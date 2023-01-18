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醜到上熱搜！「街頭巨型兔兔燈飾」引熱議 網友稱：醜在長得像人

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／摘自微博
圖／摘自微博

美醜在個人！今(18)日微博熱搜總榜出現一個令人傻眼的詞條「重慶街頭巨型兔子燈被市民吐槽太醜」，到底能有多醜讓人忍不住點進一探究竟。討論區中有不少網友及媒體貼出重慶這隻「醜兔」，確實第一眼看不出它的可愛，但想一睹它的真面貌也沒有機會了，因為這個燈飾被嫌醜到已著手拆除。

重慶醜兔話題直登微博熱搜總榜第10。圖／摘自微博
重慶醜兔話題直登微博熱搜總榜第10。圖／摘自微博

近日，重慶一廣場的巨型兔兔燈飾引發網路熱議，不少當地市民表示「這隻兔真的好難看，還有些嚇人」，甚至有人稱它為「妖物」，但也有網友為它平反，認為「這種風格運用了傳統文化剪紙工藝，挺好看的」、「主要是眼睛像人，眼神有點深沉，沒有過年喜慶的感覺」、「亮燈後其實還不錯」，對於這個兔兔燈飾的美醜各有不同看法。然而，目前這一巨型兔兔燈飾已開始拆除，有網友嘆「不用自己的錢，建得隨意，拆得也隨意」。

重慶街頭引發熱議的巨型兔兔燈飾。圖／摘自微博
重慶街頭引發熱議的巨型兔兔燈飾。圖／摘自微博

圖／摘自沸點視頻微博
圖／摘自沸點視頻微博

重慶兔兔燈飾已著手拆除。圖／摘自沸點視頻微博
重慶兔兔燈飾已著手拆除。圖／摘自沸點視頻微博

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