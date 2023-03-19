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盤點2023北部親子觀光工廠TOP 7！亞洲第一座爆米花觀光工廠、台灣僅存鉛筆製造廠

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖 / 左上IG@weschuang0307、左下IG@jenny__ou、右IG@tpo5088
圖 / 左上IG@weschuang0307、左下IG@jenny__ou、右IG@tpo5088

有什麼景點可以避暑納涼又可以避冬躲雨？那就是觀光工廠博物館啦！這次幫大家整理了北部必去的觀光工廠親子景點，像是亞洲第一座爆米花觀光工廠、台灣僅存的鉛筆製造工廠等等，通通不受天氣因素影響，一年四季想去就能去，下個假日就出發~

新北觀光工廠#卡滋爆米花觀光工廠樂園

亞州第一座以爆米花為主題的觀光工廠樂園，是雙北近郊必去親子景點，以美式小鎮風格建築打造不同的場景，展示爆米花的歷史演進及玉米相關知識，還能換上爆米花裝融入其中，體驗有趣的互動遊戲、手作DIY，製作一條屬於你的爆米花手鍊，且不會腐壞，看似簡單的爆米花背後隱藏著很深的學問呢！建議事先網路預約才不會白跑一趟喔~

圖 / IG@chiao2622
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圖 / IG@inch_2.54_eat
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卡滋爆米花觀光工廠樂園

地址｜新北市八里區觀海大道171號

時間｜10:30–17:30(週一休息)

門票｜$250/人(含導覽＋DIY體驗乙場+商品抵用券50元)

新北觀光工廠#聖瑪莉丹麥麵包莊園

新北必去親子景點聖瑪莉丹麥麵包莊園位於土城，一樓是新鮮出爐的麵包坊；二三樓是生產基地，透過玻璃窗參觀麵包製作產線；四樓則是文化主題展區、DIY體驗區，充滿濃濃的歐洲異國風情，介紹各式各樣的麵包種類、保存方法等冷知識，超逼真的巨型麵包玩偶經典打卡場景，可口又療癒，每個都想咬一口。若想參加DIY體驗，建議先上網預約，不但可穿著小小廚師服，完成後還會頒發證書呢！

圖 / IG@weee.ola77
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圖 / IG@maggiexzachary
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圖 / IG@1211_alice
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聖瑪莉丹麥麵包莊園

地址｜新北市土城區中山路21號

展區營業時間｜週六日10:00-18:00

門票｜$150/人(可折抵消費)

桃園觀光工廠#利百代彩筆文創館

台灣僅存的鉛筆製造工廠，還沒踏入館內目光就先被周圍的巨無霸橘黃色鉛筆、釘書機及釘書針吸引，利百代的文具在日常生活中隨處可見，甚至可以說是陪伴人們長大，印泥印台、彩色筆色鉛筆等都很常見，但你有想過這些文具是怎麼製作的嗎？利百代彩筆文創館帶你更進一步了解，在這裡小孩可以自由發揮想像力，大人看到那些古老級文具，像是已鮮少使用的削鉛筆機，也會勾起回憶，是一個老少咸宜的親子景點。

圖 / IG@tpo5088
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圖 / IG@imissrainbow
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利百代彩筆文創館

地址｜桃園市桃園區大誠路2號

時間｜11:00–20:30(週一休息)

門票｜DIY票價$150/人、文展區參觀$50/人、導覽套票(含DIY) $200/人

桃園觀光工廠#可口可樂世界

「可口可樂世界」以經典紅白配色打造九大展區，攏罩著濃厚的美式氛圍，展示了琳瑯滿目的期間限定、地區限定周邊商品，收藏了可口可樂從以前到現在各階段的瓶身、瓶蓋等演變歷史，彷彿隨著可口可樂走進時光長廊，不但免費參觀，還贈送一瓶可樂，不過參觀採線上預約制，可口可樂迷們快上網預約吧！

圖 / IG@weschuang0307
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圖 / IG@eponineeninope
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可口可樂世界

地址｜桃園市桃園區興邦路46號

時間｜週一至週五09:30-12:00、14:00-16:30

桃園觀光工廠#雄獅文具想像力製造所

雄獅文具想像力製造所位於桃園龍潭，可以說是結合美學、創意探索、美感孕育的互動式美術館，從視覺感受延伸至五感體驗，不只參觀欣賞也能互動創玩，超好拍的60色打卡牆、製作專屬色筆等，從步入園區的那一刻，每個人都是藝術家，是個親子景點觀光工廠也很適合約會。

圖 / IG@chen_evonne_
圖 / IG@chen_evonne_

圖 / IG@hong.hong.sister
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雄獅文具想像力製造所

地址｜桃園市龍潭區中原路二段188號

營業時間｜09:00-17:00，最後入園時間15:30 (星期三公休)

門票｜全票$500(限定優惠$450)、敬老票$350、愛心票$250

套票$850(限定優惠$750，含$390以下手作課程)

※門票皆附100元抵用券(包含$50課程或餐飲、$50外帶區折價)

桃園觀光工廠#金格觀光工廠(卡司·蒂菈樂園)

一座以蛋糕為主題的觀光工廠，揭開長崎蛋糕和年輪蛋糕的歷史故事，告訴你美味的秘訣。除了參觀製造過程、學習實用的食安常識、飲食小知識等，還能自己動手做甜點、烤餅乾，並結合親子樂園，打造球池、妞妞車等場地，撲鼻而來的蜂蜜香，更是讓人忍不住一定要帶一條長崎蛋糕回家，金格觀光工廠(卡司·蒂菈樂園)好吃又好玩，帶小孩放電再適合不過了。

圖 / IG@jenny__ou
圖 / IG@jenny__ou

圖 / IG@mrsleexo
圖 / IG@mrsleexo

金格觀光工廠(卡司·蒂菈樂園)

地址｜桃園市蘆竹區大竹北路90之66號

時間｜09:00–17:00(週一休息)

門票｜全票$250/人(可抵$150消費)、優待票$150/人(可折抵$100消費)

桃園觀光工廠#太平洋自行車博物館

太平洋自行車博物館不以蒐集古董車為目的，而是要體現當代世界自行車科技縮影，展示了300多件「活的」（Living）自行車，了解自行車演變的歷史，除了常見的登山車、折疊車、公路車等，更有許多琳瑯滿目、未曾見過的車種，每一款都有不同的用途，在詳盡的導覽之後，還能不限時間的體驗騎乘，參觀完絕對讓人大開眼界。

圖 / IG@nisu1709
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圖 / IG@leo_lyu0819
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太平洋自行車博物館

地址｜桃園市新屋區永福路686號

時間｜08:30-16:30(週一休息)

門票｜全票$300/人(消費滿$200可折抵$100)、優待票$200/人、愛心/孩童票$150/人

﻿延伸閱讀>>【市場獵人】晴光市場隱藏版美食，身為市場饕客你不能不知道的美味!

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觀光工廠 爆米花 麵包

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