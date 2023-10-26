新手必看！海上必玩套裝行程，５間「小琉球立槳 SUP」店家推薦

與台灣其他地區相比，小琉球的水質非常清澈且水流也相較平穩，就算划到較深的區域也能清楚地看見底下悠遊的魚兒，尤其適合新手體驗潛水，還有近期熱門的 —— 立式划槳 SUP（Stand Up Paddle）。今天七分之二的探索來為大家推薦 5 間小琉球立槳 SUP 店家，如果近期有規劃去小琉球玩耍，不妨可以考慮體驗一次 SUP，換個方式從海上探索小琉球！





1. 海享划島 On The Sea

圖：海享划島/七分之二的探索

🏠地址：屏東縣琉球鄉中山路22-1號

☎️ 電話：08-861-4511

🕰 營業時間：全年無休，預約制





海享划島位於 7-11 花瓶岩門市附近，提供的課程以 SUP 為主，除了常見的日出日落團，也有時間較長體力耗費較大的挑戰團。海享划島首先會在陸地上做板槳教學，接著才會去海邊體驗。





在划 SUP 的過程中，當確定所有人都學會怎麼划以後，教練就會開啟拍照模式，使用空拍機、單眼相機等專業相機為幫學員留念，坐著拍、跪著拍、站著拍，只要在安全前提下，甚至跳下水拍都可以！尤其推薦給平時出去玩喜歡拍照留念的人。另外，海享划島也很注重海洋環保，像是提供海洋友善防曬、購買的 SUP 板子品牌是以環保著名等。





2.探索拉美 On The Sea

圖：探索拉美/七分之二的探索

🏠地址：屏東縣琉球鄉碼頭15號929

☎️ 電話：08-861-4511

🕰 營業時間：預約制，請洽店家官網





探索拉美就位於小琉球觀光碼頭附近，供各種套裝行程，除了 SUP 外，也有浮潛、海上溜滑梯、搭船巡航，各種活動應有盡有。SUP 體驗時間約 2-2.5 小時，一組人配一名教練與一位助教。





最特別的是，搭乘的船隻為玻璃半潛艇，海底風景一覽無遺，是這家小琉球 SUP 的一大亮點。另外，從教練、助教到船員伯伯都能感受到探索拉美滿滿的熱情，而且教練非常有耐心，比較怕水的學員也不用擔心或緊張，教練都會在一旁安撫和協助。回程時，店家還有提供小點心和專屬小琉球的啤酒，非常用心。





3.東海岸獨木舟俱樂部

圖：東海岸獨木舟俱樂部/七分之二的探索

🏠地址：屏東縣琉球鄉和平路1號

☎️ 電話：0900-400-494

🕰營業時間：週一至週日 7:00-16:30，預約制





東海岸獨木舟俱樂部距離大福漁港走路只需 5 分鐘，除了 SUP 外，也有風帆、獨木舟等套裝行程。一開始教練會先講解 SUP 注意事項，再慢慢走到海邊，體驗約長 2 小時。





通常一組 10 人左右的團就有 5 個教練一起出海，且每位都有教練證，讓人蠻安心的。特別的是，店家還有加贈浮潛，在水下還會使用 GoPro 拍照，積極程度幾乎是學員只要一站起來，教練就會馬上幫你拍照！整體而言，這間小琉球 SUP 推薦給容易緊張或初次嘗試的人。





4.神秘沙灘

圖：神秘沙灘/七分之二的探索

🏠地址：屏東縣琉球鄉南福村忠孝路1巷27號

☎️ 電話：0988-109-199

🕰營業時間：預約制，請洽店家粉專





神秘沙灘位於小琉球厚石魚澳對面，以乾淨、美觀的裝備以及教練們高超的攝影技術聞名！下水前教練會在岸上講解 SUP 各種划槳方式與姿勢，體驗過程約 2 小時。相比其他 SUP 店家，神秘沙灘比較多的時間是在開放海域自由活動，過程中也會隨時注意海流狀況，不會讓大家離岸邊太遠。





另外，除了教學細心、隨時關注學員外，神秘沙灘連拍照都是 pro 等級。不僅會挑選最完美的光照方向，也會提醒整理儀容、調整身體角度，用活潑的方式帶動氣氛，就算不會擺 pose 的學員都可以拍出大片，推薦給想拍出完美的 IG 打卡的你！不過若是期望教練可以帶著你巡遊當地環境、地形以及生態，或是不愛拍照的人請自行斟酌。





5.鯨緯渡海洋俱樂部

圖：鯨緯渡海洋俱樂部/七分之二的探索

🏠地址：屏東縣琉球鄉相埔路37號

☎️ 電話：0988-089-682

🕰營業時間：08:00-18:00，預約制





鯨緯渡海洋俱樂部是小琉球 SUP 知名店家，除了一般立槳 SUP 之外也有獨木舟體驗，兩項都有透明的 SUP 和獨木舟可以選購。出發前會先在陸地上教學立槳滑水動作，師生比約為 1:7。





鯨緯渡 SUP 組合很多樣，一天中有日出、日落團等共四個時段可以選擇。此外，立槳板子與槳面都很新，還有提供好看的黑色救生衣，拍照起來有種時尚感！教練很注重大家的安全並且用心幫每個人拍照，但比較不會一同參與玩樂，朋友間需要自己在板子上想活動玩。





以上為本次的小琉球 SUP 店家推薦，七分之二的探索神秘客親自體驗並踩點介紹的 5 家必玩小琉球 SUP 套裝行程，推薦給還沒體驗過 SUP 的朋友，除了比較價格外，還有分日出、日落團，或是可以選擇透明 SUP、空拍機、浮潛等附加服務，快揪幾個朋友一起報名，去小琉球與海龜共遊吧。





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