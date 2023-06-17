端午連假去哪玩？ 玩沙、賞荷、騎單車 8大「新北嚴選好去處」大公開

【旅奇傳媒/編輯部報導】端午連假即將到來，新北市觀光旅遊局嚴選一系列連假期間精彩活動推薦給遊客！無論是東北角熱鬧開展的「福隆生活節」、「福隆國際沙雕藝術季－迪士尼百年慶典」主題沙雕展、即將開幕的「2023碧潭地景藝術節－碧潭寫生趣！Colorful Bitan」或是山海美景相伴的深澳鐵道自行車之旅，都是端午連假出遊的好選擇。

▲福隆國際沙雕藝術季正於福隆海水浴場熱烈展出中，想親眼目睹最喜愛的迪士尼角色絕對不容錯過。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

喜歡親海的旅客們，可以前往由東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處主辦的「福隆生活節」，結合自行車騎乘、草地浪花音樂會、風箏嘉年華及文創市集等活動，一起沉浸於東北角最美的海岸沙灘風景及體驗最獨特的濱海生活。

同時，「福隆國際沙雕藝術季」也正於福隆海水浴場熱烈展出中，今年福容大飯店福隆特別與臺灣華特迪士尼合作打造「迪士尼百年慶典」主題沙雕展，邀請超過15位國內外沙雕師，合力打造出 71 座主題沙雕，將大家熟悉的迪士尼、皮克斯、漫威與星際大戰等各種經典角色及故事，變成一座座的黃金沙雕，沙雕藝術季將展至10/22止，想和各種迪士尼角色留下合影，絕對不容錯過！

除此之外，在貢寮還有「貢寮水T藝術節」於6/18至6/25在貢寮區雞母嶺水梯田展出，將貢寮獨特的水梯田地景美學結合觀光藝術創作，一件件T恤隨風飄揚，倒映在水梯田中，形成在地獨特風景。

▲距離雙溪不遠的牡丹老街，保留了恬靜悠閒的氛圍，非常適合細細漫遊。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

熱愛親山的朋友們，則推薦前往「戀戀雙溪荷所在」，位於雙溪區的上林里荷花田每年仲夏都是喜愛賞荷花的民眾必去景點，感受清代畫家石濤筆下「荷葉五寸荷花嬌，貼波不礙畫船搖」的絕美意境。距離雙溪不遠的牡丹老街，早期因礦業繁榮，保留了恬靜悠閒的氛圍，走訪質樸的山中小鎮，可體會百年前先民們的淘金夢。

「戀戀雙溪荷所在」雙溪區上林里的荷花田荷花正盛開。 圖：雙溪區公所／提供

另外，附近的三貂嶺生態友善隧道，更以絕美的鏡面倒影聞名，吸引無數遊客拍照打卡，森林隧道靜謐優美的環境融合人文歷史的底蘊，值得旅客細細品味。新北市觀光旅遊局也提醒民眾進入隧道請輕聲細語，勿大聲喧嘩。

▲今年的碧潭地景藝術節以寫生繪畫為主題，透過地景裝置營造出療癒的氛圍。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

交通便捷的新店碧潭現在也很熱鬧，「碧潭地景藝術節」6/16於東岸廣場 Colorful 登場！自晚間點燈後，展期90天將持續至9/13。今年的碧潭地景藝術節以寫生繪畫為主題，透過地景裝置營造出療癒的氛圍，現場將有 Hello Kitty、布丁狗、美樂蒂、大耳狗喜拿及蛋黃哥等可愛角色和大家見面。

位於碧潭西岸的「和美山步道」也非常適合健行，該步道擁有豐富的山林生態系統，是家山旅行最佳選擇。喜歡品茗的旅客，也可前往文山農場體驗臺灣茶葉文化，經由採茶、製茶、品茶等過程，在了解茶文化的同時，更能享受遠離塵囂的快樂。

▲每年仲夏深澳鐵道自行車的夜間光雕騎乘，佈置大量的燈飾，邊騎乘邊感受微微海風吹來，相當愜意。(圖為2022資料照)。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

最後，特別推薦的好去處，則是深受好評的深澳鐵道自行車，它是全臺唯一的海景鐵道自行車，搭乘可愛的河豚自行車沿途有著山海的景觀相伴。首先映入眼簾的是兩旁民宅牆面彩繪，來到觀海段，可一邊欣賞遼闊的海景一邊騎乘，緊接進入具有炫麗的光雕動畫隧道，帶來獨特的聲光體驗，展現彩繪藝術、自然風景及璀璨光雕三重享受。

今年深澳鐵道自行車的夜間騎乘以「星願七夕」為主題，將從7/1開放預訂至8/31止，全新主題光雕隧道燈飾及各式浪漫造景佈置，讓夏夜騎乘變得超級浪漫！更多新北旅遊資訊請參閱：「新北市觀光旅遊網」或追蹤「新北旅客」臉書粉絲專頁。

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