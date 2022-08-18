沁涼一夏！精選全台「10處避暑聖地」 夏日消暑玩水、森林浴去這就對啦！

每到夏天～不想吹著炎熱的暑風，除了待在冷氣房裡挖著冰淇淋配Netflix，然後收到貴到爆的電費帳單，還可以怎麼做呢？每每都在煩惱夏天可以去哪旅行又不會曬黑嗎？ReadyGo特地為大家網羅全台精選10處「避暑勝地」，2022夏天消暑來這就對了！

玩水族必去

新北｜貴妃池

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冰涼清澈的泉水、高聳的樹蔭遮蔽，位於新北坪林秘境-貴妃池完全就是為了酷暑量身打造！這裡的池水像座天然大澡盆，故而有貴妃池之美名。溪水清澈、水中有許多魚蝦嬉戲，來這裡除了消暑，也能回味童年的趣味！池裡的石頭很滑，所以溯溪時一定要注意安全喔！

地址：新北市雙溪區北勢溪（坪雙公路14K溪澗）

苗栗｜水雲瀑布

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位於苗栗泰安鄉的汶水溪與東冼溪交界處，水雲瀑布可是苗栗的溯溪秘境。全程沿著溪岸步行可抵達，在途中會先經過美景如畫的大石門瀑布，在那之後，經過攀爬、高繞、涉水後，便會抵達小巧精美的隱藏版秘境-水雲瀑布囉！仿佛身處仙境國度，可以說是夏日必去的消暑景點。

地址：苗栗縣泰安鄉

南投｜夢谷瀑布

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埔里至霧社、清境的台14省道又稱埔霧公路，公路上原有觀音、彩蝶、夢谷三座瀑布，合稱埔霧三瀑。在埔霧公路上則有一處秘境-夢谷瀑布，亦是上清境之前的最佳中繼休憩點。夢谷瀑布雖高度才15公尺，但整個南山溪的水流都由夢谷的懸崖傾洩而下，只有在剛好的角度才能欣賞瀑布的全貌，使得瀑布增添幾分秀逸之氣。酷熱天開車上清境，不妨先到夢谷泡腳聽瀑，享受一下無比的沁涼。

地址：南投縣仁愛鄉松原巷1號

台南｜阿拉溪斜瀑布群

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你知道，台南也有溯溪秘境嗎？沿著曾文溪支流阿拉溪溯溪向上，是條熱鬧的溯溪路線，會經過深潭、淺灘、斜瀑等地形，而秘境阿拉溪斜瀑布群就藏在這裡！以巨石、白鋪綠泉作為主體，森林植物則是作為妝點，枯水期和豐水期更有不同景致。而這裡宛若天然浴缸的野溪溫泉，可以說是南部消暑好去處呢。

地址：台南市楠西區龜丹里62-2號／google導航『鐵谷山宮』

台南｜蝙蝠洞瀑布

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如果你是屬於愛玩水，但又是一個懶人，那麼台南的蝙蝠洞瀑布十分適合你！走路不用10分鐘，鄰近梅嶺風景區的蝙蝠洞瀑布，不僅路況好走，宛如地下洞穴的壯麗景色也十分讓人驚奇，彷彿有種秘境探險的樂趣呢！

地址：三民里桃114鄉道(goolglemap定位三民蝙蝠洞)

花蓮｜白鮑溪生態戲水區

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位於花蓮壽豐鄉的白鮑溪是花蓮溪的支流，不僅以保護得當的完整溪流生態出名，清澈見底的溪水加上美景更是讓它成為新興打卡勝地！溪內不僅有許多小魚、小蝦生活在此，溪床內更是有花蓮溪獨有的玉石。這裡可說是打卡勝地、消暑勝地、生態課本三合一的夏日絕佳好去處。

地址：花蓮縣秀林鄉

森林系必去

新竹｜司馬庫斯

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有著人間仙境之美名，位於新竹尖石泰雅族部落的司馬庫斯因為約莫1,500m的高海拔，氣溫舒適涼爽，又擁有茂密的林蔭做為天然遮陽傘，總是吸引大家前去打卡。其知名的巨木群步道難度不高，全長約5.2公里，靜謐的步道令人身心平靜，是個放鬆納涼的好去處。

地址：新竹縣尖石鄉玉峰村

新竹｜泰崗軍艦岩

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座落於新竹尖石鄉大漢溪上游玉峰溪谷間，因獨特的岩壁造型猶如軍艦，而被名為軍艦岩。從步道走來，成片的野生楓樹林景致與群山引人入勝，還能遠眺軍艦岩吊橋。從入口意象往下走去，沿路芒花、軍艦岩若隱若現，山谷溪水十分清澈，加上屬於輕鬆好走的土石步道，因此每到夏日總是吸引許多人前來消暑。

地址：新竹縣尖石鄉秀巒村

嘉義｜阿里山國家風景區

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說到南部的消暑勝地，絕對要來阿里山國家風景區啊！位於嘉義縣東部，以「日出、晚霞、雲海、森林、鐵道」五大美景知名，夏日就是要往山裡去！不僅會被山林的清涼氣息包圍，在這裡更是被許多豐富珍貴的自然景觀圍繞呢！

地址：嘉義縣番路鄉觸口村車埕51號

嘉義｜頂石棹步道

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位於阿里山的頂石棹步道群由霧、茶、雲、霞、櫻、愛，6條步道組成。設備完善的步道群因為容易親近，也是阿里山知名的景點之一。其中「霞步道」更是因為可以遠眺雲霧縹緲的山嵐美景，還有沿途清香的茶園相伴，吸引許多遊客前來打卡拍照，可說是知名的夏日消暑景點呢！

地址：嘉義縣竹崎鄉

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