清涼又刺激的溯溪你玩過嗎？初學者也能上手的全台溯溪路線大公開

今年夏天，你有什麼計畫嗎？要不要放下手機，體驗看看驚險刺激的溯溪行程呢？溯溪除了跋山涉水、欣賞沿途風景之外，還能根據不同的溪流特性，挑戰垂降、滑水、漂流和跳水等活動。建議大家不妨先筆記下來，以下盤點的全台溯溪景點推薦，接著再找找具備專業證照的溯溪教練與團隊，才能玩得安心盡興喔！

新北｜老梅溪

位在石門的「老梅溪」，是由大屯山的拖條溪流所匯聚而成，有瀑布沖刷出的深水潭，因此在這裡可以進行跳水、垂降、攀岩等豐富水上活動，特別適合全家大小或是初學者體驗。值得一提的是，由於老梅溪河面較為開闊，所以來到這邊溯溪，便可以同時享受到陽光的溫暖以及溪水的清涼。

圖／IG@h_wen_chi

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新北｜加九寮溪

「加九寮溪」是位於新店烏來紅河谷旁的一條支流，主要分為水路以及山路兩種，來回可體驗不同的路線，是十分熱門的溯溪入門路線。加九寮溪擁有天然的小瀑布、急流、深潭和攔沙壩，而約一層樓高度的攔沙壩，更是時常聚集很多遊客由上往下跳，另外靠近翡翠水庫上游集水區的溪谷地勢比較平緩，整體來說很適合第一次接觸溯溪活動的人。

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桃園｜宇內溪

桃園人可以去哪裡溯溪呢？位在復興區小烏來的「宇內溪」，是桃園市唯一合法公告開放的溪流戲水區域，以白紗瀑布和峽谷風光而聞名。白紗瀑布位於宇內溪的上游處，落差約40公尺，是這裡規模最大也最為壯觀的瀑布群，雖說初學者或一般遊客難以到達，但在教練的帶領之下，歷經攀瀑、深潭、滑水道等重重考驗，相信可以獲得滿滿成就感。不過，因進行改善工程的緣故，宇內溪戲水區2023年暫停開放，敬請等待明年啦！

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新竹｜梅花溪

新竹縣尖石鄉的「梅花溪」，雖說是小支流，但在短短的溯溪行程中能體驗漂流、跳水、垂降、深潭泳渡、地形攀登、沖瀑、鑽水洞等活動，而且就算是不會游泳的讀者也不用擔心，因為在梅花溪的全程幾乎都能踩到底，可說是溯溪新手友善的溪流。

圖／IG@chen_weibaby

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台中｜松鶴溪

台中避暑勝地在這邊！位於台中市和平鄉松鶴部落的「松鶴溪」，是大甲溪的一處支流，溯溪過程從深潭泳渡、急流上溯到斷木大深潭和一線小峽谷，最後再高跳深潭，途中可以看見峽谷、瀑布、深潭等夢幻景致，且松鶴溪的水域平易近人，除了三五好友之外也很適合帶著孩子的家庭，一起同樂並培養默契。

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高雄｜至情谷

位在高雄市茂林區萬山村的「至情谷」，為濁口溪的支流，溯溪沿途不僅可見溪谷美景，還可挑戰攀登、泳渡、上溯、瀑布垂降等關卡。這邊順便提醒大家，為求安全，如果有近視的讀者，建議加配眼鏡帶固定，而若是戴隱形眼鏡的話，則建議準備好蛙鏡，以免隱形眼鏡掉落喔。

圖／IG@mimi06.04

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屏東｜七孔瀑布

想要一窺恆春秘境嗎？位於屏東滿洲鄉永靖村的「七孔瀑布」，是由七層小瀑布所組成的瀑布群，溯溪沿途可看到壺穴以及連瀑等景觀，在大約三小時的行程之中，可以挑戰垂降七層不同的小瀑布，但可別忘了溯溪是全身性的運動，因此對於平時沒有運動習慣的人而言，這一趟可能會感到異常疲累，但同時又感到超級值得呀！

圖／IG@azan80430

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台東｜桑樹溪

「桑樹溪」源自中央山脈，是大南溪下游的支流，河川天然且無人為破壞，所以水質特別清澈，很適合進行生態觀察。來到桑樹溪，你會發現這看似平靜的溪流，其實深藏多處激流，因此切記務必要跟團，在專業教練的帶領下溯溪，體驗入水儀式、斜板跳水、垂直攀瀑、小瀑布拍照和人體連線漂浮等活動，才是最安全又方便的選擇唷。

圖／IG@haohowadventures

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