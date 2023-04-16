南台灣親子小旅行！ 6間「觀光工廠」從食品到樂器等各式主題寓教於樂

圖/ IG@yiwen_0718 @xingchenyueying

在安排親子同遊的旅行時，各地的觀光工廠經常會被安排進到行程之中。除了能夠讓孩子們動手體驗各式各樣的DIY活動之外，觀光工廠內展示的內容更是寓教於樂，不只是出門走走逛逛，更能夠深入了解不同產業和商品背後的故事。這次要和大家介紹的是南部地區的6間觀光工廠，從食品到樂器，主題各異，假日有空就安排時間去參觀一下吧！

嘉義 民雄金桔觀光工廠（金桔農莊）

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秉持著「自己敢吃的產品才可以賣給客人」的理念，走過一甲子的「民雄金桔」在嘉義民雄的觀光工廠紀錄了傳承三代的歲月痕跡，更能夠在此了解金桔的加工過程。園區內有許多DIY的活動可以讓大家體驗，像是金桔果醬製作、風鈴彩繪和沙畫等，如果帶著家中的孩子一起前往的話，也可以帶他們到園區的遊樂設施盡情玩耍、奔跑。

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地址：嘉義縣民雄鄉三興村陳厝寮7鄰38號

營業時間： 09:00-17:00 (全年無休)

嘉義 卡羅爾銅管樂器觀光工廠

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賀聲樂器公司的品牌CarolBrass（卡羅爾）除了將製造的銅管樂器銷至全球之外，在嘉義更有座以銅管樂器為主題的觀光工廠，館內除了有各式銅管樂器的介紹之外，還能參觀銅管樂器的生產過程，更能夠體驗吹奏樂器的樂趣，不論是對於管樂有興趣，或者是想要更進一步了解銅管樂器，都可以到這間觀光工廠，找到自己最喜歡、最適合的樂器！

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地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區20路3號

營業時間：週一～二、四～五 09:00~12:00、13:00~17:00 (午休一小時)，週六～日 09:00~17:00

高雄 紅頂穀創穀物文創樂園（馬玉山觀光工廠）

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知名穀物品牌馬玉山創立的紅頂穀創穀物文創樂園位於高雄，在這裡，不只能夠參觀生產過程，學到許多穀物相關的知識，還推出了磨穀樂DIY、小金磚DIY等體驗活動，可以將自己親手做的隨身穀飲沖泡包和鳳梨酥帶回家。此外，紅頂穀創更是與在地畫室合作，推出了各式手作課程，有興趣的話可以到紅頂穀創 Red Barn Factory&Tours 的臉書專頁看看最新的課程體驗。

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地址：高雄市左營區民族一路709號

營業時間：週二～週日 9:00-17:00

高雄 臺灣鳳梨工場

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台灣過去曾經有一段時期佔是全球鳳梨罐頭的產量第一，是當年出口貿易的重要商品之一。現在，說起台灣名產，鳳梨酥也是榜上有名。高雄大樹就是鳳梨的其中一個產區，台灣鳳梨工廠是由日治時期唯一所留下來的鳳梨罐頭產業建物改建而成，在這裡除了能認識大樹的人文、歷史，或者是鳳梨罐頭產業、鳳梨相關的歷史背景，非常適合帶孩子一起來參觀、學習。

圖片來源/ IG@iiii_eat_

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地址：高雄市大樹區復興街42號

營業時間：週二～五 12:00-17:30，週六～日及國定假日 10:30-18:30

高雄 裕賀牛觀光工廠

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知名的肉品品牌裕賀食品在高雄有一座觀光工廠，一樓有用餐區域可以享用牛排、火鍋等美食，在飽餐一頓後，可以到二樓三樓的裕賀牛肉學校和裕賀故事館參觀，學習牛肉相關的知識，也更了解牛肉經過了哪些製程才出現在餐桌上。此外，還能到市集區將牛肉打包回家，親自料理或是送禮。

圖片來源/ IG@vk00520

地址：高雄市燕巢區大仁路68號

營業時間：週三～五 10:00-18:00，週六～日 10:00-19:00

屏東 Cacao Farm Formosa 福爾摩莎可可農場

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福爾摩莎可可農場簡約的清水模建築吸引了許多人慕名而來，到這裡不只能夠拍出美照，更能夠預約體驗課程，在約1小時的課程之中，能夠認識可可歷史和益處，並品嘗巧克力、體驗製作巧克力。此外，也設有展示區和咖啡廳，喜歡巧克力的你一定不能錯過！

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地址：屏東縣內埔鄉大同路三段榮和巷80號

營業時間：週三公休 11:00-18:00

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