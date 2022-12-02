嚴選中台灣5大包棟民宿！清水模、鄉村風、獨棟木屋的森林景觀民宿，包棟出遊就是Chill

台灣中部擁有大片面積的山地與森林，既清幽又遼闊的絕佳視野，一望無際的山稜線、如詩如畫的田園風光、圍繞鳥語花香的花園果園，愈往深山開車駛去，愈能發現許多被大自然填滿的森林景觀包棟民宿，例如飽覽小百岳的清水模包棟民宿－苗栗大湖上山回家旅宿、隱身樹谷的獨棟三角窗玻璃木屋－台中東勢樹之間民宿、遠離塵囂的歐式森林別墅－南投竹山靜謐森林屋、被花叢與藝術圍繞的苗栗公館藍鵲喜居·我的祕密花園，以及現代人文印象強烈的極簡豪宅－彰化芬園139 one house私人住宅。





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每間包棟民宿都儼然住進了一座森林，成為一宿森林主人，被綠意、星光、晨光包圍的唯美風格也深受IG網美的打卡青睞，與一群朋友同行肯定是歡樂到天明！

苗栗大湖包棟民宿推薦 上山回家旅宿｜小百岳景觀的清水模建築





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與國家公園比鄰，海拔約700公尺，迎面而來的涼爽空氣、藍天白雲和翠綠樹林，讓人覺得神清氣爽。上山回家旅宿位於雪山山脈其中一座小百岳馬那邦山之上，清水模建築的接待大廳，引進苗栗大湖最自然的陽光，一泊二食包含當日晚餐及隔日早餐製作的無菜單私房料理，食材是來自自家農園的無毒蔬菜或山區野菜，烹飪手法則以道地客庄料理，秋天能賞楓、春天則可採草莓；一共十一間房間，一間五人房、三間四人房、四間三人房和三間雙人房，包棟一次最多容納36位入住。





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苗栗大湖包棟民宿二日遊：





苗栗公館包棟民宿推薦 藍鵲喜居·我的祕密花園｜鄉村風花園木屋





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溪流潺潺，庭園遍植鮮豔花草的蘋果綠木屋，倚著露臺瞬間，宛如置身南法鄉間的私人秘密花園；苗栗有山城稱號，藍鵲喜居·我的祕密花園是公館地區其中一間森林系民宿，屋內大量營造原木鄉村風格，引入碳酸氣冷泉和山泉水源，隨處看得出民宿主人創作手藝的手作家飾、畫作或工藝品，讓品茗、喝咖啡或自炊早晚餐的山居歲月時光，都多了幾分詩意；一共三間房間，兩間四人房、一間雙人房，包棟一次最多容納14位入住。





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苗栗公館包棟民宿二日遊：





台中東勢包棟民宿推薦 樹之間民宿｜隱身樹谷的獨棟木屋





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拉開窗簾往外看，目光與一片樹林平行，樟樹、櫸木、桂花林、橘子園…，幾乎與大自然零距離的視野，實在格外愜意。獨棟的三角玻璃窗造型木屋－曙屋，是台中東勢樹之間民宿最受歡迎的屋型，宛如童話故事的樓中樓、清水模式建築工法、夢幻般三角形窗前臥榻，既原始又清幽，而想要感受陶淵明隱居田園式旅行的你，還跟民宿主人預約木作或烘焙課程；一共四間房間，一間六-八人房，一間四人房、兩間雙人房，包棟一次最多容納16位入住。





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台東東勢包棟民宿二日遊：





彰化芬園包棟民宿推薦 139 one house私人住宅｜現代人文極簡豪宅





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暮光斜照清水模建築，無彩的灰色外牆映上一層樹影，一層光影，後方遠眺山巒景觀，交織成彰化八卦山稜線最美的畫面。彰化芬園139線道旁的139 one house私人住宅，是一棟三層樓的現代豪宅，房內延續清水模的極簡風格，部分房型的浴廁都採全開放格局，與戶外景觀視野相連；一共四間房間，兩間四人房、三間雙人房，包棟一次最多容納18位入住。





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彰化芬園包棟民宿二日遊：





南投竹山包棟民宿推薦 靜謐森林屋｜忘憂系森林別墅





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從南投竹山市區開車約7分鐘，遇見一棟與世隔絕的精緻豪華的歐式木屋，彷彿成了一晚森林木屋的主人；淡淡木頭香、天然芬多精，被森林包圍的度假空間－靜謐森林屋，每一處都能享受難得悠閒時光，例如坐在戶外沙發看著露天電影、躺在吊床望著星空、曬日光浴，或只是待在屋內玩Switch、唱KTV、玩桌遊或打麻將，當然囉，若隨時想來一場充滿歡笑的烤肉派對，無論哪一個都會是這趟旅行最好的事情；一共三間房間，一間十人房、一間三人房、兩間雙人房，包棟一次最多容納19位入住。





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南投竹山包棟民宿二日遊：





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