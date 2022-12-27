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全台跨年迎曙光必去！5個國家風景區＋3個主題樂園一次看

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圖：交通部觀光局／提供
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日月潭跨年煙火秀。　圖：交通部觀光局／提供
日月潭跨年煙火秀。　圖：交通部觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2022年進入最後倒數，你是否已經準備好要迎接嶄新的2023年呢？新冠疫情趨緩，全台各地都有精彩的跨年及迎曙光活動，何不趁著跨年假期，來一趟送舊迎新之旅，揮別疫情，讓一年的開始就充滿元氣！交通部觀光局特別彙整5個國家風景區及3個主題樂園2022-2023年跨年、迎曙光活動資訊，現在玩台灣正是時候！

▲東北角龜山朝日。　圖：交通部觀光局／提供
▲東北角龜山朝日。　圖：交通部觀光局／提供

觀光局表示，今年全台及離島皆有精彩的跨年及迎曙光活動。12月31日梨山、谷關、日月潭等都有舉辦跨年晚會，在美景之中欣賞音樂會、煙火秀，一起歡送2022年。麗寶樂園、劍湖山世界、義大世界等也有精彩絕倫的煙火秀、跨年演唱會等，推薦大小朋友到主題樂園歡度佳節。

隔日元旦則可到東北角欣賞龜山朝日，阿里山參加一生必去的日出印象音樂會、梨山參加高海拔升旗典禮，沐浴在高山晨曦中，或到馬祖參加東引迎晨曦及升旗健走，一整年都好運！。

▲劍湖山世界跨年煙火秀。　圖：交通部觀光局／提供
▲劍湖山世界跨年煙火秀。　圖：交通部觀光局／提供

▲梨山跨年晚會。　圖：交通部觀光局／提供
▲梨山跨年晚會。　圖：交通部觀光局／提供

北部民眾，可到宜蘭外澳參加「東北角迎日出系列活動」，迎接東北角特有的龜山朝日，之後可到附近健行、騎自行車，身心舒暢迎新年。中部民眾，可前往谷關、梨山參加跨年晚會，隔天還可到梨山賓館參加升旗典禮，體驗在海拔2千公尺迎新送舊。

而日月潭跨年今年將從12月31日晚上8點起一路high歌到倒數計時，最後同時在水社、伊達邵碼頭前施放480秒兩岸雙煙火，沈浸於絢爛浪漫的夜空潭影；麗寶樂園也找來巨星級卡司輪番上陣，還有摩天輪燈光秀及煙火秀，隔天還可以搭乘摩天輪看日出，來趟天空之夢尋光之旅！

▲麗寶樂園尋光之旅。　圖：交通部觀光局／提供
▲麗寶樂園尋光之旅。　圖：交通部觀光局／提供

▲阿里山日出印象。　圖：交通部觀光局／提供
▲阿里山日出印象。　圖：交通部觀光局／提供

南部民眾，則不能錯過「阿里山日出印象音樂會」，以玉山及日出雲海為背景，欣賞原住民天籟及悠揚的管絃樂，享受大自然的洗禮，在高山上許下新年新希望；或是到私房景點梅山鄉「隅夷處·耀瑞峰」朝聖，在綠毯般的茶園、青翠山巒及令人陶醉的樂聲 中，擁抱第一道日出。

▲義大世界跨年煙火秀。　圖：交通部觀光局／提供
▲義大世界跨年煙火秀。　圖：交通部觀光局／提供

此外，還有劍湖山世界跨年活動，將有數百台無人機結合燈光秀，加上摩天輪煙火秀演出，震撼你的五感體驗。義大世界也有999秒大型立體藝術煙火，透過獨家創意設計，打造如同夜空華爾滋、奇想派對般的夢幻煙火，祝福大家新年勇敢追夢，精彩奔迎2023年。

▲馬祖國之北疆。　圖：交通部觀光局／提供
▲馬祖國之北疆。　圖：交通部觀光局／提供

到離島迎接新年第一道日出更是難得體驗，遊客可選擇到「國境之北」的馬祖東引升旗，迎接國境曙光，昂首闊步2023，參加健行活動，沿著海岸線漫旅馬祖，留下難忘的新年回憶。所有詳細資訊請洽相關國家風景區管理處及遊樂園網站查詢。

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跨年 煙火秀 曙光

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