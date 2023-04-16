快訊

鼓吹兒童擁槍權？美南達科他州長宣稱她2歲孫女已有手槍和步槍

台灣之星被併前再傳1超長簡訊「穩軍心」？釘子戶喊穩了 網友曝有玄機

健康者服糖尿病藥物有助長壽？新研究讓提倡者改口了

南台灣親子小旅行！ 6間「觀光工廠」從食品到樂器等各式主題寓教於樂

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖片來源/ IG@xingchenyueying、IG@yiwen_0718、IG@mengchichang
圖片來源/ IG@xingchenyueying、IG@yiwen_0718、IG@mengchichang

圖/ IG@yiwen_0718 @xingchenyueying
圖/ IG@yiwen_0718 @xingchenyueying

在安排親子同遊的旅行時，各地的觀光工廠經常會被安排進到行程之中。除了能夠讓孩子們動手體驗各式各樣的DIY活動之外，觀光工廠內展示的內容更是寓教於樂，不只是出門走走逛逛，更能夠深入了解不同產業和商品背後的故事。這次要和大家介紹的是南部地區的6間觀光工廠，從食品到樂器，主題各異，假日有空就安排時間去參觀一下吧！

嘉義 民雄金桔觀光工廠（金桔農莊）

圖片來源/ IG@yiwen_0718
圖片來源/ IG@yiwen_0718

秉持著「自己敢吃的產品才可以賣給客人」的理念，走過一甲子的「民雄金桔」在嘉義民雄的觀光工廠紀錄了傳承三代的歲月痕跡，更能夠在此了解金桔的加工過程。園區內有許多DIY的活動可以讓大家體驗，像是金桔果醬製作、風鈴彩繪和沙畫等，如果帶著家中的孩子一起前往的話，也可以帶他們到園區的遊樂設施盡情玩耍、奔跑。

圖片來源/ IG@yiwen_0718
圖片來源/ IG@yiwen_0718

圖片來源/ IG@yiwen_0718
圖片來源/ IG@yiwen_0718

地址：嘉義縣民雄鄉三興村陳厝寮7鄰38號

營業時間： 09:00-17:00 (全年無休)

嘉義 卡羅爾銅管樂器觀光工廠

圖片來源/ IG@xingchenyueying
圖片來源/ IG@xingchenyueying

賀聲樂器公司的品牌CarolBrass（卡羅爾）除了將製造的銅管樂器銷至全球之外，在嘉義更有座以銅管樂器為主題的觀光工廠，館內除了有各式銅管樂器的介紹之外，還能參觀銅管樂器的生產過程，更能夠體驗吹奏樂器的樂趣，不論是對於管樂有興趣，或者是想要更進一步了解銅管樂器，都可以到這間觀光工廠，找到自己最喜歡、最適合的樂器！

圖片來源/ IG@xingchenyueying
圖片來源/ IG@xingchenyueying

圖片來源/ IG@flora880517
圖片來源/ IG@flora880517

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區20路3號

營業時間：週一～二、四～五 09:00~12:00、13:00~17:00 (午休一小時)，週六～日 09:00~17:00

高雄 紅頂穀創穀物文創樂園（馬玉山觀光工廠）

圖片來源/ IG@w_peiru
圖片來源/ IG@w_peiru

知名穀物品牌馬玉山創立的紅頂穀創穀物文創樂園位於高雄，在這裡，不只能夠參觀生產過程，學到許多穀物相關的知識，還推出了磨穀樂DIY、小金磚DIY等體驗活動，可以將自己親手做的隨身穀飲沖泡包和鳳梨酥帶回家。此外，紅頂穀創更是與在地畫室合作，推出了各式手作課程，有興趣的話可以到紅頂穀創 Red Barn Factory&Tours 的臉書專頁看看最新的課程體驗。

圖片來源/ IG@w_peiru
圖片來源/ IG@w_peiru

圖片來源/ IG@fifi1061030
圖片來源/ IG@fifi1061030

地址：高雄市左營區民族一路709號

營業時間：週二～週日 9:00-17:00

高雄 臺灣鳳梨工場

圖片來源/ IG@iiii_eat_
圖片來源/ IG@iiii_eat_

台灣過去曾經有一段時期佔是全球鳳梨罐頭的產量第一，是當年出口貿易的重要商品之一。現在，說起台灣名產，鳳梨酥也是榜上有名。高雄大樹就是鳳梨的其中一個產區，台灣鳳梨工廠是由日治時期唯一所留下來的鳳梨罐頭產業建物改建而成，在這裡除了能認識大樹的人文、歷史，或者是鳳梨罐頭產業、鳳梨相關的歷史背景，非常適合帶孩子一起來參觀、學習。

圖片來源/ IG@iiii_eat_
圖片來源/ IG@iiii_eat_

圖片來源/ IG@iiii_eat_
圖片來源/ IG@iiii_eat_

地址：高雄市大樹區復興街42號

營業時間：週二～五 12:00-17:30，週六～日及國定假日 10:30-18:30

高雄 裕賀牛觀光工廠

圖片來源/ IG@vk00520
圖片來源/ IG@vk00520

知名的肉品品牌裕賀食品在高雄有一座觀光工廠，一樓有用餐區域可以享用牛排、火鍋等美食，在飽餐一頓後，可以到二樓三樓的裕賀牛肉學校和裕賀故事館參觀，學習牛肉相關的知識，也更了解牛肉經過了哪些製程才出現在餐桌上。此外，還能到市集區將牛肉打包回家，親自料理或是送禮。

圖片來源/ IG@vk00520
圖片來源/ IG@vk00520

地址：高雄市燕巢區大仁路68號

營業時間：週三～五 10:00-18:00，週六～日 10:00-19:00

屏東 Cacao Farm Formosa 福爾摩莎可可農場

圖片來源/ IG@yunasiao43
圖片來源/ IG@yunasiao43

福爾摩莎可可農場簡約的清水模建築吸引了許多人慕名而來，到這裡不只能夠拍出美照，更能夠預約體驗課程，在約1小時的課程之中，能夠認識可可歷史和益處，並品嘗巧克力、體驗製作巧克力。此外，也設有展示區和咖啡廳，喜歡巧克力的你一定不能錯過！

圖片來源/ IG@mengchichang
圖片來源/ IG@mengchichang

圖片來源/ IG@yunasiao43
圖片來源/ IG@yunasiao43

地址：屏東縣內埔鄉大同路三段榮和巷80號

營業時間：週三公休 11:00-18:00

延伸閱讀>>下雨怎麼辦？快到這5間中部觀光工廠參觀、學習！氣球、手套、卷木板是如何製造呢？

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

觀光工廠 牛肉 DIY

延伸閱讀

豬肉趕上牛肉價 農委會呼籲豬農勿惜售秩序出豬+豬肉專案進口

兒童節連假南投最好康 12大景區共推兒童免費、優惠

他為家規「禁吃牛肉」20年 外公點牛肉麵吐一句話破功

CAFE!N╳Dickies聯名觀光工廠桃園登場，全新咖啡LOTUS蓮花餅、沙士都入料

相關新聞

南台灣親子小旅行！ 6間「觀光工廠」從食品到樂器等各式主題寓教於樂

在安排親子同遊的旅行時，各地的觀光工廠經常會被安排進到行程之中。除了能夠讓孩子們動手體驗各式各樣的DIY活動之外，觀光工廠內展示的內容更是寓教於樂，不只是出門走走逛逛，更能夠深入了解不同產業和商品背後的故事。這次要和大家介紹的是南部地區的6間觀光工廠，從食品到樂器，主題各異，假日有空就安排時間去參觀一下吧！

盤點2023北部親子觀光工廠TOP 7！亞洲第一座爆米花觀光工廠、台灣僅存鉛筆製造廠

有什麼景點可以避暑納涼又可以避冬躲雨？那就是觀光工廠博物館啦！這次幫大家整理了北部必去的觀光工廠親子景點，像是亞洲第一座爆米花觀光工廠、台灣僅存的鉛筆製造工廠等等，通通不受天氣因素影響，一年四季想去就能去，下個假日就出發~

2023情人節特輯！5條情侶約會行程一日遊x森林系告白咖啡廳 準備好擄獲芳心

二月的浪漫就要襲來一陣暖意，令人矚目的2023情人節也即將到來。今天ReadyGo精選了全台情侶一日遊、全台森林系咖啡廳，讓情侶們沐浴在大自然中，借住自然的力量療癒彼此增溫戀情。在這天彼此相約來一趟清涼的森林之旅，盡情享受自然帶來的愉快～

過情人節必看！15個森系情侶約會景點行程懶人包 快拉著另一半走入這些人間仙境

各位男朋友、女朋友請集合！不論你是剛交往的新人情侶，又或是已老夫老妻多年的情侶檔，想必都會為了今年情人節的好去處而苦惱。本次ReadyGo隆重鉅獻2023情人節特輯，特別網羅全台各地森系約會景點行程，趁著一年一度的情人節，就往大自然裡走走，讓兩個人的愛意蔓延在森林仙境裡吧！

過年走春逛起來！「4大超商特色門市」採買、打卡全包

春節連假拜年、走春、出遊，超商是採買飲食、用品的必經之地，在全台各地也有不少別具風格的特色門市，不僅可以當作補充元氣的休憩站，還能順便拍美照打卡，主題店更是粉絲朝聖必逛。 ●統一超商台南東山服務

春遊去！全台「賞櫻5名景」總整理 露營、泡湯、美食樂趣大不同

又到了春天追櫻季，每年人氣爆棚的櫻花季即將盛大展開，要怎麼拍出奇與巧，景色鋪陳很重要。以下特搜5大絕佳賞櫻名景，旅客可根自己的喜好，體驗與眾不同的賞櫻樂趣！ 露營族 浪漫櫻花雨下的露營體驗

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦