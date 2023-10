新手必看！海上必玩套裝行程，５間「小琉球立槳 SUP」店家推薦

與台灣其他地區相比,小琉球的水質非常清澈且水流也相較平穩,就算划到較深的區域也能清楚地看見底下悠遊的魚兒,尤其適合新手體驗潛水,還有近期熱門的 —— 立式划槳 SUP(Stand Up Paddle)。今天七分之二的探索來為大家推薦 5 間小琉球立槳 SUP 店家,如果近期有規劃去小琉球玩耍,不妨可以考慮體驗一次 SUP,換個方式從海上探索小琉球!





1. 海享划島 On The Sea

圖:海享划島/七分之二的探索

🏠地址:屏東縣琉球鄉中山路22-1號

☎️ 電話:08-861-4511

🕰 營業時間:全年無休,預約制





海享划島位於 7-11 花瓶岩門市附近,提供的課程以 SUP 為主,除了常見的日出日落團,也有時間較長體力耗費較大的挑戰團。海享划島首先會在陸地上做板槳教學,接著才會去海邊體驗。





在划 SUP 的過程中,當確定所有人都學會怎麼划以後,教練就會開啟拍照模式,使用空拍機、單眼相機等專業相機為幫學員留念,坐著拍、跪著拍、站著拍,只要在安全前提下,甚至跳下水拍都可以!尤其推薦給平時出去玩喜歡拍照留念的人。另外,海享划島也很注重海洋環保,像是提供海洋友善防曬、購買的 SUP 板子品牌是以環保著名等。





2.探索拉美 On The Sea

圖:探索拉美/七分之二的探索

🏠地址:屏東縣琉球鄉碼頭15號929

☎️ 電話:08-861-4511

🕰 營業時間:預約制,請洽店家官網





探索拉美就位於小琉球觀光碼頭附近,供各種套裝行程,除了 SUP 外,也有浮潛、海上溜滑梯、搭船巡航,各種活動應有盡有。SUP 體驗時間約 2-2.5 小時,一組人配一名教練與一位助教。





最特別的是,搭乘的船隻為玻璃半潛艇,海底風景一覽無遺,是這家小琉球 SUP 的一大亮點。另外,從教練、助教到船員伯伯都能感受到探索拉美滿滿的熱情,而且教練非常有耐心,比較怕水的學員也不用擔心或緊張,教練都會在一旁安撫和協助。回程時,店家還有提供小點心和專屬小琉球的啤酒,非常用心。





3.東海岸獨木舟俱樂部

圖:東海岸獨木舟俱樂部/七分之二的探索

🏠地址:屏東縣琉球鄉和平路1號

☎️ 電話:0900-400-494

🕰營業時間:週一至週日 7:00-16:30,預約制





東海岸獨木舟俱樂部距離大福漁港走路只需 5 分鐘,除了 SUP 外,也有風帆、獨木舟等套裝行程。一開始教練會先講解 SUP 注意事項,再慢慢走到海邊,體驗約長 2 小時。





通常一組 10 人左右的團就有 5 個教練一起出海,且每位都有教練證,讓人蠻安心的。特別的是,店家還有加贈浮潛,在水下還會使用 GoPro 拍照,積極程度幾乎是學員只要一站起來,教練就會馬上幫你拍照!整體而言,這間小琉球 SUP 推薦給容易緊張或初次嘗試的人。





4.神秘沙灘

圖:神秘沙灘/七分之二的探索

🏠地址:屏東縣琉球鄉南福村忠孝路1巷27號

☎️ 電話:0988-109-199

🕰營業時間:預約制,請洽店家粉專





神秘沙灘位於小琉球厚石魚澳對面,以乾淨、美觀的裝備以及教練們高超的攝影技術聞名!下水前教練會在岸上講解 SUP 各種划槳方式與姿勢,體驗過程約 2 小時。相比其他 SUP 店家,神秘沙灘比較多的時間是在開放海域自由活動,過程中也會隨時注意海流狀況,不會讓大家離岸邊太遠。





另外,除了教學細心、隨時關注學員外,神秘沙灘連拍照都是 pro 等級。不僅會挑選最完美的光照方向,也會提醒整理儀容、調整身體角度,用活潑的方式帶動氣氛,就算不會擺 pose 的學員都可以拍出大片,推薦給想拍出完美的 IG 打卡的你!不過若是期望教練可以帶著你巡遊當地環境、地形以及生態,或是不愛拍照的人請自行斟酌。





5.鯨緯渡海洋俱樂部

圖:鯨緯渡海洋俱樂部/七分之二的探索

🏠地址:屏東縣琉球鄉相埔路37號

☎️ 電話:0988-089-682

🕰營業時間:08:00-18:00,預約制





鯨緯渡海洋俱樂部是小琉球 SUP 知名店家,除了一般立槳 SUP 之外也有獨木舟體驗,兩項都有透明的 SUP 和獨木舟可以選購。出發前會先在陸地上教學立槳滑水動作,師生比約為 1:7。





鯨緯渡 SUP 組合很多樣,一天中有日出、日落團等共四個時段可以選擇。此外,立槳板子與槳面都很新,還有提供好看的黑色救生衣,拍照起來有種時尚感!教練很注重大家的安全並且用心幫每個人拍照,但比較不會一同參與玩樂,朋友間需要自己在板子上想活動玩。





以上為本次的小琉球 SUP 店家推薦,七分之二的探索神秘客親自體驗並踩點介紹的 5 家必玩小琉球 SUP 套裝行程,推薦給還沒體驗過 SUP 的朋友,除了比較價格外,還有分日出、日落團,或是可以選擇透明 SUP、空拍機、浮潛等附加服務,快揪幾個朋友一起報名,去小琉球與海龜共遊吧。





