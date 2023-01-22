過年走春逛起來！「4大超商特色門市」採買、打卡全包

春節連假拜年、走春、出遊，超商是採買飲食、用品的必經之地，在全台各地也有不少別具風格的特色門市，不僅可以當作補充元氣的休憩站，還能順便拍美照打卡，主題店更是粉絲朝聖必逛。

統一超商「東山服務區」於農曆春節前盛大開幕，除了打造寬敞明亮的動線及「綠意森林系」設計，也增設「寵物共食區」便利毛孩共食；室內規劃29個在地小農、輕食、百貨伴手禮、手工藝品及知名連鎖品牌，近9成為獨具地方特色的在地美食，除了有7-ELEVEN、星巴克及爭鮮外，更引進南部服務區首登場的「麥當勞」，耗時超過半年、翻新本土占地最大的國道服務區，搶攻春節打卡景點風潮。

7-ELEVEN東山站門市則為「OPEN! X 卡娜赫拉主題店」，由日本知名插畫家卡娜赫拉（Kanahei）全新繪製，以近期最夯的露營元素風格，打造全新OPEN!家族森林系設計，店內還有OPEN!家族在釣魚、生火、抓蝴蝶、搭帳棚等萌趣設計。

統一超商台南東山服務區＋7-ELEVEN東山站門市打造寬敞明亮的動線及「綠意森林系」設計。圖／7-ELEVEN提供

●7-ELEVEN X七龍珠主題店：7-ELEVEN仁森門市（新北市林口區粉寮路1段62、64號1樓）

全球唯一「7-ELEVEN X 七龍珠主題店」門市設計圖素由日本東映動畫授權，並以近年最新系列的「七龍珠超」為設計主軸，門市內外隨處可見悟空、達爾、克林、龜仙人等人氣角色，還有貫穿劇情最重要的神龍、七顆龍珠，最精彩的全宇宙力量大賽場景也在門市內經典重現，粉絲絕對要朝聖打卡。

休憩區桌面採用「悟」、「龜」兩字，椅面則使用Dragon Ball Super英文字樣搭配七顆龍珠的普普風設計，一旁是以龍珠為造型的限定聯名周邊商品陳列櫃，店內還特別規劃高250cm、寬280cm的全宇宙力量大賽超大型打卡牆，最強的第七及第十一宇宙經典人物皆在內。

「7-ELEVEN X七龍珠主題店」（7-ELEVEN仁森門市）以近年最新系列的「七龍珠超」為設計主軸，粉絲絕對要朝聖打卡。圖／7-ELEVEN提供

●「7-ELEVEN X 貓貓蟲咖波主題店」： 7-ELEVEN松高門市（台北市信義區基隆路一段141號1樓）

7-ELEVEN攜手萌寵教主貓貓蟲咖波打造「7-ELEVEN X 貓貓蟲咖波主題店」，整體色系以咖波的淺藍色為主色調，店鋪設計大量運用貓貓蟲咖波的簡單童趣畫風，另有主題店獨家開發首賣的咖波小雞絨毛筆袋、造型面紙套、抱枕桌等限定周邊以及CITY CAFE專屬包材。

「7-ELEVEN X貓貓蟲咖波主題店」休憩區桌面有滿版的咖波設計與不同角色的椅面，天花板則有大型的貓貓蟲咖波以及狗狗燈箱，因鄰近台北信義、松菸商圈，逛街十分方便。

「7-ELEVEN X貓貓蟲咖波主題店」從店招到店內天花板、牆壁、櫃台、桌椅等，滿滿都是咖波與好友們。圖／7-ELEVEN提供 「7-ELEVEN X 貓貓蟲咖波主題店」（ 7-ELEVEN松高門市）整體色系以咖波的淺藍色為主色調。圖／7-ELEVEN提供

位在基隆前往東北角海岸的路上，風景優美，並在店外側邊牆面漆上海洋彩繪圖，象徵基隆這座海的城市。二樓除了一般的休憩區，更設置了海盜船形狀休憩空間，以及為小朋友設計的遊戲空間。

全家便利商店「基隆富港店」二樓設置了海盜船形狀休憩空間。圖／全家便利商店提供

●全家便利商店水里苒冉店（南投縣水里鄉水信路一段380號）

位於行經日月潭的路途中，採用黑白簡約配色與大片落地窗設計。店外有寬敞的停車空間與大面積的草坪可以讓大小朋友跑跳，並架設小火車鐵道可以投幣體驗搭乘，是走春最佳去處。

全家便利商店「水里苒冉店」架設小火車鐵道，可以投幣體驗搭乘。圖／全家便利商店提供 全家便利商店「水里苒冉店」位於行經日月潭的路途中，採用黑白簡約配色與大片落地窗設計。圖／全家便利商店提供

●全家便利商店西螺延平店（雲林縣西螺鎮延平路191號）

位於延平老街上，為昭和12年的法定古蹟，外觀保留巴洛克風格的二層樓洋風建築設計；二樓的休憩區使用傳統窗櫺並結合燈籠燈飾，營造店內古色古香的氣氛。

全家便利商店「西螺延平店」位於延平老街上，為昭和12年的法定古蹟，外觀保留巴洛克風格的二層樓洋風建築設計。圖／全家便利商店提供

位在林口學區的萊爾富林口童樂店，是目前全台最大的幾米主題超商，總面積約占60坪，從大門口、騎樓到內部空間裝潢，豐富呈現《世界別為我擔心》繪本中的各種奇幻美感。除了有大型打卡視覺牆面供粉絲拍照，更規劃親子友善空間，設有遊憩閱覽區與兒童專用座椅。

位在林口學區的萊爾富「幾米主題4號店」（林口童樂店），是目前全台最大的幾米主題超商。圖／萊爾富提供

●萊爾富「幾米主題2號店」：新竹護城河店（新竹市東區信義街68號）

位在新竹市古蹟「竹塹城迎曦門」、「東門護城河親水公園」旁，同時為呼應新竹市府打造綠洲城市概念，店內裝潢加入大量繽紛花草圖素，以幾米繪本《走向春天的下午》為設計主軸，其中高近3米的大型老馬造型植栽、銜接著寬逾5米的造型陳列牆，彷彿網美咖啡廳；門市約1/2空間皆設計為休憩區，讓消費者充分感受新竹的歷史文化氣息。

走進萊爾富「幾米主題2號店」（新竹護城河店），即可看到約3米高的巨型老馬查理造型植栽牆，夢幻好拍。圖／萊爾富提供 走進萊爾富「幾米主題2號店」（新竹護城河店）一進門就被兩大網美牆吸引目光，門口更陳設多張桌椅。圖／萊爾富提供

●OKmart高雄駁二藝術門市（高雄市鹽埕區大義街21號）

高雄駁二特區中的OKmart新型態門市，採用近年很受歡迎的工業風設計，以紅黑配色配上懷舊磚牆為外觀，內部則以水泥牆面裝潢，打造最潮的超商門市。

OKmart「高雄駁二藝術門市」採近年很受歡迎的工業風設計。圖／OKmart提供

●OKmart台中中國圖門市（台中市南區五權南路100號）

位於台中的OKmart國圖門市，是一間書香氣息濃厚的特色店，獨家配有閱覽空間。室內採用明亮穿透感的設計工法，營造閱讀空間的寬闊視野，外觀簡單俐落，帶有些許年輕活潑潑的意象，是大人小孩假日都喜歡的好去處。