帶著孩子盡情玩耍！ 「北部親子住宿」趁著假期來趟親子旅遊，留好美好回憶吧

兒童節就快要到了，想要趁著接下來的連假帶著家中的孩子們一起出遊，安排一場親子之旅，最重要的就是選一間能夠讓孩子玩得盡興、設施豐富的飯店，就算不排太多行程，也能和孩子們能夠在下榻的飯店好好享受假期、一起留下美好的回憶。

宜蘭 天使星夢渡假村

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位於宜蘭冬山田間的天使星夢渡假村，園區內的設施相當豐富，有天鵝湖戲水池、FUN FUN 樂園和星夢森林劇場，可以划船戲水、玩遊樂設施、近距離接觸可愛的小鹿、羊駝、水豚等動物，飯店還有提供免費的腳踏車租借服務，不論是小朋友想在園區內玩耍，或是大朋友想要騎腳踏車到附近欣賞田間風光，都可以在天使星夢渡假村享受悠閒假期。

圖／@joe_harn_

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地址：宜蘭縣冬山鄉境安二路323號

連絡電話：03-910-8399

宜蘭 綠舞國際觀光飯店

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以日式庭園為主題的綠舞國際觀光飯店位於宜蘭五結，除了有各式房型可供選擇之外，飯店內的設施也相當豐富，不論是想在戶外景觀泳池戲水，或是到風呂湯泉泡湯放鬆也都沒問題。另外，飯店指定的住宿方案更能夠免費暢遊綠舞日式主題園區，可以在園區內參加浴衣、和菓子、抹茶體驗等活動，不用出國就能感受到滿滿的日式風情。

圖／@aaliyahyang

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地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段459號

連絡電話：03-960-3808

宜蘭 煙波花時間

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想要帶著孩子一起到宜蘭傳藝中心旅遊，住宿的第一首選絕對是位於園區內的煙波花時間飯店。入住煙波花時間不只能夠在早上還沒開園之前就先進去走走逛逛，飯店內還有孩子的遊戲區「七淘間」可以讓他們盡情玩耍，晚上還有房客限定的夜遊等特色活動。指定專案入住還有送「習藝券」，可以帶著孩子們到傳藝中心做DIY、手工體驗，滿載而歸。

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地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段201號

連絡電話：03-950-6666

台北 路境行旅

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位於台北市區、交通方便的路境行旅，走路幾分鐘就能台大醫院捷運站，台北車站、西門町也就在附近，如果晚上想要出去走走也不怕沒有地方逛。就算沒有開車，要帶著孩子一起搭乘大眾運輸也相當方便。路境行旅有許多不同房型可以選擇，飯店內還設有親子安心遊戲區，採預約制，並嚴格消毒，讓家長們可以放心帶孩子們在這裡盡情玩耍！

圖／@hello.mrslai

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地址：台北市中正區重慶南路一段86號

連絡電話：02-2389-9595

桃園 名人堂花園大飯店

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如果家中有小朋友、大朋友是棒球迷或是喜歡史努比的話，一定不要錯過位於桃園的「名人堂花園大飯店」。飯店內的設施豐富，有游泳池、遊戲室、親子高爾夫等各式運動、遊樂設施，還有棒球名人堂、史努比雜貨舖等可以參觀、購物的地方，就算只待在飯店內也能夠玩一整天，還經常會舉辦活動、課程，可以讓孩子們在遊玩之間學習，享受豐富的假期時光。

圖／@yanqiao_twins

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地址：桃園縣龍潭區民生路141巷150號

連絡電話：03-433-9090

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