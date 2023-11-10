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全台天空步道！體驗在空中漫步的刺激感，飽覽不受遮擋的美麗山海景觀

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖／@chianapple1112、@littlefish528.tina
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來到了秋季，天氣逐漸轉涼，比起炎熱的夏天，更適合到戶外走走。這次要介紹6個位於全台各地的天空步道，可以感受漫步在空中，不被阻擋視線，從高處飽覽四周美景，有山景、海景，還有都會景觀，如果不怕高又想要居高臨下欣賞風景的話，不妨找個天氣好的日子，到這些天空步道看看吧！

全台6大天空步道推薦

碧山露營場森林營區 天空步道

圖／@rueimeiwang
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碧山露營場是台北市政府規劃管理的露營區，位於台北市內湖區，除了可以到此露營之外，在營區內有一條絕美的天空步道，可以飽覽大台北的都市景觀，還能夠和後方的台北101合照，蜿蜒的空中廊道和觀景平台形成的線條讓照片的構圖更加豐富，吸引許多人到此拍照打卡。

地址：台北市內湖區碧山路26-6號

開放時間：9:00-17:00

小烏來天空步道

圖／@littlefish528.tina
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在桃園小烏來瀑布上方的小烏來天空步道，橋面為透明的強化玻璃，能夠直接看到溪流、瀑布在腳下流瀉的景觀，吸收瀑布帶來的負離子。小烏來天空步道所在的小烏來風景區周邊也設有森林步道，有幾個不同的路線可以健行，能夠在自然之中漫遊，享受森林浴。

地址：桃園市復興區4-6號

開放時間：08:00-17:00（週二休園）

九華山天空步道

圖／@chianapple1112
圖／@chianapple1112

在苗栗縣銅鑼鄉九湖村的九華山天空步道也是銅鑼自行車道，在不同季節，沿途可以欣賞到不同的風景。到了桐油花季，可以在步道欣賞滿山滿谷的油桐花；到了芒花季，更能夠看到叢叢芒花。步道途中還有架高的觀景平台，可以到高處欣賞風景，將周圍的美景盡收眼底。

圖／@miss380km
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清境高空觀景步道

圖／@wwan_vie
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在南屯清境農場的高空景觀步道全長約1600公尺、海拔高達1800公尺，是台灣數一數二的高海拔天空步道。漫步在步道上，視野遼闊，可以飽覽周圍群山和青青草原，沿途設有多處觀景台，可供大家停下腳步好好欣賞風景、拍照，藍天白雲與層層山嵐相得益彰，在能見度高的時候更是能夠觀賞到層次感豐富的美景。

圖／@wwan_vie
圖／@wwan_vie

地址：南投縣仁愛鄉仁和路186-3號

開放時間：8:30-16:30

岡山之眼

圖／@payyyu___1126
圖／@payyyu___1126

位於小崗山的「岡山之眼」最具代表性的就是以提琴為意象的主塔橋，形狀像是提琴的琴頭，上面的繩索則代表著琴弦，優雅的線條相當吸睛。在天空廊道上的視野開闊，天氣好時可以遠眺阿公店溪和遠方的北大武山，也能夠飽覽高雄的都市風景，是高雄絕佳的觀景點。

圖／@tpo5088
圖／@tpo5088

地址：高雄市岡山區大莊路80巷

開放時間：週二～五 9:00-17:00 週六、日 9:00-18:00

親不知子海上古道

圖／@yi_yin319
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位於花蓮的親不知子海上古道是過去連接新社部落和磯崎部落的古道，幾年前修整完成、開放民眾購票進入。沿著海上峭壁所建的步道，有一段下方為透明玻璃，能夠體驗於海上漫步、欣賞到海天一線的美景。另外，在步道最後的隧道之中，設有市集，而入場的門票也可以在此折抵消費，走完步道之後可以在此稍作休息。

地址：花蓮縣豐濱鄉台11線新峯21之2號

開放時間：週三休息，9:00-16:40

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