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秋日療癒小旅行！搭台灣好行「黃金福隆線」去看山看海

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圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

南雅夕照(金牌獎－盧貞吟／攝)。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
南雅夕照(金牌獎－盧貞吟／攝)。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】秋意漸濃，古意秋涼，最適合來趟步道健行看山看海的小旅行，台灣好行黃金福隆線856路線公車沿線步道景點眾多，非常適合搭好行步道行，去年底新增瓜山國小(戰俘營)站，旅客可以在此下車走訪平緩好走的「報時山棧道」欣賞沿途風景，包含基隆山、陰陽海、金瓜石、十三層遺址等著名景點，是個適合新手與喜愛欣賞美景的旅客，或是登上「無耳茶壺山登山步道」遠眺陰陽海一覽整個金瓜石地區的美景，鄰近還有英軍戰俘營可以走訪，緬懷二戰歷史，珍惜當今太平歲月。

▲南子吝步道。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲南子吝步道。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

南雅(南新宮)站的「南雅奇石地質步道」，欣賞因岩石硬度不同侵蝕度不一樣造成的海蝕風化岩景觀，如著名的霜淇淋岩、海狗岩...等；也可以前往適合全家大小來踏青的「南子吝步道」，步道全長約900公尺，是條簡易好走又可以欣賞無敵海景的步道。還有鼻頭角(鼻頭服務區)站，那擁有東北角小長城之稱的「鼻頭角步道」走向山頂觀景台可以欣賞無敵海景外，沿途還有一段美景可以同時拍到步道與東北角海景，是許多攝影愛好者來此必拍的景色之一。

▲鼻頭角步道(梁鴻業／攝)。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲鼻頭角步道(梁鴻業／攝)。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

不容錯過的還有台灣好行黃金福隆線與宜蘭東北角海岸線的重疊點-馬崗站，台灣極東點的「三貂角步道」，步道全程不到一公里適合全家大小一同郊遊，也可以進到燈塔內參觀，鄰近還有漁村可以走讀，走完步道還可以搭宜蘭東北角海岸線前往宜蘭走走，沿途欣賞海濱公路的美景。秋冬步道小旅行一定要前往的就是宜蘭東北角海岸線的天公廟 (大里遊客中心)，「草嶺古道」，欣賞銀色海浪的芒花季，一睹芒花盛開的美景。趕快安排一趟搭乘台灣好行的看山看海步道小旅行吧!

▲三貂角步道。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲三貂角步道。　圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

相關資訊：

「東北角暨宜蘭海岸國家風景區觀光資訊網」https://www.necoast-nsa.gov.tw/

「東北角之友」官方臉書 https://www.facebook.com/necoast.nsa/

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