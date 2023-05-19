苦惱如何讓小孩放電？精選8家親子友善飯店推薦，還能玩賽車、爬樹屋！
台灣中部氣候舒適，且生活步調悠閒宜人，無論是遍佈特色美食的台中、高山景觀遼闊壯麗的南投、或是能夠親近大自然的苗栗，都是親子假日出遊的首選。想趁著連假放鬆舒壓的爸媽們，趕緊跟著ReadyGo看看中台灣評價超高的親子飯店吧！
麗寶福容大飯店
比鄰麗寶樂園與 Outlet 的麗寶福容大飯店，擁有整片媲美海島渡假飯店的大型露天泳池，不僅能讓小孩玩得開心，媽媽們也可以池畔拍下張張美照。除此之外，館內的客房種類豐富，本館有 LINE FRIENDS 主題房，別館則是以賽車為設計靈感，讓旅客們可依照喜好預訂親子出遊下榻處。
地址：台中市后里區福容路88號
電話：04-25592888
台中港酒店
於2013年開幕的台中港酒店，原本的定位為大型國際觀光商務旅館，其後觀察到台灣的親子市場，遂於2016年嶄新設置了大量的遊樂設施，吸引孩子目光的功力一流，甚至還規劃了戶外兒童賽車跑道，並打造了叢林與海洋等不同主題的親子客房，為孩子們帶來難忘的旅行。
地址：台中市梧棲區大智路二段388號
電話：04-26568888
想窩11餐旅館
一走進想窩11餐旅館，不光是小孩會興奮歡呼，連大人也會對溫馨可愛的設施感到驚艷不已。整間親子房屋彷彿是一棟歐式小城堡，一樓是餐廳、樓上則是旅館，近百坪的遊戲室可謂是小朋友們的天堂，讓爸媽待在館內休息時再也不用擔心孩子吵著無聊。
地址：台中市沙鹿區東晉一街11號
電話：04-26323111轉2
台中長榮桂冠酒店
如果習慣入住於富有口碑的國際連鎖大飯店，卻又需要顧慮攜帶兒童的不便，就推薦選擇台中長榮桂冠酒店，館內不但設有中西式餐廳、酒吧、健身房、三溫暖，還有全年開放的游泳池能帶著孩子戲水玩樂，且客房寬敞舒適，符合長榮品牌一貫的水準，想必能為全家大小帶來舒適滿意的親子住宿體驗。
地址：台中市西屯區臺灣大道二段666號
電話：04-23139988
GOGO HOTEL 回行旅 逢甲館
攜帶小孩出門總是需要攜帶大包小包的行李，對於注重交通便捷的人來說，就可將 GOGO HOTEL 回行旅的逢甲館作為親子住宿首選，下榻此地走路即可抵達美食琳瑯滿目的夜市，不用再煩惱出門遊玩的奔波路程，且房價平易近人，有預算考量的人不妨做為參考。
地址：台中市西屯區至善路188號
電話：04-24522333
台中鳳凰酒店
許多家長都希望孩子能在玩樂的過程中，活動到大小肌肉、激發創意與想像力，而非一昧盯著電玩遊戲的螢幕；如果你也有這樣的想法，就推薦下榻於台中鳳凰酒店，該飯店的兒童遊戲室皆為不插電的設施，有角色扮演區可以嘗試各種職業，探索區與則能夠練習攀爬、抓握等體能運動。此外，親子客房部分也設置了星際主題樓層，入住此類房型便能夠在溫馨的畫作包圍之下入眠。
地址：台中市中區民權路162號
電話：04-37028555
苗栗尚順君樂飯店
色彩繽紛的大球池一向是小朋友們的最愛，主打親子客群的苗栗尚順集團深知此點，在結合了飯店與育樂世界的館內設置了寬廣的球池，還可體驗刺激的攀岩與碰碰車，同時也為大孩子準備了 VR 虛擬實境探險，成人則有 KTV、棋藝室等休閒設施可供租借，全方位地顧及了所有年齡層的旅客們。
地址：苗栗縣頭份市育樂街6號
電話：03-7539555
雲品溫泉酒店
雲品溫泉酒店隸屬於享譽國際的 LDC 雲朗觀光集團，無論是客房設備、公共設施與服務的品質皆不在話下，而此間飯店的地理位置極佳，面對著日月潭令人屏息的美景，並為了親子家庭打造了雲遊森林遊客區，包含造型可愛的樹屋與閱覽室，多樣化的設施就算待在飯店內一整天也不成問題。
地址：南投縣魚池鄉中正路23號
電話：04-92856788
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