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盤點北部5大自行車道！台北、新北河濱、海濱、山路腳踏車道秘境 騎單車享受自然風光

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照片授權：IG@jackkuo0924、IG@pongaponpona、IG@justin0620
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作者：Funliday

作為城市小旅行的交通工具，騎乘自行車或稱作單車，迎風騁馳在河濱自行車道、濱海鐵馬道、鄉間單車道、山林單車公路路段之間，騎著單車，就能享受市郊的大自然風光。以大台北地區為例，全長47公里的基隆河河濱自行車道，幾乎繞行台北、新北和部分基隆地區，穿梭城市與河濱之間的便利，讓人無論是騎車累了需要休憩、拍個照、打牙祭或是去找找朋友喝咖啡，都相當方便。



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而大台北市郊也有5條貼近山水，讓人暫時遠離喧囂的自行車道，如台北士林至萬里的風櫃嘴公路、三芝淺水灣至白沙灣的雙灣自行車道、牡丹至猴硐的三貂嶺自行車道、基隆的深澳自行車道和桃園大溪的大鶯綠野景觀自行車道，就讓愛上騎自行車兜風的你，一一攻下他們吧！

台北士林萬里自行車道推薦｜風櫃嘴爬坡路段 單車初學征服的第一座山頭



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陽明山國家公園的風櫃嘴，是許多北部單車初學者的朝聖首選；地處內湖、士林、萬里三處交叉點的鞍部風口，自海拔189公尺左右一路爬升至海拔587公尺的制高點 －風櫃嘴景觀台，全長6.4公里，約1小時可以登頂，屬於距離短又兼顧陡坡挑戰的路線，沿途交通標誌除標註公里數和卡路里數，也專為車友山友鼓勵打氣的話語：如辣妹加油、燃燒吧脂肪、牙一咬就到了、當心水牛通行等，相當令人會心一笑。



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台北士林萬里自行車道一日遊：

新北三芝雙灣自行車道推薦｜芝蘭公園海上觀景平台 海天一線的浪漫海濱



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觀察海水浪花與自然光線變化，是騎海線自行車道的一大樂事。順著雙灣自行車道，從白沙灣一路騎行至淺水灣，全程8公里，約30-45分鐘，沿著海濱木棧道的自行車道，經過一個個月形沙灣、岩岸礁石、廢棄碉堡與海洋意象的大型裝置藝術，感受與海為鄰、海天一線的景致；落日時分來到有北海岸最美伸展台的芝蘭公園海上觀景平台，走在藍白波浪相間，一路延伸至海中央的水上步道，夕陽斜照，更顯浪漫。



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新北三芝雙灣自行車道一日遊：

新北瑞芳溪畔自行車道推薦｜三貂嶺舊隧道 爆紅鏡面水池的廢棄隧道口



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封閉37年，擁有百年歷史的三貂嶺舊隧道於2022年8月重新開放了！全程3.2公里的三貂嶺自行車道，位於新北瑞芳及雙溪交界，以友善生態、架高地面約50公分的鋼筋鋪道，開放步行、騎自行車或Youbike往返牡丹車站至三貂嶺車站，沿途除了看見隧道昔日的火車煤灰、側壁碳酸鈣結晶、經過三貂嶺舊隧道和三瓜子隧道，還有機會遇到蝙蝠，而最夯的打卡點則在三瓜子隧道出口的鏡面水池，拍出唯美剪影照。

※不過離開三瓜子隧道前往猴硐車站之路段，不開放騎乘自行車，需改為牽引步行。



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新北瑞芳溪畔自行車道一日遊：

基隆深澳海濱自行車道推薦｜望海巷景觀橋 全台最美跨海鐵馬道



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牽著單車，沿坡登橋看山看海，一覽360度環視基隆的望海巷漁港、海灣、山壁景致，不僅眼前視野絕佳，橋下海水也相當清澈，甚至能清楚看見海中悠游的鮮豔魚兒。全長170公尺的基隆望海巷景觀橋，是全台少見的跨海鐵馬牽引道，串連了號稱北台灣多良車站的八斗子車站、海科館、潮境公園，與另一側的象鼻岩及深澳鐵道自行車，自2021年完工後，更讓旅人多了不同視角欣賞基隆的美。



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基隆深澳海濱自行車道一日遊：

桃園大溪河濱自行車道推薦｜大鶯綠野景觀自行車道 鄉野山水鐵馬道



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串聯鶯歌老街與大溪老街的鄉間自行車道，又被鐵馬族稱為山水步道，全長7公里，自鶯歌車站出發，一直到大溪武嶺橋下的大溪河濱公園，大漢溪沿線能欣賞鳶山倒影、豔紅繽紛的三鶯龍窯橋、巴洛克浮雕風格的大溪橋、新南人文老街和數不盡的樹蔭小徑，翠山綠水，讓人能夠盡情享受遠離汽機車車道的自行車漫遊。



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桃園大溪河濱自行車道一日遊：

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延伸閱讀：【北部5大自行車道】台北 / 新北河濱、海濱、山路腳踏車道秘境大盤點！

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