快訊

夯劇綠葉演員除夕驚傳過世…享年37歲 圈內人士曝：健康急速惡化

除夕本土+20,773例！境外+305例、死亡+33例

汪小菲疑復合張穎穎 張蘭火大把兒子的卡停了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春遊去！全台「賞櫻5名景」總整理 露營、泡湯、美食樂趣大不同

聯合新聞網／ 記者羅建怡／即時報導
圖／Klook提供
圖／Klook提供

又到了春天追櫻季，每年人氣爆棚的櫻花季即將盛大展開，要怎麼拍出奇與巧，景色鋪陳很重要。以下特搜5大絕佳賞櫻名景，旅客可根自己的喜好，體驗與眾不同的賞櫻樂趣！

於Klook官網購買「國光客運武陵賞櫻專車」套票，單人最低只要520元。圖／Klook提供
於Klook官網購買「國光客運武陵賞櫻專車」套票，單人最低只要520元。圖／Klook提供

露營族 浪漫櫻花雨下的露營體驗

熱愛與三五好友露營，感受日夜櫻花之美的旅客，不妨來到新竹五峰的愛上喜翁豪華露營區，群山環抱、雲霧繚繞，園區還種有上萬棵櫻花樹，可搭配一泊四食方案，在櫻花樹下享受唯美的下午茶時光或豪華海陸全餐，來場最浪漫的粉色系露營體驗。

愛上喜翁豪華露營區不僅讓人彷彿置身雲中秘境，園區更種有上萬棵櫻花樹。圖／Klook提供
愛上喜翁豪華露營區不僅讓人彷彿置身雲中秘境，園區更種有上萬棵櫻花樹。圖／Klook提供

泡湯族 泡美人湯欣賞夢幻花旗木

冷冷的天最適合泡湯！想邊賞花邊泡湯，就到高雄的遠山望月溫泉風呂露營區，此地種了近千棵被譽為泰國櫻花的「花旗木」，跟櫻花一樣是浪漫的少女粉色，花期約在3月下旬至4月下旬；欣賞夢幻花旗木同時，還可在半露天湯屋享受有「美人湯」之稱的碳酸氫鹽泉，具有滋潤肌膚的功效。

樂園族 穿梭遊樂設施與櫻花大拍美照

喜歡在樂園追求刺激的旅客，可前往位於南投的九族文化村，不僅可暢玩遊樂設施與原住民表演，園區內更有多達5千棵的八重櫻、吉野櫻和富士櫻等，於櫻花季期間穿梭在綿延數百公尺的櫻花步道大拍美照，或搭乘空中纜車鳥瞰全區的櫻花美景，甚至在夜幕降下時，欣賞透過花燈與湖面照映出的櫻花彩虹。即日起購買Klook門票，加贈日月潭纜車來回搭乘與可愛造型棉花糖。

九族文化村櫻花季期間，有多達5千棵的八重櫻、吉野櫻和富士櫻等絕美櫻花。圖／Klook提供
九族文化村櫻花季期間，有多達5千棵的八重櫻、吉野櫻和富士櫻等絕美櫻花。圖／Klook提供

森林族 徜徉森林浴與片片粉色花海

熱衷沉浸於大自然中的森林系旅客，絕不能錯過櫻花迷每年爭相必訪的武陵農場，2.1萬株櫻花將接續綻放，尤其山櫻花與紅粉佳人的色彩層次堆疊，令人驚艷；此外，擁有著「上帝的部落」之稱的司馬庫斯，除了有壯麗的神木群步道，每年2至3月登場的櫻花季更是重頭戲，粉紅色的櫻花隧道也在近年爆紅，2,000多株的櫻花包含山櫻花、緋寒櫻，及日本品種的昭和櫻、八重櫻，是徜徉森林芬多精與粉色花海的最佳選擇。

司馬庫斯除了擁有壯麗的神木群步道，粉紅色的櫻花隧道也在近年爆紅。圖／Klook提供
司馬庫斯除了擁有壯麗的神木群步道，粉紅色的櫻花隧道也在近年爆紅。圖／Klook提供

美食族 享受日式餐點漫步櫻花步道

2022年底全新開幕的高雄熱門景點「千野村日式景觀餐廳」，充滿日本情味，入園處即可看見紅色鳥居、燈籠街及紙傘牆等超人氣打卡地標，旅客可穿著和服漫步在櫻花步道下，目前還有和服免費體驗活動；園區販售的團子、鯛魚燒、章魚小丸子等日式餐點，更讓人彷彿置身在日本參加慶典，園區內還有可愛的水豚君作伴，讓旅客享受最療癒的賞櫻體驗。

來到全新開幕的「千野村日式景觀餐廳」，旅客可穿著和服漫步在櫻花步道下。圖／Klook提供
來到全新開幕的「千野村日式景觀餐廳」，旅客可穿著和服漫步在櫻花步道下。圖／Klook提供

豪華露營 步道 櫻花季 泡湯 花旗木

相關新聞

春遊去！全台「賞櫻5名景」總整理 露營、泡湯、美食樂趣大不同

又到了春天追櫻季，每年人氣爆棚的櫻花季即將盛大展開，要怎麼拍出奇與巧，景色鋪陳很重要。以下特搜5大絕佳賞櫻名景，旅客可根自己的喜好，體驗與眾不同的賞櫻樂趣！ 露營族 浪漫櫻花雨下的露營體驗

今天回家吃！網友曬「一盤蝦仁蛋炒飯」 惹眾淚目：懷念阿嬤

有一種餓叫阿嬤覺得你餓！在爆笑公社2臉書社團中，有網友PO出一張被滿滿蝦仁覆蓋的蛋炒飯照片，配字「今天不買便當了，去阿嬤家吃阿嬤的蝦仁蛋炒飯」，吸引許多人的眼球並直呼「是飯炒蛋蝦仁」、「這絕對是滿滿的

追櫻去！2023台灣櫻花季：全台四大賞櫻景點推薦

楓葉季過後即將迎接的就是2023台灣櫻花季，全台北中南的櫻花會在今年2月開始陸續綻放，想追櫻的朋友們，小編推薦以下四個賞櫻的好去處，都是老少閒宜的路線，除了賞櫻也建議大家可以安排在附近的步道走走，安排個兩天一夜的賞櫻健行之旅，流流汗，舒緩在城市裡的疲憊。

看展、逛市集一次搞定，7個文創園區幫你加滿文青氣息！

全台各地有許多的文創園區，除了蒐羅許多特色獨具的文創品牌和店家，更是匯集了當地的藝文能量。占地廣闊的文創園區大多改造自歷史悠久的空間，因此建築之中留下的歲月痕跡，也非常值得細細品味。喜歡逛文創市集或是喜歡觀賞各式展覽、參與藝文活動的你，在安排周末出遊行程時，不要漏掉了以下這七個文創園區！

情侶溫泉旅館！全台精選10大浪漫湯屋 網美景點一次拍爆

寒流冷鋒到，情侶們不妨規劃一場浪漫的溫泉小旅行，讓感情增溫！全台灣有哪些溫泉飯店適合情人泡湯？《欣傳媒》精挑最浪漫的溫泉酒店10家，有最頂級的、也有最文青平價的，有最禪意心靈的、也有最物質豐美的，讓情

全台跨年迎曙光必去！5個國家風景區＋3個主題樂園一次看

【旅奇傳媒/編輯部報導】2022年進入最後倒數，你是否已經準備好要迎接嶄新的2023年呢？新冠疫情趨緩，全台各地都有精彩的跨年及迎曙光活動，何不趁著跨年假期，來一趟送舊迎新之旅，揮別疫情，讓一年的開始

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。