充電之旅！5家台灣中部「絕美渡假村」推薦，療癒放鬆假期就從這開始

想要訂到心儀的飯店，都需要提前幾個月開始規劃旅行。這次要介紹的是位於台中和南投的5間渡假村推薦，提供大家幾個出遊的選擇，不論是想要拍美照、親近自然或是好好放鬆都沒有問題，還沒有想好假期要去哪裡玩的話，不妨參考看看！

南投 泰雅渡假村

圖／IG@pty_2004

位於南投國姓鄉的泰雅渡假村以原住民文化為主題，這裡除了是許多學校團體活動會選擇的場地，也是非常適合一家人出遊的渡假村。占地遼闊的泰雅渡假村內有許多娛樂設施除了可以走在天空步道上，居高臨下欣賞到美景之外，還有露天溫泉區能夠泡湯，以及高空繩索場可以挑戰。如果想要親近大自然，也可以到園區內的草原、步道上面走走逛逛，悠遊於其中。

圖／IG@ariel090909

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地址：南投縣國姓鄉北原路56-2號

連絡電話：04-92461311

台中 虹夕諾雅谷關

圖／IG@doris_lin_1208

如果想要到台中來趟紓壓療癒的溫泉之旅，那麼一定要到谷關住一晚。有預算想好好犒賞自己的話，首推星野集團旗下的「虹夕諾雅谷關」。飯店內外的竹子和五葉松，營造出了靜謐的氛圍。飯店的每間客房內都有半露天風呂，如果不想要戶外的大露天風呂或是檜木大浴場，想要自己一個人好好放鬆的話，也可以選擇待在房間內泡湯，洗去平日的疲憊。

圖／IG@doris_lin_1208

地址：台中市和平區東關路一段溫泉巷16號

連絡電話：04-2595-0008

台中 武陵富野渡假村

圖／IG@summer.uncle0059

位於雪霸國家公園內的武陵農場有著豐富的自然資源，在不同的季節，都可以欣賞到不同的自然美景。園區內除了有櫻花、楓葉之外，到了夏季還能夠體驗採水蜜桃的樂趣。到武陵農場的路途遙遠，如果不想露營，想要舒服入住的話，武陵富野度假村是非常棒的選擇。富野度假村還會舉辦高山音樂會、夜間觀星等活動，想要親近大自然，享受自然的環抱，那就到這裡住一晚吧！

圖／IG@summer.uncle0059

地址：台中市和平區武陵路3之16號

連絡電話：04-25901399

南投 悠森境渡假村

圖／IG@catcat28010

位於南投魚池的「悠森境渡假村」就在九族渡假村、日月潭附近，周邊有許多知名景點。園區內的大草原和在樹木間的木屋，讓人猶如置身童話世界，到了這裡，可以諦聽蟲鳴鳥叫、飽覽滿天星斗之外，也能夠吸收滿滿芬多精，在自然的環境之中渡過假期。園區也有提供由在地食材精心烹煮而成的餐點，可以品嘗到最在地、最新鮮的美味，一邊看著美景、一邊享用美食，來場視覺與味覺的雙重饗宴。

圖／IG@naiyuwang

圖／IG@catcat28010

地址：南投縣魚池鄉金天巷42號

連絡電話：04-92898666

南投 台一生態休閒農場（楓樺台一渡假村）

圖／IG@qqsweet1982

楓樺台一渡假村就在南投埔里交流道附近，如果是搭乘大眾運輸工具前往，也有提供到埔里車站的接駁車可以搭乘，交通相當方便。園區內有全台唯一的「花神廟」，還有雨林風情館、銀河水道等，占地遼闊的園區內有許多可以探索的精采看點，還有許多DIY的課程能夠進行體驗，在園內待上一整天也沒問題。此外，渡假村內更能拍出許多美照，為旅程留下美好的記憶。

圖／IG@qqsweet1982

圖／IG@aaa123471

地址：南投縣埔里鎮中山路一段176號

連絡電話：04-92997848

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