在自己的城市旅行！盤點都市偵探李清志眼中的台灣「怪獸建築」

「都市偵探李清志」以台灣城鎮建築旅行為主題領路，帶領走進家鄉各地的四十座名建物裡，迷失流連在各地獨有的人情場域風景裡，不僅由建築大師分析建物的賞析重點，分享建築名家的觀察和洞悉，這次就在我們自己的土地上，找回別人遠道而來的日常風景，重獲旅行的意義。

對李清志來說，台灣到處充滿著怪獸，它們張牙舞爪、出現在城鎮鄉村。圖片來源｜李清志 攝／大塊文化 提供

對我來說，台灣到處充滿著怪獸，它們張牙舞爪、出現在城鎮鄉村，讓人感受到一種奇幻驚異的氛圍，或許這與台灣民間宗教盛行有關。藝術家姚瑞中很早就開始紀錄這種奇特的怪獸神佛現象，出版了一本「巨神連線」的攝影集，專門觀察台灣地區巨大神像的奇特景觀；而日本人安田夏樹旅居台灣多年，四處漫遊攝影，也出了一本攝影集「既視未視」，其中一部分「Crazy Taiwan 」也是從一位外國人眼中，觀察台灣這些神佛怪獸雕像的瘋狂奇景。

怪獸就是四不像

中國傳說中所謂的神獸或靈獸，基本上都是「四不像」，其似龍非龍、似虎非虎、似狗非狗、似鹿非鹿，有龍之威、虎之猛、狗之忠、鹿之靈。中國傳統的神龍基本上也是某種「四不像」，這種巨大神獸具備有蛇、鷹、牛、鹿等動物特徵，頭生角、鬚，身似大蛇，有麟爪，能飛天、潛水、忽來忽去，有雲相襯。

事實上，這些神獸在宮廟的出現，是一種超現實的存在，基本上就是希望讓人感受到一種神秘性與特殊性，是日常現實世界上所沒有的，甚至帶來一些威嚇與震懾的效果。

桃園公路旁的五路財神廟前，擺著兩尊奇特的神龍，是另一種四不像的神獸組合。圖片來源｜李清志 攝／大塊文化 提供

桃園公路旁的五路財神廟前，擺著兩尊奇特的神龍，是另一種四不像的神獸組合，神龍的下半身是侏羅紀公園的暴龍；上半身頭部則是中國傳統的龍頭，頸部還可以看到切割接合的痕跡，是一種東西文化的結合與創意，非常獨特有趣！傳統的神龍通常是飛天遁地，不會用腳站立，所以在廟宇前的神龍，必須攀附在柱子上，形成所謂的「龍柱」，但是這座五路財神廟正面是城門，沒有柱子，因此一般神龍無法攀附，反倒是這種新品種的「混血」神獸，因為下半身是侏羅紀的暴龍，因此可以直接站立，有如門神一般。

一座位於三芝山區的巨大千手觀音，高度將近36公尺，號稱是最大鋼製千手觀音。圖片來源｜李清志 攝／大塊文化 提供

怪獸的巨大化

巨大化的怪獸基本上是為了吸引人們的目光，因為台灣宮廟眾多，不免會產生競爭的態勢，為了吸引更多信眾，各家廟宇無所不用其極，想盡辦法要被人們看見，其中最簡單的方法就是「巨大化」，將神佛或神獸雕像巨大化，是吸引人們目光的最快方法，特別是在高速公路旁，巨大的雕像總是可以吸引無聊駕駛人的目光；不僅是宮廟這樣做，地方政府也喜歡將地方特產做成巨大化雕像，放置地方社區入口處，用以招來觀光客，形成一種有趣的公路景觀。

烘爐地是香火鼎盛的土地公廟，但是為了吸引民眾，竟然擺放出許多巨大的侏儸紀恐龍雕像，成為當地拍照打卡的重要地標，特別是一尊青綠色的暴龍，因為地處於山坡公路旁，背面就是整個台北市景觀，甚至可以見到101摩天大樓，遂成為大家拍照的最佳地點，也成為烘爐地的地標物，甚至有人誤以為烘爐地拜的是恐龍。原本在北海岸公路旁的十八王公廟，其中祭拜的一隻黑狗，最近因為寺廟內移擴建至山谷中，便在山谷新建寺廟旁，樹立起十多公尺巨大的黑狗雕像，讓人遠遠就可以望見，吸引人們前往。

另外一座位於三芝山區的巨大千手觀音，高度將近36公尺，號稱是最大鋼製千手觀音，因為是金屬打造，有如機械怪獸一般，讓人聯想到日本動畫「老人Z」裡，與機械結合可以行走的巨大鐮倉大佛，充滿科幻未來感。

在宜蘭靠近海邊的社區公路旁，有一隻奇特的生物。圖片來源｜李清志 攝／大塊文化 提供

在宜蘭靠近海邊的社區公路旁，也有一隻奇特的生物，多足的肢體結構，讓人感覺像是看到電影「從地心竄出」裡的怪蟲，其實還蠻駭人的，難道這個地方曾經出現過如此巨大的多足蟲嗎？其實這是當地特產草蝦的雕像，只是藝術家以不同的手法呈現，讓人誤會是某種怪獸，不過這種奇特的誤會，也為公路開車疲憊的駕駛人，帶來驚奇與振奮！

後現代主義的「普普建築」。圖片來源｜李清志 攝／大塊文化 提供

後現代主義的怪獸建築

美國三〇年代開始，因為公路系統發達，汽車運輸量大增，公路邊就出現許多巨大的雕像，說是「巨大雕像」，其實就是有著不同造型的公路建築，例如巨大的漢堡、熱狗，或是巨大的鴨子等等，目的就是吸引公路駕駛人的目光，並且很快讓人知道這裡販賣的東西是什麼，也算是一種商業招牌，只是使用的是圖像系統，而不是文字系統，後來人們將這些巨大的雕像建築，稱作是「普普建築」（Pop Architecture）。後現代建築理論就以「普普建築」為例，以「符號學」來詮釋後現代建築，強調建築外表皮層符號的重要性。

台中「寶覺禪寺」的金身彌勒大佛就是一座「怪獸建築」。圖片來源｜李清志 攝／大塊文化 提供

台灣地區其實也有許多這類的怪獸建築，將雕像巨大化到一個程度，就成為人們可以直接進駐其中的「怪獸建築」。台中「寶覺禪寺」的金身彌勒大佛就是一座「怪獸建築」，外表是一座金黃色的彌勒佛，內部卻是可以使用的建築空間；其實大佛就是一座建築，只是外型與周遭一般的公寓住宅建築形成強烈的對比，為了採光的需要，大佛的背面還開有許多小圓窗，乍看之下，有如草間彌生的點點作品，十分奇特。

左營蓮池塘也是觀察「怪獸建築」的好地方，最有名的是春秋閣龍虎塔，門口巨大的龍虎頭就是建築的出入口，必須從龍口入，從虎口出，才能避邪增幅。這座奇特的龍虎塔建築，因為其怪奇生猛的怪獸建築造型，遂成為日本人眼中台灣建築的特色，當年許多日本台灣旅遊手冊，都喜歡用龍虎塔的照片做封面。

其實從「身體意象」來思考，如果整座建築就是怪獸的身體，那麼從怪獸的口出入，是理所當然的事。我曾經前往龍虎塔，從龍口進入其中，幽暗漫長的通道有如怪獸的食道，通道兩側畫滿地獄的景象，殘暴血淋淋的畫面，為的是告誡人們莫做壞事，多做好事，但是那些畫面實在太恐度，讓我無法承受，走到一半就害怕而逃出。

蓮池塘好像寶可夢聖地一般，聚集了許多的「怪獸建築」。圖片來源｜李清志 攝／大塊文化 提供

蓮池塘好像寶可夢聖地一般，聚集了許多的「怪獸建築」，有巨大的神佛建築，也有許多水邊的怪獸建築，龍蛇雜處於一處水塘，真的是觀察「怪獸建築」的聖地。聽說高雄市政府還有水陸兩用遊覽車，可以從水面上的角度去觀察這些「怪獸建築」。

麻豆代天府的神龍建築是當地顯眼的怪獸地標，從大老遠就可以看見比一般公寓住宅還巨大的神龍建築，出現在天際線上，不明究理的人，還以為是什麼奇特詭異的哥吉拉怪獸？代天府的神龍建築其實是整個「天堂與地獄樂園」的部分設施，代天府最有名的是有一座「十八層地獄」，展出內容血腥殘暴，連我都不敢進去參觀，但是在地獄上方的巨大神龍建築，其實就是「天堂」的所在。

龍頭位置有好幾層樓之高，人們從龍口出來時，可以眺望整個代天府園區。圖片來源｜李清志 攝／大塊文化 提供

事實上，天堂就位於神龍的身體之內，遊客必須從一處入口付四十元台幣，然後進入龍體之內，在蜿蜒長型的空間內前進，沿途都是天堂生活的種種呈現，有許多的仙女陪伴，天堂的人悠閒地喝茶下棋，感覺並不會叫人羨慕，而且那些仙女製作粗糙，令人看了有些害怕....，不論如何，利用長型的神龍（事實上是一種類似爬蟲的身軀）體內空間，作為展示「天堂」的空間，還算是有趣！

最後人們在神龍體內不斷爬升高度，終於到達出口處，就是昂首的龍頭部分，因為龍頭位置有好幾層樓之高，人們從龍口出來時，可以眺望整個代天府園區，然後從神龍嘴部的高聳階梯，慢慢步行而下，結束了一趟騰雲駕霧的「天堂之旅」。

不可否認的，這樣誇張怪異的「怪獸建築」，的確是台灣建築景觀的特色之一，雖然有些詭異、有些荒謬、有些怪奇，但是卻是可以吸引外國觀光客的景觀資源，值得規劃成一種觀光路線。

本文內容出自《在自己的城市旅行：都市偵探李清志的台灣建築迷走》。由大塊文化授權轉載並同意修訂標題。

作者 | 李清志

責任編輯 | 方雯玲

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