春天只看櫻花太落伍了！美麗紫藤花帶你進入紫色夢幻世界

漫天紫色花海，順藤而上的紫藤花美景你看過嗎？說到初春，大家搶著看的不枉都是小巧可愛、粉嫩的櫻花，但在同一時期，也有夢幻的紫藤花海可以欣賞。

紫藤花有個浪漫又有點悲傷的傳說，有位女孩不斷向月老祈求情緣，某天月老被她虔誠祈求的心所感動，便在夢裡告訴她，在後山的小樹林裡，將會遇到一名白衣男子，期便是你的情緣。春暖花開，女孩獨自來到後山等待，直到天黑，白衣男子都沒出現，傷心的女孩便想離開，不料，突然被蛇咬傷腳踝，一名白衣男子出現解救他，從此兩人陷入愛河。但女子家人並不同意這門婚事，於是相愛的兩人一起跳崖殉情。而後，他們跳崖的地方長出了一棵樹，樹上纏著一顆藤花，若紫若藍。後人便稱此花為「紫藤花」，紫藤花需要依附著樹才能生存，女孩便是花的化身，男子則是樹木的化身。紫藤為情而生，為愛而死。

今天就跟著小編的腳步一起來看台灣哪裡也可以欣賞到如此浪漫的紫藤花吧！

淡水紫藤花園-二號水源園區（原紫藤咖啡園二店）

雖說名字是咖啡園，不過目前咖啡廳似乎撤掉了，建議前往的朋友可以自己帶點糧食跟飲用水喔！這裡是全台最大的紫藤花展區，不但有一叢一叢單株的可愛紫藤花，也有攝影愛好者搶著拍的紫藤花架隧道。大片的紫藤花隧道便是這裡最大的招牌了，彷彿走入了前往夢幻世界的隧道，紫色控一定會受不了，手機、相機記憶體都會爆炸！他們臉書粉專有公布今年紫藤花應該在3/25盛開，要前往的朋友可以上臉書粉專觀看最新資訊喔。

圖片來源 / IG ＠serena.ycc

地址：新北市淡水區竹圍子9之1號

電話： 02-2801-0800

營業時間：週一～週日 08:00~18:00,週五休息

林口大湖紀念公園

若有考慮交通因素的朋友，可以前往林口大湖紀念公園欣賞紫藤花瀑布。搭乘機場捷運到捷運林口站或長庚醫院站再轉搭公車一兩站即可到達，腳程較快的話走路15分鐘也可以喔！這裡的紫藤花配著平靜大湖的美景，也是讓攝影愛好者手癢癢啊。為愛而生的紫藤花落瓣在平靜的湖面，使其產生陣陣漣漪，彷彿少男少女原本平靜的心靈初發了愛情的念頭。

圖片來源 / IG ＠taiwan.4fun

地址：桃園市龜山區忠義路二段638巷(google地圖可直接導大湖紀念公園)

杜石地一號莊園

喜歡看花的朋友就不能錯過位在苗栗的「杜石地一號莊園」，除了有本篇主角「紫藤花」外，還有茶花、紫錐花、楓葉、銀香梅等。不管什麼時候來都有漂亮的花卉可以欣賞拍攝，莊園同時也提供簡餐、咖啡，讓你在充滿花香的下午，也可以簡單地填飽肚子！沒想到苗栗居然還有一處這樣的花園吧，快快驅車前往賞花吧！

圖片來源 / IG ＠joyce.mu.7

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地址：苗栗縣苗栗市新英里1鄰新英9之1號

電話：03-737-5062

營業時間：週一、二休息、週三～週五 10:00~18:00,週六 10:00~19:00,週日 10:00~18:30

Mqoyat日出幸福櫻緣丘

如果能一睹櫻花跟紫藤花同時盛開的美妙畫面那該有多好？不少人都會前往台中褔壽山農場或是武陵農場賞櫻，可能會忽略這裡。Mqoyat在泰雅族語是「幸福」的意思，整個園區都散發出幸福的氣味，不論從造景或是擺設，都是情侶約會加溫的地方啊！都說幸福是自己尋找的，那在前往著名景點賞櫻時，別忘了觀察路上的幸福，說不定會發現新世界呢！

圖片來源 / IG ＠3more_hi4

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地址：台中市和平區福壽路介壽巷20號

電話： 04-2598-1331

台一生態休閒農場

位在南投的台一生態休閒農場非常適合全家大小來這裡度假。這裡不僅能悠閒地欣賞花卉，還提供住宿、採草莓，園區環境相當好，一走進去彷彿來到花仙子的國度。台一生態休閒農場的紫藤花架是有點半圓弧狀的，跟前幾個景點比較不一樣，圓弧的高度更讓人有種被紫藤花包圍的感覺，還能感受他的淡淡清香。連假來這邊住上一晚，用花的清香帶走城市的煩憂吧！

圖片來源 / IG ＠shibainu_mickey

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地址：南投縣埔里鎮中山路一段176號

電話：04-9299-7848

營業時間：週一～週日 08:00~17:00

霞飛音樂城堡

每個女孩心中都有個當公主的夢，來到南投霞飛音樂城堡，同時實現了城堡跟花滿人間的願望。這裡處處悠揚著悅耳的音樂，淡淡花香，歐式古堡，好像自己真的穿越到中世紀。城牆上的紫藤花，只可遠觀不可褻玩，如同城堡裡的公主。答應自己，有空就來這裡做自己的公主，映入眼簾的只會有滿藤浪漫的紫藤花！

圖片來源 / IG ＠3more_hi4

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地址：南投縣仁愛鄉榮光巷34號

電話：04-9280-3229

長青居茶鄉民宿

嘉義除了瑞里以外，位在竹崎的長青居茶鄉民宿也有盛開的紫藤花可以讓民眾入內參觀。這裡會適合帶家中長輩來，如果走累了，還可以坐下來喝喝茶。或許一家同樂就是這種感覺，長輩在喝喝茶，小朋友追逐著花瓣玩耍，大人們靜靜的賞花，歲月靜好，就是這樣的畫面吧！在長青居茶鄉民宿，同時也可以欣賞櫻花跟紫藤花，也可以住一晚，從早看到晚，每一刻都是不一樣的花景呢。

圖片來源 / IG ＠heapin963

地址：嘉義縣竹崎鄉石棹16號

電話：05-256-1603

小編悄悄話

紫藤花的花語是，醉人的戀情、依依的思念，當你第一次見到紫藤花時，會陶醉在她靛紫的美麗中，離開後，會不斷的思念花的身影。紫色控的你，快帶著相機來場浪漫紫色之旅吧！

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