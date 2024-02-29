繁花盛放！全台10大「春日賞花景點」　走入繽紛的浪漫仙境

春日賞花好去處！

即將進入春暖花開的時節，近期許多賞花勝地美麗的花朵都已經悄悄綻放。過完農曆春節，開工上班難免讓人感到鬱卒煩悶，不妨在假日安排時間到戶外賞花踏青，感受一下春天的腳步吧！

櫻花、牡丹、海芋、鬱金香……各式各樣嬌嫩繽紛的花朵即將隨著春天的暖意盛放。在一片又一片美麗的花海之中，哪些賞花景點在網路上有著最高的討論度呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出全臺網路聲量最高的十大春日賞花勝地，一起走入繁花盛開的世界吧！

image source: FB／陽明山國家公園

NO. 10 無極天元宮

位置：新北市淡水區北新路三段36號



花卉：三色櫻、吉野櫻

位於淡水的無極天元宮於1985年落成，除了廟宇本體外，更在1992年增建「無極真元天壇」，高達108公尺的天壇非常雄偉壯觀，也吸引許多信眾前往參拜。天元宮不只可瞻仰宗教建築，種植在後山及天壇周圍的櫻花也是一大亮點，每年春季都會有許多賞花民眾。

在天元宮能夠欣賞到兩種不同的櫻花，1月至2月中旬後山的「三色櫻」綻放，可以看到粉色、白色、桃紅等三種不同顏色的美麗櫻花；3月中旬至4月底天壇則迎來吉野櫻花季，夜間還會特別點燈，許多網友覺得別有一番風情：「愛死天元宮的櫻花了」、「夜櫻真的好美」。

NO. 9 大熊櫻花林

位置：新北市三峽區竹崙路228號



花卉：三色寒櫻、八重櫻、福爾摩沙櫻、香水櫻、吉野櫻

大熊櫻花林位於新北市三峽區，是全臺知名的賞櫻景點之一。擁有5甲地的大面積櫻花林，開滿山頭的粉紅櫻花看起來超級夢幻，漫步櫻花林中滿滿的浪漫氛圍，不管是家人、朋友或是情侶都非常適合在此處一同觀賞落英繽紛的美景。

以最早綻放的「三色寒櫻」打頭陣，大熊櫻花林有多個不同品種的櫻花，從1月開始一直到3月都有絕美的花景，更有超好拍的「粉紅隧道」。250元的入園門票費用就可以觀賞到各式各樣不同的櫻花之美，每年都被網友大讚「整片櫻花超級美」、「很值得去」、「拍滿拍爆」。

NO. 8 日月潭

位置：南投縣魚池鄉



花卉：八重櫻、吉野櫻、富士櫻

每到櫻花季，日月潭總會吸引許多遊客前往賞花。和大多數位於山間的賞櫻景點不同，日月潭最大的特色就是能看到粉嫩櫻花和碧藍湖水相互輝映的美麗景緻。位於湖畔的櫻花樹在花季盛放，粉色花瓣於湖光山色之間飄落，畫面猶如人間仙境。

位於日月潭邊的有水巷、伊達邵親水步道、慈恩塔步道等處在櫻花季是都是人氣賞花景點，除此之外網友們也大推「日月潭纜車站停車場」的櫻花，更封其為「最美停車場」。每年日月潭和鄰近的賞櫻景點如暨南國際大學、九族文化村等處的「日月潭櫻花季」都讓網友們非常期待，「超喜歡，美爆」。

NO. 7 司馬庫斯部落

位置：新竹縣尖石鄉玉峰村



花卉：昭和櫻、緋寒櫻、山櫻花、八重櫻、普賢象櫻、霧社櫻、吉野櫻

新竹縣尖石鄉的司馬庫斯部落海拔高度約為1,500公尺，在這個擁有「上帝的部落」美譽的地方，可以感受到獨特的自然環境與不一樣的人文情懷。除了壯觀的巨木群外，部落內的2,000多棵櫻花樹也讓此處成為人氣賞櫻景點，每年花季都吸引許多人特別上山追櫻花，也因此縣府皆會實行交通管制，想要上山賞櫻需事先登記申請通行證才能前往。

每年2月至3月，迎來櫻花季的司馬庫斯部落都可以看見大片美麗的櫻花林，各種不同品種的櫻花先後盛放，粉白、粉紅、桃紅的花瓣躍然於枝頭，交織成如詩如畫的美景，夢幻景色讓人看了忍不住讚嘆「謝謝司馬庫斯」。

NO. 6 福壽山農場

位置：臺中市和平區福壽路29號



花卉：緋寒櫻、昭和櫻、大島櫻、吉野櫻、御衣黃、鬱金櫻、蘋果花、紫藤花

海拔2,200公尺至2,600公尺的福壽山農場位於合歡山和雪山群峰間，和清境農場、武陵農場並稱為「臺灣三大高山農場」，一年四季都有不同的景色可以觀賞，能夠隨著季節遞嬗感受不同的山景韻味。

在春季福壽山農場以盛放的櫻花聞名，許多人都會特地安排賞花旅遊行程。農場的千櫻園除了吉野櫻、緋寒櫻等常見的粉色櫻花外，更有御衣黃、鬱金櫻等特別的綠色、黃色櫻花。除了櫻花外，在春季福壽山農也可以觀賞到有「最美水果花」之稱的「蘋果花」，以及浪漫滿點的紫藤花，被許多網友認為是春季必訪的賞花勝地，「花超多的隨便拍都漂亮」。

NO. 5 九族文化村

位置：南投縣魚池鄉大林村金天巷45號



花卉：八重櫻、吉野櫻、富士櫻、緋寒櫻、薰衣草

九族文化村自2001年開始舉行「九族櫻花季」，每年都吸引許多人前往賞花，在2013年更被日本櫻花協會認證為日本海外的「櫻花名所優選之地」，區內約莫5,000株櫻花盛放的景色讓人印象深刻，由臺灣山櫻嫁接八重櫻培育出的重瓣緋寒櫻「九族百重櫻」更是一大特色。除了賞櫻之外，櫻花季還會有市集、茶會、點燈儀式等風雅的活動。

不只有2月至3月的櫻花，3月中旬到4月初九族文化村也可以觀賞薰衣草花海，在園區中的水沙連歐洲宮廷花園中，可以看見紫色鼠尾草和西班牙薰衣草打造出的夢幻國度，官方更是推出「紫戀薰衣草」及一系列配合白色情人節的豐富活動。

NO. 4 杉林溪生態渡假園區

位置：南投縣竹山鎮溪山路6號



花卉：鬱金香、緋寒櫻、樁寒櫻、霧社櫻、大島櫻、普賢象櫻、枝垂櫻、臺灣杜鵑、杜丹、紫藤花

佔地40公頃的杉林溪生態渡假園區海拔約為1,600公尺，擁有豐富的動植物生態，一年四季都有不同美麗景緻，也是著名的賞花勝地。在春季杉林溪可以觀賞到鬱金香、櫻花、杜鵑花、牡丹、紫藤花等各式各樣繽紛的花卉，百花齊放的景象美不勝收。

由1月至2月的夢幻鬱金香花海捎來春天的訊息，2月至3月迎來浪漫櫻花林，3月至4月則有臺灣杜鵑、牡丹花、紫藤花綻放，粉紅與粉紫交織成春日的繽紛花曲，成為許多網友心目中的首選賞花勝地：「太美了，真的療癒」、「牡丹花鬱金香繽紛燦爛奪目美極了」、「世外桃源美不勝收」、「渡假賞花好去處」。

NO. 3 阿里山

位置：嘉義縣阿里山鄉



花卉：吉野櫻、山櫻花、八重櫻、紫藤花、杜鵑、垂絲海棠、一葉蘭

身為臺灣知名景點的阿里山，除了幽靜的山林美景，初春的燦爛時節更是美麗如畫。從12月底開始至3月，阿里山的櫻花便陸續綻放，在3月中至4月中為最盛放的時期，粉紅、殷紅、雪白的櫻花將山頭暈染成美麗的櫻花色漸層，成為不容錯過的春季饗宴。

除了櫻花外，春天的阿里山也有優雅的紫藤花綻放，淡紫色的花朵在3月盛開成一片浪漫的紫藤瀑布，在慈雲寺、沼平公園皆可以看見紫色花瀑。除此之外，3月至4月還可以看見杜鵑花、一葉蘭、垂絲海棠等各式各樣的繽紛花卉，成為阿里山最美的春日風景，網友們紛紛表示「花色真的好優雅」、「美好的氛圍，令人感動」。

NO. 2 武陵農場

位置：臺中市和平區武陵路3-1號



花卉：香水櫻、富士櫻、牡丹櫻、吉野櫻、八重櫻、普賢象櫻、太平山櫻、桃花、梨花、李花、蘋果花、紫藤花

位於雪霸國家公園中的武陵農場，是臺灣知名的高山農場，一年四季都有特別的景緻，觀光客也絡繹不絕。每年春天的「武陵農場櫻花季」總是吸引許多民眾前往賞花，各種不同品種櫻花齊放的景象，也讓這裡成為賞櫻愛好者年年來訪的勝地。

農場中有著規畫非常完整的賞櫻路線，因應大批賞櫻人潮也實行交通管制，除了入住武陵農場的旅客可申請車輛通行證外，一般遊客禁止開車進入。不只有櫻花季，春天的武陵農場更可以觀賞到桃花、梨花、李花、蘋果花、紫藤花等豐富多彩的花卉，深受遊客們喜愛：「武陵農場處處都是美景」、「最美的櫻花聖地」、「花開得好美」。

NO. 1 陽明山

位置：臺北市北投區



花卉：寒櫻、山櫻花、八重櫻、昭和櫻、吉野櫻、大島櫻、杜鵑花、茶花、野牡丹、海芋、水仙

陽明山在每年的2月、3月迎來最燦爛的花季，民眾可以看見百花齊放的繽紛景象，在陽明公園、前山公園、平菁街42巷等知名的賞櫻景點中，可以看見一整片如夢似幻的粉紅美景。在每年櫻花盛放的季節，陽明山總會湧入許多賞櫻遊客。

除了重頭戲的櫻花外，杜鵑花、茶花、野牡丹等花卉也是不容錯過的美景。竹子湖的海芋以及「湖山綠地」的水仙花，一整片浪漫的花海更是帶來滿滿的春日氣息，在春暖花開的時節是出外踏青的絕佳去處，許多網友也表示每年都會上山賞花，「走一般親山步道也是開滿了野牡丹，整條粉粉紅紫」、「印象中每年花季，上山賞花的人潮總是絡繹不絕」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年0215日至2023年02月14日，共1年。

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