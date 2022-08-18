快訊

艾成自揭曾憂鬱到像發瘋 「14天不睡」時刻想結束生命宛如地獄

不聽話就被電擊！藍委透過台商 成功救出受困柬埔寨台人

學倫泥巴戰開打 蔡英文下令拚18歲公民權複決能救選情？

沁涼一夏！精選全台「10處避暑聖地」 夏日消暑玩水、森林浴去這就對啦！

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖片來源：IG@lilianwang_tw、@aves_hsiao、IG@chih_163
圖片來源：IG@lilianwang_tw、@aves_hsiao、IG@chih_163

每到夏天～不想吹著炎熱的暑風，除了待在冷氣房裡挖著冰淇淋配Netflix，然後收到貴到爆的電費帳單，還可以怎麼做呢？每每都在煩惱夏天可以去哪旅行又不會曬黑嗎？ReadyGo特地為大家網羅全台精選10處「避暑勝地」，2022夏天消暑來這就對了！

玩水族必去

新北｜貴妃池

圖片來源@evelyn__0229
圖片來源@evelyn__0229

冰涼清澈的泉水、高聳的樹蔭遮蔽，位於新北坪林秘境-貴妃池完全就是為了酷暑量身打造！這裡的池水像座天然大澡盆，故而有貴妃池之美名。溪水清澈、水中有許多魚蝦嬉戲，來這裡除了消暑，也能回味童年的趣味！池裡的石頭很滑，所以溯溪時一定要注意安全喔！

地址：新北市雙溪區北勢溪（坪雙公路14K溪澗）

苗栗｜水雲瀑布

圖片來源：IG@funshowhere
圖片來源：IG@funshowhere

位於苗栗泰安鄉的汶水溪與東冼溪交界處，水雲瀑布可是苗栗的溯溪秘境。全程沿著溪岸步行可抵達，在途中會先經過美景如畫的大石門瀑布，在那之後，經過攀爬、高繞、涉水後，便會抵達小巧精美的隱藏版秘境-水雲瀑布囉！仿佛身處仙境國度，可以說是夏日必去的消暑景點。

地址：苗栗縣泰安鄉

南投｜夢谷瀑布

圖片來源：IG@woohoo_716
圖片來源：IG@woohoo_716

埔里至霧社、清境的台14省道又稱埔霧公路，公路上原有觀音、彩蝶、夢谷三座瀑布，合稱埔霧三瀑。在埔霧公路上則有一處秘境-夢谷瀑布，亦是上清境之前的最佳中繼休憩點。夢谷瀑布雖高度才15公尺，但整個南山溪的水流都由夢谷的懸崖傾洩而下，只有在剛好的角度才能欣賞瀑布的全貌，使得瀑布增添幾分秀逸之氣。酷熱天開車上清境，不妨先到夢谷泡腳聽瀑，享受一下無比的沁涼。

地址：南投縣仁愛鄉松原巷1號

台南｜阿拉溪斜瀑布群

圖片來源：IG@chih_163
圖片來源：IG@chih_163

你知道，台南也有溯溪秘境嗎？沿著曾文溪支流阿拉溪溯溪向上，是條熱鬧的溯溪路線，會經過深潭、淺灘、斜瀑等地形，而秘境阿拉溪斜瀑布群就藏在這裡！以巨石、白鋪綠泉作為主體，森林植物則是作為妝點，枯水期和豐水期更有不同景致。而這裡宛若天然浴缸的野溪溫泉，可以說是南部消暑好去處呢。

地址：台南市楠西區龜丹里62-2號／google導航『鐵谷山宮』

台南｜蝙蝠洞瀑布

圖片來源：IG@lilianwang_tw
圖片來源：IG@lilianwang_tw

如果你是屬於愛玩水，但又是一個懶人，那麼台南的蝙蝠洞瀑布十分適合你！走路不用10分鐘，鄰近梅嶺風景區的蝙蝠洞瀑布，不僅路況好走，宛如地下洞穴的壯麗景色也十分讓人驚奇，彷彿有種秘境探險的樂趣呢！

地址：三民里桃114鄉道(goolglemap定位三民蝙蝠洞)

花蓮｜白鮑溪生態戲水區

圖片來源：IG@passion0703
圖片來源：IG@passion0703

位於花蓮壽豐鄉的白鮑溪是花蓮溪的支流，不僅以保護得當的完整溪流生態出名，清澈見底的溪水加上美景更是讓它成為新興打卡勝地！溪內不僅有許多小魚、小蝦生活在此，溪床內更是有花蓮溪獨有的玉石。這裡可說是打卡勝地、消暑勝地、生態課本三合一的夏日絕佳好去處。

地址：花蓮縣秀林鄉

森林系必去

新竹｜司馬庫斯

圖片來源：IG@gigiooolala
圖片來源：IG@gigiooolala

有著人間仙境之美名，位於新竹尖石泰雅族部落的司馬庫斯因為約莫1,500m的高海拔，氣溫舒適涼爽，又擁有茂密的林蔭做為天然遮陽傘，總是吸引大家前去打卡。其知名的巨木群步道難度不高，全長約5.2公里，靜謐的步道令人身心平靜，是個放鬆納涼的好去處。

地址：新竹縣尖石鄉玉峰村

新竹｜泰崗軍艦岩

圖片來源：IG@rico_wei_
圖片來源：IG@rico_wei_

座落於新竹尖石鄉大漢溪上游玉峰溪谷間，因獨特的岩壁造型猶如軍艦，而被名為軍艦岩。從步道走來，成片的野生楓樹林景致與群山引人入勝，還能遠眺軍艦岩吊橋。從入口意象往下走去，沿路芒花、軍艦岩若隱若現，山谷溪水十分清澈，加上屬於輕鬆好走的土石步道，因此每到夏日總是吸引許多人前來消暑。

地址：新竹縣尖石鄉秀巒村

嘉義｜阿里山國家風景區

圖片來源：IG@anna_ry_910
圖片來源：IG@anna_ry_910

說到南部的消暑勝地，絕對要來阿里山國家風景區啊！位於嘉義縣東部，以「日出、晚霞、雲海、森林、鐵道」五大美景知名，夏日就是要往山裡去！不僅會被山林的清涼氣息包圍，在這裡更是被許多豐富珍貴的自然景觀圍繞呢！

地址：嘉義縣番路鄉觸口村車埕51號

嘉義｜頂石棹步道

圖片來源：@aves_hsiao
圖片來源：@aves_hsiao

位於阿里山的頂石棹步道群由霧、茶、雲、霞、櫻、愛，6條步道組成。設備完善的步道群因為容易親近，也是阿里山知名的景點之一。其中「霞步道」更是因為可以遠眺雲霧縹緲的山嵐美景，還有沿途清香的茶園相伴，吸引許多遊客前來打卡拍照，可說是知名的夏日消暑景點呢！

地址：嘉義縣竹崎鄉

延伸閱讀>>2022全台「15大」森林系情侶約會景點行程懶人包 快拉著另一半走入這些人間仙境！

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

瀑布 步道 消暑

延伸閱讀

國5雪隧嚴重滲水出現「雨瀑布」溢流道路 排水阻塞急清除

酷夏避暑！ 探訪阿里山生活圈漫遊之旅「4村＋3村」更精彩

享受最天然冷氣！台東「知本林道瀑布」滿滿負離子和涼爽氣息，車子可直達美景不用走路

穿藍白拖入園現省300 六福水樂園X六福莊推避暑專案

相關新聞

沁涼一夏！精選全台「10處避暑聖地」 夏日消暑玩水、森林浴去這就對啦！

每到夏天～不想吹著炎熱的暑風，除了待在冷氣房裡挖著冰淇淋配Netflix，然後收到貴到爆的電費帳單，還可以怎麼做呢？每每都在煩惱夏天可以去哪旅行又不會曬黑嗎？ReadyGo特地為大家網羅全台精選10處「避暑勝地」，2022夏天消暑來這就對了！

2022南部室內景點推薦／雨天備案、豔陽避暑都能暢玩的5座主題博物館

中午動輒超過35度高溫，午後高溫直直飆，即便一顆心再怎麼想玩樂，也會被外面的熱浪擊退，更重要的是，伴隨高溫的午後雷陣雨，以及接二連三的颱風來襲，都為夏天戶外出遊增添難度！炎炎夏日出遊不妨規劃室內景點，躲進冷氣房避暑、躲雨一次搞定；南台灣各地有許多把戶外或自然環境搬入室內空間的主題體驗園區和觀光工廠，讓你可以一邊吹冷氣，遊逛嘉義的蝴蝶昆蟲溫室森林和製造氣體的觀光工廠，或是來到台南與高雄暢玩仿真滑雪場的滑雪遊樂設施，以及愈夜愈美也愈嗨的大型劇場遊樂園，室內景點不但互動體驗有趣多元，主題造景更是相當好拍，你打算如何安排夏天出遊小旅行呢？來個冷氣房約會也不錯！

綠色情人節來囉！精選14個情侶約會「森林系住宿」 俯瞰綠野美景、被芬多精浪漫擁抱

今天ReadyGo整理好適合在綠色情人節入住的森林系住宿，給情侶們度過最浪漫一晚的絕美森林系住宿懶人包！來挑一個喜歡的系列，帶著情人一起去享受吧～今天ReadyGo整理好適合在綠色情人節入住的森林系住宿，給情侶們度過最浪漫一晚的絕美森林系住宿懶人包！來挑一個喜歡的系列，帶著情人一起去享受吧～

徒步蒐集「全台最美鐵道風景」　5條舊鐵道秘境旅行帶你走入森林、海洋

鐵路旅行為不趕時間、懂得享受漫遊與發呆樂趣的旅人，帶來輕鬆自在的感受，許多迷人景致更是只能跳上火車，透過火車觀景窗欣賞，若稍一不留神，就只能飛速地錯過它。

汪洋大海是你的泳池！全台辣網美5大「2022夏日避暑玩水景點」 SUP、潛水統統有

炎炎夏日，一股傻勁跳進沁涼海水之中，享受來自大海的消暑氣息，簡直是人生一大樂事！當有人問起今年夏天要去哪裡玩？如果你的回答不只是沙灘日光浴、海邊踏浪、甚至浮潛等等，那麼恭喜你，你將成為朋友圈最懂玩的人！

把握本週！2022「阿勃勒黃金雨」花況圖輯　回顧中南部6大唯美花毯

每逢5至6月，當季滿開的阿勃勒金黃花卉是許多人必追的美景之一，雖然如今邁入了花季尾聲，吹落在地的葉片鋪成花地毯的模樣也不失浪漫。今天為大家精選嘉義、南投及台南共6處「阿勃勒黃金雨」據點，若本週來不及搶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。