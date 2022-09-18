一起出發吧！台南高雄一日遊，古蹟巡禮、海港風情、絕美日落一次滿足，充實玩一天

跟著 Claire 於 2022-08-05 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 10 個景點，其中包含 旭峯號、赤崁樓、進福大灣花生糖。 台南高雄一日遊原來可以這樣玩，古蹟巡禮、海港風情、絕美日落一次滿足，真的超級充實，下次你也來走走看吧😆 － 💕FB個人：https://www.facebook.com/iamclaireyoung/ 💕FB粉專： https://m.facebook.com/claireyoungpage/ 💕IG：https://www.instagram.com/_claireyoung/

旭峯號 | 30 分鐘

來到一個熱門打卡景點，是擁有80歷史的老屋，原本是一家五金行，後來被承租下來後，搖身一變成熱門景點，並成為販售輕食與蔬果飲的店家，只是當天去的時候，對面的廟在拜拜，人擠人，還有火爐放在中間，感覺又更熱了呢，天氣好熱不妨來一隻冰淇淋吧🍦

赤崁樓 | 30 分鐘

台南市區最知名的景點就是赤崁樓了，也是從小大到歷史與社會課本會出現的景點，又稱「普羅民遮城」，也曾經是台灣的商業中心呢，門票50元，也可以選擇套票行程買，特色建築古色古香的，紅色建築搭配藍色背景拍起來很好看🥰，去的時候赤崁樓旁邊正在維修，有點可惜沒有拍到全貌，

進福大灣花生糖 | 15 分鐘

離開赤崁樓回到停車場的路上，意外發現一家老店，經過時聞到濃濃的花生香氣味，於是就忍不住停了下來，原來是一家手工製作花生糖與花生酥的店家，居然是有百餘年的歷史🥜，這麼熱的天氣，我點了一杯花生冰沙，是現做的，滿嘴濃郁花生香氣，很解暑，還有放一片香菜😆，另外又帶了綜合口味伴手禮，裡面有花生糖、花生酥、芝麻酥，吃起來香氣十足，是不會黏牙的那種，滿適合老人家吃的👍🏻

漢來海港餐廳 巨蛋店 | 2 小時

因為我下午的行程在高雄，所以中午索性就在高雄用餐，來到了漢來海港巨蛋店，這家我吃過很多次，料理非常多種，而且又有新增一些新的泰式料理，有不一樣的變化，海鮮仍舊非常新鮮，食材也都很讚，被安排到了靠窗的位置，光線明亮氣氛好，風景不錯，壽星來還有打七折，划算又滿足啊😍😝

柴山 | 1 小時

柴山是高雄必去的景點，這次跟大家分享一個小秘徑，在柴山小漁港附近有一家龍哥土雞城，從那裏沿著樓梯往下走就可以看到這個拍照小秘徑，樓梯就可以通往海邊，今天天氣很好，藍天白雲配上海洋真的很舒服，不自覺也拍了好多照片✨，旁邊也有漂亮的景觀咖啡廳喔🔥，可以考慮愜意的在這裡喝杯冰咖啡☕

打狗英國領事館文化園區 | 1 小時

打狗英國領事館，過去是英國政府於此掌理領事業務工作的重要據點，更是台灣目前現存西式建築中最為古老之一喔，我真的強烈建議要來這裡走走，因為在這裡的視野真的超級棒，我之前念書時期有來這裡看夕陽過，真的很漂亮，因為夕陽搭配建築本體的紅色建築會更加的合適喔🥰，結束後也可以去西子灣走走，踏踏海🌊

旗津 錦手工地瓜酥 | 1 小時

之前朋友來旗津就有帶這家地瓜酥給我，吃完後覺得非常好吃，所以這次換我也來買，在一條隱密的巷子裡，要用走的才走得進去，價格便宜，一大包才100元，有不同口味的地瓜、芋頭酥片，可以依照喜好購買，我都是買甜的👍🏻，淋在地瓜酥上面的糖真的好多好好吃，超愛🔥，極度推薦❗️

旗津風車公園 | 2 小時

在高雄有一個可以邊騎腳踏車邊看夕陽的好去處，就是旗津風車公園，附近有ubike站可以租借腳踏車，非常方便，沿著海邊騎著腳踏車道，既安全又漂亮，還有高大的風車景觀呢，騎到一半停下來拍照🚴🏻，而且接近傍晚騎的時候其實滿涼的🌿，舒服

瑞豐夜市 | 1 小時

每次來高雄的晚上不知道要吃什麼就選擇瑞豐夜市，這一次吃了一家牛排，覺得有點普通，還有買了一杯檸檬飲解渴，在這裡一樣是人擠人，我走沒多久就覺得真的是太熱了，買一點小吃就回飯店休息，結束這個充實的台南高雄一日遊😆

城市商旅高雄駁二館 | 1 小時

這家是我今晚的落角處，就在高雄流行音樂廳旁邊而已，而且最近流行音樂廳還有辦活動可以晚上去走走，房間中規中矩，我是選擇無窗房，所以很平價，很適合商務客來住👜

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