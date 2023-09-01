消暑又充飢！精選全台涼麵推薦懶人包，傳統口味、創新口味隨你pick

天氣熱，沒胃口？隨著氣溫漸熱，食慾也不知不覺跟著下降，而這時候涼麵就是最合適的選擇了！Q彈又帶有嚼勁的冰涼麵條，再搭配濃郁開胃的醬汁，以及些許爽口的小黃瓜絲，絕對能消暑又充飢，甚至還會讓人想來碗味噌湯。這回，我們盤點了全台擁有超高評價的涼麵店家，一起來看看他們有什麼獨到之處，並且收藏到你的口袋名單吧！

精選全台涼麵推薦懶人包

小慧涼麵

「小慧涼麵」鄰近台北捷運六張犁站，中午才開始營業，以大份量和實惠價格而受到歡迎，經常都能看見人潮大排長龍。而說到小慧涼麵的特色，那就是無論麵還是麻醬皆給得毫不手軟，小份涼麵堪稱是其他店家的大份，且小黃瓜絲都是現點現刨，非常用心。不過，麻醬的香氣不算太重，建議可以淋上店家提供的辣椒醬，增添香氣喔。

圖／IG@1ggfood

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地址｜台北市大安區臥龍街151巷10號

電話｜0918 400 203

營業時間｜12:00-20:00（週日公休）

邱記涼麵

曾被美食Youtuber千千大讚的「邱記涼麵」，店址位在臺北醫學大學附近，提供傳統和炸醬兩種涼麵口味。傳統涼麵的芝麻香氣相當濃郁，加上蒜泥和醬油更是提升整體的風味，至於炸醬涼麵的瘦肉肉塊頗多，蒜香調味適中，豆瓣肉醬加上麻醬也很對味，在仔細攪拌後享用，能感受不黏膩的滑順口感，偶爾想換換口味的讀者不妨嘗試看看。

圖／IG@piggypenny

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地址｜台北市信義區吳興街281巷1號

電話｜02 2722 0354

營業時間｜06:00-13:30（週一公休）

温鮮涼麵

中壢「温鮮涼麵」使用當天現做的自製麵條，無添加防腐劑，嚐起來是Q彈又有嚼勁，而口味有原味、蒜味、辣味、蒜辣和芥末，涼麵搭配的醬汁則十分順口。除此之外最特別的是，他們家還提供荷包蛋、溏心蛋、玉子燒、香腸、榨菜、肉燥、舒肥嫩雞、白蝦等配料選擇，為涼麵增加豐富口感，且充滿多層次的味道，好吃爽口無負擔！

圖／IG@rooosa.36

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地址｜桃園市中壢區成章一街11號

電話｜03 463 9792

營業時間｜10:00-14:00；17:00-20:00

泰香泰國小吃鴉片涼麵

喜歡泰式口味的，絕對不要錯過這家！新竹「泰香泰國小吃鴉片涼麵」的麵條一律使用蕎麥麵，提供涼拌海鮮、嘎拋、泰式、台式蒜味、台式麻辣、泰式紅油等口味的涼麵，其中涼拌海鮮麵最多客人推薦，店家在蕎麥麵上鋪滿鮮蝦、小黃瓜、魷魚、洋蔥、番茄和香菜等配料，再拌入酸甜的醬汁，吃起來一點都不油膩，很適合在炎熱的夏天來上一盤。

圖／IG@hsinchu153

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地址｜新竹市東區光復路一段89巷15號

電話｜03 5639 657

營業時間｜11:00-13:30；17:00-20:30（週日公休）

董媽涼麵

「董媽涼麵」位於台中科博館附近，口味可選擇原味、芥末、辣椒、芥末加辣椒或素食，他們家的特色是芝麻醬清爽不膩口，而招牌則是芥末口味的涼麵，其實並不會有太突兀的嗆辣感，反而會讓人不自覺一口接著一口，愈吃愈唰嘴！

圖／IG@wahahaeat

地址｜台中市北區篤行路408號

電話｜04 2205 4499

營業時間｜08:00-14:00；17:00-19:30（週日公休）

老三良麵

「老三良麵」的涼麵提供蕎麥麵和細麵兩種選擇，兩種麵條都很有嚼勁，至於口味則可以選原味、咖哩、起司、泡菜或雞絲，另外還可選擇加溏心蛋或炸蝦，而相較於一般麻醬的厚重感，老三良麵的自製麻醬入口會帶有一點酸甜的味道，讓人食慾會大幅增加。此外，店家還有提供麻辣鴨血、麻辣湯麵和咖哩系列等餐點品項，是台中有名的高CP值美食。

圖／IG@yi711023

地址｜台中市北屯區北屯路489號

電話｜0963 260 007

營業時間｜11:00-19:00（公休時間請參考FB）

美都麵店

台南「美都麵店」的麻醬濃稠適中，並使用蕎麥麵，會散發出淡淡的香氣，而配菜也很特別，有小黃瓜、胡蘿蔔、泡菜、鳳梨和小番茄，新鮮蔬果光是看照片就令人口水直流！更讚的是，店家還會附上檸檬切片，增添微酸的滋味，麻醬與檸檬汁巧妙地融合為一，吃過的客人都感到驚艷。

圖／IG@tainan_mei_love_food_travel

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地址｜台南市南區五妃街384號

電話｜06 222 0953

營業時間｜09:30-20:00（週日公休）

老魯記魯八宝涼麵 高雄明華店

在全台有不少分店的「老魯記魯八宝涼麵」，主張涼麵不再只有小黃瓜、油麵和麻醬，提供紅龍果麵、綠藻麵、藜麥麵、竹炭麵、仙草麵等獨家麵體，還有四川麻辣醬汁、泰式酸辣醬汁、日式和風醬汁、檸檬醋汁、柴魚醬汁等特色醬汁，並且可從21種配料中自由選8種，口味非常多樣化，配色也很好看，只不過選擇障礙患者要小心啦！

圖／IG@infoodmation_ks

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地址｜高雄市左營區明華一路199號

電話｜0902 006 726

營業時間｜10:30-18:00（週六～日公休）

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