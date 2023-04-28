帶毛小孩一起吃喝玩樂，8間寵物友善餐廳推薦必收！

你有養寵物嗎？如果你喜歡帶家中的毛孩出外用餐，或者是單純地非常喜歡小動物的話，相信應該有放了不少寵物友善餐廳在你的口袋名單吧！隨著養寵物的人越來越多，開放寵物進入的餐廳也越來越多，今天我們就精選了8間位在中部的寵物友善餐廳，不只有令人垂涎的美食，還有機會跟其他狗狗貓貓們互動。

DooCoffee寵物景觀咖啡廳

在苗栗公館的「DooCoffee寵物景觀咖啡廳」，用餐空間分為室內的玻璃屋和戶外用餐區，另有停車場、露營區和兒童戲沙池，而店狗則是名為布丁的可愛法鬥，許多人可是為了布丁，慕名而來的喔！餐點的部分，店家提供義大利麵、燉飯、個人火鍋、現烤披薩、鬆餅和各種飲品，當中最有人氣的為法鬥套餐，含有薯條、鬆餅和拿鐵，而拿鐵的奶泡還是法鬥的造型，看起來十分療癒。

圖／IG@ning_0923

圖／IG@ning_0923

地址｜苗栗縣公館鄉北河21號363

電話｜03 722 5252

營業時間｜10:30-19:00

踏踏地球Ta Ta Earth

「踏踏地球」位於台中，是結合餐廳、寵物美容與住宿的複合式空間，主打異國料理，例如壽喜丼、咖哩飯、早午餐、私房義大利麵和法式燉飯等餐點，也特別製作毛小孩可以享用的餐點，以及需提前預訂的生日餐，讓狗狗吃得開心，主人也感到安心。值得一提的是，如果家中的毛孩比較不親人或狗，可以戴上店家所提供的藍色絲巾，以便讓其他客人辨識，就盡量不要打擾牠們囉。

圖／IG@kiki_hello_

地址｜台中市西區精誠九街10號

電話｜04 2327 0776

營業時間｜11:00-16:00；17:00-20:00

貓老闆咖啡

貓控注意！在台中大里的「貓老闆咖啡」有五隻店貓，每隻個性都不一樣，有的是冷靜的窩在一旁，有的則會熱情地穿梭於店內，形成有趣溫馨的畫面。至於餐點方面，貓老闆咖啡特意選用初榨橄欖油來烹煮義大利麵，還有泰國頂級茉莉香米飯料理燉飯，以及特調咖啡、台灣茶、花果茶和鍋煮奶茶，品項豐富選擇多，重點是雖然有貓貓，但整體環境相當乾淨呢。

圖／IG@jackchen718

圖／IG@jackchen718

地址｜台中市大里區大里路109號

電話｜04 2485 1983

營業時間｜11:00-19:00（週三、四公休）

攜旺cafe台中寵物友善餐廳&浪浪中途學校

由導盲犬訓練師創立的「攜旺cafe」，不只是寵物友善餐廳，同時也是一間幫助流浪犬融入人類家庭的中途學校，更會不定時舉辦相關訓練課程，教導主人如何與毛孩相處。餐點提供熱壓三明治、蛋糕捲、香榭雞腿排、馬鈴薯燉梅花豚等料理，還有新鮮現做的狗狗鮮食。來到攜旺cafe用餐，菜單是由店內的狗狗負責送，牠們會咬著裝有菜單的提袋送到客人面前，所以在收下菜單後，要記得拿出袋子裡頭的零食給予狗狗獎勵唷！

圖／IG@sue_samoyed.mumu

圖／IG@sue_samoyed.mumu

地址｜台中市西區公益路117-3號

電話｜0936 936 736

營業時間｜12:00-20:00（週三、四公休）

Homecafe 幸福

「Homecafe 幸福」是以寵物認養作為宗旨的複合式餐廳，希望大家在作客聊天和吃飯的同時，能遇到有緣人，幫助流浪貓狗找到安身之處。菜單方面，店家提供分為大、中、小份量的寵物鮮食，以及健康豐盛的主餐，如日式黃金炸豬排、低脂嫩煎雞胸、泰式風味椒麻雞、香煎挪威鯖魚等餐點，並搭配紫米飯糰、高纖地瓜或香蒜軟法和特製沙拉，可說是既美味又平價。

圖／IG@emma_lee_schnauzer

地址｜台中市北區興進路58號

電話｜04 2233 7229

營業時間｜12:00-15:00；17:00-21:00（週一、二公休）

Nago Nago-寵物友善餐廳

2021年開幕的「Nago Nago」，有著大面的落地窗，採光極好且環境寬敞，而一樓為毛孩的活動空間，主要用餐區位在二樓，天氣好的話坐在戶外座位區也很適合。餐點除了主食類之外，還有提供開放三明治、炸物等輕食，當然也有狗狗限定的寵物鮮食，讓毛孩補充營養。由於客滿時用餐時間為90分鐘，我們建議大家先點餐，在等候餐點時與狗狗互動。

圖／IG@he_siting1008

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地址｜台中市北屯區同榮路93號

電話｜04 2426 9915

營業時間｜10:00-18:00

犬侍拉麵

南投埔里的「犬侍拉麵」，提供豚骨、起司牛奶、札幌味噌、白湯蒜味、九州地獄等口味的拉麵，湯頭濃郁，且麵條軟硬度適中，還會附上一打把的蔥花，看起來十分霸氣。犬侍拉麵可以免費加麵一次，也可以透過自行加高湯來調整口味，是在當地有著高人氣的寵物友善餐廳，但帶毛孩來的話請記得使用牽繩，並且不放任走動，尊重其他用餐的客人喔。

圖／IG@sweetieat_1999

地址｜南投縣埔里鎮中山路三段363-1號

營業時間｜11:30-13:45；17:30-20:00（公休日請參考臉書公告）

影食 Time to Eat

「影食 Time to Eat」位於彰化，是以電影為主題的餐廳，牆上掛滿電影海報，餐點則是主打風味火鍋和經典早午餐，還貼心的將早午餐分為一般份量和小鳥胃份量！整體而言，影食的用餐環境整潔且適合拍照，還同時可以吃到火鍋和早午餐，很適合與朋友聚會，或者帶毛孩一起來度過愉快的一天。

圖／IG@dream_life168

圖／IG@dream_life168

地址｜彰化縣彰化市華山路273巷15號

電話｜04 728 1566

營業時間｜週三～五 17:30-20:30；週六～日 10:30-21:30（週一、二公休）

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