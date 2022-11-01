走入亞熱帶雨林植物寶窟 來場芬多精與溫泉美人湯之旅

大板根森林溫泉酒店坐擁全臺唯一、僅存的中低海拔原生亞熱帶雨林與優質美人湯。 圖：大板根森林溫泉酒店／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】久居城市，渴望讓身體好好抒壓嗎？走入森林，體驗被亞熱帶雨林包圍的綠意與清新，真正的「森」呼吸！

大板根森林溫泉酒店座落於新北三峽，坐擁全臺唯一、僅存的中低海拔原生亞熱帶雨林，區內有許多令人歎為觀止的大型板根，蔓生數百年以上的巨藤和高聳入雲的林海等豐富的生態組合，在此山巒雍翠的自然環境下，以豐富植物生態，堪稱「亞熱帶雨林植物寶窟」，而此處的芬多精也有自然療癒的效果，讓人置身其中立刻恢復活力、能量滿載。

▲園區內森林步道，可見到令人歎為觀止的大型板根與蔓生數百年的巨藤。 圖：大板根森林溫泉酒店／提供

三峽新地標 大板根．森の美人湯

經國際溫泉探勘團隊探勘，斥資從日本引進全日本最新、最大機具，並高薪聘請日本技師，歷經八個月，成功在從地底深一千五百三十公尺處開挖出質量俱佳，經岩層多重過濾，純靜無污染的泉脈，無色無味頂級的碳酸氫鈉鹽泉，被譽為是美人湯的泉質，無論水量、水溫、水質均屬台灣頂極溫泉，讓大板根森林溫泉酒店在森林浴之外，更有美白肌膚活化細胞的泡湯享受，成為品味人士放鬆身心的度假私房景點。

▲得天獨厚的露天溫泉SPA。 圖：大板根森林溫泉酒店／提供

大板根森林溫泉酒店領有交通部觀光局發出的「國際觀光飯店」執照，是新北市第二張國際觀光飯店牌照，酒店內備有多種客房房型及設備，包括有本館豪華客房、太子會館客房、也有親子房及寵物房等主題客房、大板根客房有低調樸實的奢華，細緻簡約的設計，搭配遼闊山景，徬佛進入自家般的溫馨舒適。

貼近自然木質觸感和沈穩的色調，完整的呈現優雅和放鬆的空間，讓一同出遊的家人、好友、情人們，更增添溫馨愉悅，累積滿滿幸福回憶。另有會議廳、交誼廳、咖啡廳、健身房、精品店及可容納50人暨500人之大小國際會議廳等，大板根獨立丶不受干擾的舒適會議環境，適合各類型研討會議，我們量身訂做各類客制化會議套裝專案，可符合50至500人數的渡假會議需求。絕對讓您能擁有最舒適的心休閒或洽談商務。

▲本館豪華客房。 圖：大板根森林溫泉酒店／提供

全新登場！推出3種特色親子主題客房區

【恐龍主題系列】讓孩子們探索繽紛可愛的恐龍世界，產生更多元化的想像空間和樂趣，加上大板根原始森林和吉祥物共同組合的畫面，傳達並呼籲大家共同成為愛惜森林的守護者。

【海洋主題系列】透過童話故事裡海盜船、藏寶箱、美人魚與海怪等奇幻海洋風情，希望孩子們在探索海洋豐富生物時，同時重視海洋環境資源，攜手保護海洋生態。

▲親子主題客房。 圖：大板根森林溫泉酒店／提供

【動物主題系列】在神秘非洲大陸一望無際的草原上，巧思的帶入了多種動物親子的影像，是為了傳達保育瀕危野生動物和後代繁衍的重要性；森林裡可愛動物們拿著「愛的禮物」給孩子們的畫面，傳達用「愛」來落實環境保護（環保）和保護生物（保育）的行動，因為我們相信守護美麗地球是世世代代延續給下一代最美的禮物。大板根全新推出親子客房，多種不同主題，邀您與孩子一起與我們愛護地球、保護生態。

▲板根巨獸遠古生物特展，宛如真實版侏儸紀公園。 圖：大板根森林溫泉酒店／提供

板根巨獸遠古生物展 超擬真史前恐龍隱藏森林園區

大板根森林溫泉酒店自2020年起，以大自然森林氛圍結合戶外展覽，陸續展出恐龍及遠古生物特展，成為實境版的侏羅紀公園，擬真遠古生物及史前恐龍植入森林園區，展出霸王龍、三角龍再搭配遠古生物猶因他獸、長頸駝、古巨蜥、板齒獸等多樣化擬真恐龍及遠古生物讓人身歷其境。

還有一隻隱藏版7公尺金剛巨獸強勢登場，現場也設有主題商品店並推出金剛主題相關周邊商品。 更與專業的古生物科普團隊-RootCamp根目錄文創聯手推出以古生物知識為主題的「大板根古生物實驗室」以及「自然科普營隊系列」，讓前來遊玩的遊客及住宿客，除了可以在園區內看到大型的古生物巨獸展外，還可以到「古生物實驗室」認識這些曾經存在過地球上的滅絕生物，現在還有機會將牠們復原！

善用溫泉聯盟住宿券 一次暢遊9大頂尖溫泉飯店

現在透過「台灣溫泉飯店聯盟聯合住宿券」，可一次暢遊9間全台頂尖溫泉飯店，聯合住宿券面額NT$3,500，讓喜愛溫泉的玩家們自由選擇各自需求的溫泉旅遊假期規畫，替溫泉玩家省下荷包又能以溫泉為首輕鬆暢遊環島泡湯旅遊，更加認識台灣各地溫泉的優點與美好。

台灣溫泉飯店聯盟全台9家飯店：三峽大板根森林溫泉酒店、苗栗泰安觀止溫泉會館、苗栗享沐時光莊園渡假酒店、台北北投春天酒店、台北陽明山天籟度假酒店、台中惠來谷關溫泉會館、台中日光溫泉會館、台東知本金聯世紀酒店、台東鹿鳴酒店溫泉飯店，相關聯合住宿券訊息，可參考優惠連結（https://reurl.cc/A7v7DK）。

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