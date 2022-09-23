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特搜6家南部人氣肉桂捲！一嚐象徵愛與關心的瑞典國民麵包，肉桂控絕不能錯過

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖／@tainan__foodnote、@anny_food、@happycloud
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嘉義 奇喚咖啡

圖／@happycloud
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前陣子剛從保安市場搬到民權路上的奇喚咖啡除了有各式手沖咖啡之外，店內販售的肉桂捲也受到很多人的青睞，有經典、焦糖、蘋果等三種口味，每天提供的甜點和品項也不同，會於 Instagram 上公布每日的菜單，如果是外帶的話可以先私訊店家預定，目前內用也是採預約制，如果進到店內享用甜點和咖啡的話，一定要記得事先上網或是打電話預約！

圖／@7eat_food
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地址：嘉義市東區民權路254號

營業時間：內用採預約制，休假日期公布於臉書專頁與 Instagram

台南 The Fifth Taste

圖／@food_chill_cc
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位於台南的 The Fifth Taste 是一間充滿了歐式復古風格的咖啡廳，店內的彩色玻璃窗和古董家具營造出了優雅溫馨的氛圍。The Fifth Taste 總共提供了兩款肉桂捲，分別是甜滋滋經典肉桂捲以及咖啡白黏踢踢肉桂捲，其中，如果喜歡濕軟口感的肉桂捲，那麼一定不要錯過咖啡白黏踢踢肉桂捲！除了肉桂捲外，店內還有提供手作布丁、玫瑰檸檬塔和司康等各式甜點，可以坐下來享受一段優閒的午後時光。

圖／@tainan__foodnote
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地址：臺南市南區體育路7號

營業時間：週一～週日 11:00-21:00 （公休日公布於臉書專頁）

台南 工程鋪

圖／@cinnaholic_motherinlaw
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工程舖是位於台南的肉桂捲工作室，如果想要購買，可以到 Instagram 上面填寫每個月的購買表單，除了有黑糖核果肉桂捲、檸檬流心肉桂捲和美式奶油黑糖醬肉桂捲之外，也會推出每個月的限定口味。另外，工程舖也會在台南的市集擺攤（市集擺攤資訊會公布於 Instagram 上），如果想要直接現場購買，也能夠到市集上尋找他們的身影！

圖／@cinnaholic_motherinlaw
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地址：網路預訂、不定時於台南市集擺攤

台南 夫水二木

圖／@cinnamonrollsdiary
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以乾式肉桂捲聞名的夫水二木提供了多款肉桂捲，包含熱紅酒蘋果、蘭姆葡萄、威士忌桂圓、濃厚焦糖核桃和檸檬風味糖霜等多種口味，到店內享用時還能夠點上一杯飲品一起享用，但如果沒有時間親自到台南品嘗，夫水二木也有提供宅配的服務，就算不出門也能夠吃到美味的肉桂捲。此外，夫水二木也會不定期參與市集擺攤、推出節慶限定的口味或是禮盒，讓喜歡肉桂捲的你大飽口福！

圖／@cinnamonrollsdiary
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地址：台南市中西區民權路四段136號

營業時間：10:30-18:00，週三、四固定公休

高雄 Symbiosis café ．共生

圖／@anny_food
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位於高雄海邊路上的 Symbiosis café ．共生咖啡廳內的風格簡約溫暖，吸引許多人拍照上傳甜點和飲品的美照到 IG 上；店內的肉桂捲系列更是吸引許多人慕名而來。除了經典肉桂捲之外，還有雙倍可可捲、抹茶奶酥捲和福源花生捲等幾種口味。如果沒辦法親自到店內，或是想與朋友們分享，也可以選購包含四種口味的捲捲禮盒，一次享用到四種不同的肉桂捲。

圖／@janis.photograph
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地址：高雄市苓雅區海邊路69號

營業時間：12:00-18:00，每月公休日公告於臉書專頁和 Instagram

高雄 咖啡足矣

圖／@qqq8121
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位於高雄的咖啡足矣主打「人生有咖啡，足矣」，除了提供好喝的咖啡之外，店內的肉桂捲也獲得許多人的青睞，有經典肉桂卷和海鹽焦糖肉桂卷兩種口味，能夠一邊喝著咖啡、一邊享用肉桂捲。此外，咖啡足矣也有提供冷凍宅配的服務，就算沒辦法親自到店內品嘗，只要在家中自行烤熱，就能夠吃到熱騰騰的美味肉桂捲。

圖／@qqq8121
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地址：高雄市新興區渤海街26號

營業時間：10:00-18:00，週三公休

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