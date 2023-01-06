看展、逛市集一次搞定，7個文創園區幫你加滿文青氣息！

全台各地有許多的文創園區，除了蒐羅許多特色獨具的文創品牌和店家，更是匯集了當地的藝文能量。占地廣闊的文創園區大多改造自歷史悠久的空間，因此建築之中留下的歲月痕跡，也非常值得細細品味。喜歡逛文創市集或是喜歡觀賞各式展覽、參與藝文活動的你，在安排周末出遊行程時，不要漏掉了以下這七個文創園區！

台北 華山1914文化創意產業園區

圖／@otonality

每到了假日，華山1914文化創意產業園區就會有許多人到這裡走走逛逛。除了有文創特色商店、獨立書店和咖啡廳之外，華山的大草坪也吸引了很多人到這裡野餐、帶著孩子們來放風玩耍。此外，這裡不只經常舉辦各種特展和講座等活動，園區內還有華山光點電影院和烏梅劇場，不論是喜歡逛文創市集、看展覽，或是看電影、看戲，都可以到這裡走走逛逛，豐富的展演活動就足以待上一整天了！

圖／@lihan2510

圖／@window_of_soul_see

【華山1914文化創意產業園區】

地址：台北市中正區八德路一段1號

開放時間：戶外空間24小時開放（其餘則依店家營業時間為主）

台北 松山文創園區

圖／@jason90202017

除了華山1914文創園區之外，台北市區還有另外一個與之齊名的「松山文創園區」。改建自臺灣菸酒公賣局松山菸廠，保留了原本建築的特色，園區內一個個大倉庫搖身一變為藝文活動的展演場域，常有各式展覽於此舉辦。一旁除了有誠品生活松菸店之外，台灣設計館也在松山文創園區內，經常規劃與設計相關的特展，在台灣設計館中的「不只是圖書館」更收藏了許多藝文、設計相關的書籍，澡堂改造而成的空間本身也非常值得一看。

圖／@jason90202017

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【松山文創園區】

地址：台北市信義區光復南路133號

開放時間：週一～週日 9:00-18:00

台中 審計新村

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由省政府時期審計處員工宿舍改建而成的審計新村就位於台中西區，目前已轉型為新興文創聚落。審計新村內有許多風格獨具的店舖進駐，不只有咖啡廳、甜點店、冰淇淋店，文具店、選物店也非常好逛，假日更會不定期舉辦市集和活動，附近更有國美館、感傷唱片行等景點，適合在附近來場藝文小旅行。

圖／@foodietime927

【審計新村】

地址：台中市西區民生路368巷

開放時間：週一～週日 9:00-19:00（營業時間依各店家為主）

台南 藍晒圖文創園區

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由舊司法宿舍改造而成的台南藍晒圖文創園區就在新光三越百貨台南新天地的對面，除了有3D藍晒圖之外，園區內還有很多大型的牆面塗鴉可供遊客拍照。除了好拍的裝置藝術之外，園區內也有許多文創特色小店可以逛，假日也常會有市集等活動，有機會到台南的時候不妨到這裡看看吧！

圖／@yi_ching_yi_bo

【藍晒圖文創園區】

地址：台中市西區民生路368巷

開放時間：10:00-21:00，週二公休

高雄 駁二藝術特區

圖／@rover_allen

高雄的駁二藝術特區位於碼頭旁，占地遼闊的倉庫群內不僅有咖啡輕食店、書店、選物店等店家，場館空間也經常舉辦各式特展，更會在此舉辦許多在地的大型藝文活動。來到駁二藝術特區，不只可以感受到高雄的藝術氛圍，更能夠漫步在港邊的大道上、看著輕軌列車沿著草皮駛過，享受悠閒的時光。

圖／@emily_1213888

圖／@rover_allen

【駁二藝術特區】

地址：高雄市鹽埕區大勇路1號

開放時間：週一～週四 10:00-18:00、週五～週日 10:00-20:00

台東 鐵花村音樂聚落

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到台東旅行時，不知道晚上要去哪裡的話，就到鐵花村音樂聚落去聽聽音樂吧！由臺鐵貨倉宿舍改造的鐵花村音樂聚落經常能夠聽到在地歌手精采的演唱，到了周末，更會有假日慢市集，可以到鐵花吧點一杯飲品、一邊享受草地音樂會的氛圍。鐵花村內一整排的彩繪熱氣球是鐵花村內的熱門拍照景點，在夜晚之中，點著燈的熱氣球更是格外搶眼。喜歡音樂的你絕對不能錯過！

圖／@sean.hc.hsiao

【鐵花村音樂聚落】

地址：台東縣台東市新生路135巷26號

開放時間：週三～週日 17:00-22:00

宜蘭 宜蘭傳藝中心

圖／@chien._.yun

宜蘭傳藝中心內懷舊的紅磚建築非常吸睛好拍，園區內的各個小店內有許多傳統藝術相關的手作DIY可以體驗，像是捏麵人、煮椪糖、打彈珠、皮革手作等各式各樣的活動，園區內的青春照相館還能夠租借旗袍等特殊服飾供遊客拍照，不論是想要到這裡拍復古風美照或是體驗各種手作活動都沒問題，非常適合一家大小一起出遊！

圖／@jeoulife

【宜蘭傳藝園區】

地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段201號

開放時間：9:00-18:00

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