佳的糖醋松鼠桂花魚之外，就是首圖這張邪惡指數破表的松露鮑魚東坡肉，極致奢華的美味讓大家讚不絕口，就連球哥看到照片也一直叫我下次一定要帶他去吃呢，哈哈哈！

華亭HUA TING位於上葡京綜合度假村的二樓，雖然隱身於較不明顯的角落，但到用餐時刻可是高朋滿座一位難求，用餐空間以中式月洞門為設計靈感,翠綠與燦金相間的色調渲染出摩登復古韻味。

再往裡走則有幾間隱密的VIP包廂空間，同樣融合了精緻與前衛時尚的設計，主要色系翠綠色主要是呼應綠色用餐環境友善的理念。

雅緻的杯盤乃至桌上擺放的瓷器人偶都讓人讚嘆餐廳在小細節上的注重，耳畔迴盪着1930至 40年代的懷舊名曲，彷彿置身於上海昔日的繁華盛世。

附上單點菜單以及飲品菜單提供參考。

華亭HUA TING所有菜餚皆嚴選具備海洋管理委員會、水產養殖管理委員會以及有機產品認證的食材。

蜜汁有機櫻桃番茄MOP88

所以就連開胃小菜也完全不馬虎，去皮彩色櫻桃番茄用蜜汁醃漬再綴以食用花及薄荷葉，酸甜多汁相當開胃，平常就愛吃這種醃漬番茄的小菲默默吃了好幾顆啊！

四喜烤麩MOP68

吸飽滿滿湯汁的烤麩甜鹹交錯，還加入了毛豆、土豆、木耳等增添口感，這道我也很喜歡。

江南酒醉雞MOP128

這道也是讓大家稱讚不已的開胃菜，冰鎮醉雞帶有迷人酒香，雖濃郁卻不苦澀，上層金黃雞皮帶脆度，雞肉質感細滑嫩口，還貼心去了骨方便大家享用，必點啊！

生拆蟹肉陳醋凍MOP138

精緻的蟹肉陳醋凍一上桌就讓大家驚呼這根本就是藝術品啊！！Q彈肉凍中是新鮮蟹肉及蟹黃，上方則是畫龍點睛的陳醋球。

吃的時候輕咬陳醋球讓醋酸香氣流竄口中，和鮮甜蟹肉融合之後更能提升整體口感，相當厲害。

清燉獅子頭（位）MOP88

以往獅子頭大多適用紅燒的方式居多，大廚選用清燉手法還是位上呈現讓小菲還沒開吃就好奇的要命這獅子頭會有多厲害。

選用五花肉切成米粒大小之後再製作成獅子頭，不僅細緻度高化口度也極佳，搭配用豬皮及排骨熬煮的清甜湯底，真的是我吃過最厲害的獅子頭啊（讚嘆）。

糖醋松鼠桂花魚（時價）

再來上桌的糖醋松鼠桂花魚又是差點讓大家起立鼓掌的一道功夫菜，光看到這華麗的刀工就讓我們嘖嘖稱奇～要知道魚肉本身就不易處理，能像這樣裹粉酥炸之後還彷彿開花一樣的華麗更是難上加難。

然後這魚肉的酥香度，還有淋醬那恰到好處的酸甜都讓人愛不釋口，一下子就被眾人掃盤之外，小菲還忍不住連盤上大家忽略的碎魚肉也全部吃光光，這盤讓我自己一個人吃完也沒問題～拜託你們來這裡必點好嗎，哈哈哈！

本幫元寶蝦MOP238

大概是前面那道魚實在是太讓我驚豔，這道元寶蝦反而有些相形失色（我還在回味炸魚的口感，哈哈哈）。不過這元寶蝦也是很特別～因為長得很像元寶的形狀所以得名，是上海名菜之一，外層有裹糖所以吃起來有點甜味，炸過的元寶蝦連殼都可以直接咬一咬吞下去，剛好補充甲殼素。

松露鮑魚東坡肉MOP498

本日最強VIP就頒給這道!這鍋一上桌真的大家都起立鼓掌了，東坡肉本身就是個很邪惡的存在，沒想到上方居然還加上了鮑魚再疊加一整片的松露，切成方方正正的五花豬肉有先加入15年的陳年花雕煮到入味軟嫩。

就連也都飽魚也加進去一起蒸煮，看看那讓人唾液腺狂分泌的美麗色澤是不是的很超過。

而且這東坡肉真的超級ㄉㄨㄞ，同行友人還特別拍了影片特別介紹這道銷魂的菜色，哈哈哈。

而且正當我們在討論說這個配白飯一定很下飯，就發現原來底下是有米飯的啊！！！主廚真的很懂我們的心（笑）。東坡肉肥而不膩，化口度強到很希望可以一連吃個五塊不管膽固醇啊～

砂鍋油浸南瓜MOP98

去皮南瓜在砂鍋中小火油浸慢焗,綿密甜香又不會太乾，吃完東坡肉剛好吃個蔬菜均衡一下。

揚州碎金炒飯MOP138

粒粒分明的炒飯鑊氣滿滿,裡面還加入了海參、干貝、蝦子等，所謂的碎金就是以碎蛋而非蛋漿下去拌炒，蛋香迷人。

上海小籠包MOP68

皮薄餡多的上海小籠包也是必吃經典。

湯汁飽滿的小籠包吃的時候可要小心燙口，一口咬下那湯汁可是會立刻爆炸出來的喔！！

桂花酒釀丸子MOP48

餐後甜點小菲也很喜歡，雖說加入了酒釀但還好酒的味道不太重，反而是Q軟的小湯圓吃起來桂花香滿溢帶淡雅甜味，不會過於甜膩讓人一口接一口吃到見底。

真心喜歡這次在華亭HUA TING用餐的體驗，無論是服務或是餐點品質都相當讓人驚艷，相信在不久的將來獲得米其林加持摘顆星星也是遲早的事情，推薦給來澳門旅遊的老高朋友們啦！！

華亭HUA TING

電話：（853）8881 1800

營業時間：下午4時至晚上10時（星期三休息）

地址：澳門上葡京二樓204A號

官網：https://www.grandlisboapalace.com/tc/restaurants-n-bars/hua-ting

文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康