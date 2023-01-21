春遊去！全台「賞櫻5名景」總整理 露營、泡湯、美食樂趣大不同

又到了春天追櫻季，每年人氣爆棚的櫻花季即將盛大展開，要怎麼拍出奇與巧，景色鋪陳很重要。以下特搜5大絕佳賞櫻名景，旅客可根自己的喜好，體驗與眾不同的賞櫻樂趣！

於Klook官網購買「國光客運武陵賞櫻專車」套票，單人最低只要520元。圖／Klook提供

露營族 浪漫櫻花雨下的露營體驗

熱愛與三五好友露營，感受日夜櫻花之美的旅客，不妨來到新竹五峰的愛上喜翁豪華露營區，群山環抱、雲霧繚繞，園區還種有上萬棵櫻花樹，可搭配一泊四食方案，在櫻花樹下享受唯美的下午茶時光或豪華海陸全餐，來場最浪漫的粉色系露營體驗。

愛上喜翁豪華露營區不僅讓人彷彿置身雲中秘境，園區更種有上萬棵櫻花樹。圖／Klook提供

泡湯族 泡美人湯欣賞夢幻花旗木

冷冷的天最適合泡湯！想邊賞花邊泡湯，就到高雄的遠山望月溫泉風呂露營區，此地種了近千棵被譽為泰國櫻花的「花旗木」，跟櫻花一樣是浪漫的少女粉色，花期約在3月下旬至4月下旬；欣賞夢幻花旗木同時，還可在半露天湯屋享受有「美人湯」之稱的碳酸氫鹽泉，具有滋潤肌膚的功效。

樂園族 穿梭遊樂設施與櫻花大拍美照

喜歡在樂園追求刺激的旅客，可前往位於南投的九族文化村，不僅可暢玩遊樂設施與原住民表演，園區內更有多達5千棵的八重櫻、吉野櫻和富士櫻等，於櫻花季期間穿梭在綿延數百公尺的櫻花步道大拍美照，或搭乘空中纜車鳥瞰全區的櫻花美景，甚至在夜幕降下時，欣賞透過花燈與湖面照映出的櫻花彩虹。即日起購買Klook門票，加贈日月潭纜車來回搭乘與可愛造型棉花糖。

九族文化村櫻花季期間，有多達5千棵的八重櫻、吉野櫻和富士櫻等絕美櫻花。圖／Klook提供

森林族 徜徉森林浴與片片粉色花海

熱衷沉浸於大自然中的森林系旅客，絕不能錯過櫻花迷每年爭相必訪的武陵農場，2.1萬株櫻花將接續綻放，尤其山櫻花與紅粉佳人的色彩層次堆疊，令人驚艷；此外，擁有著「上帝的部落」之稱的司馬庫斯，除了有壯麗的神木群步道，每年2至3月登場的櫻花季更是重頭戲，粉紅色的櫻花隧道也在近年爆紅，2,000多株的櫻花包含山櫻花、緋寒櫻，及日本品種的昭和櫻、八重櫻，是徜徉森林芬多精與粉色花海的最佳選擇。

司馬庫斯除了擁有壯麗的神木群步道，粉紅色的櫻花隧道也在近年爆紅。圖／Klook提供

美食族 享受日式餐點漫步櫻花步道

2022年底全新開幕的高雄熱門景點「千野村日式景觀餐廳」，充滿日本情味，入園處即可看見紅色鳥居、燈籠街及紙傘牆等超人氣打卡地標，旅客可穿著和服漫步在櫻花步道下，目前還有和服免費體驗活動；園區販售的團子、鯛魚燒、章魚小丸子等日式餐點，更讓人彷彿置身在日本參加慶典，園區內還有可愛的水豚君作伴，讓旅客享受最療癒的賞櫻體驗。