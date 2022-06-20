把握本週！2022「阿勃勒黃金雨」花況圖輯　回顧中南部6大唯美花毯

每逢5至6月，當季滿開的阿勃勒金黃花卉是許多人必追的美景之一，雖然如今邁入了花季尾聲，吹落在地的葉片鋪成花地毯的模樣也不失浪漫。今天為大家精選嘉義、南投及台南共6處「阿勃勒黃金雨」據點，若本週來不及搶看最後花況，不妨跟著美圖回顧2022年的花姿，再期待明年的盛況吧。

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南投福崗路

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南投福崗路3月份因雙色風鈴木被譽為最美人行道，而福崗路一段6月則染上一片金黃，串串盛開的花苞黃綠相襯，點綴了水岸風光。

地點：福崗路一段(23.9219036, 120.6816179)

南投中興新村

中興新村。圖／IG@w.min1023授權

到南投中興新村除了能踏上回憶滿滿的眷村旅程，也有攝影好手拍下了金城社區五百戶的迷人金黃絕景，但提醒大家記得做好防蚊措施，才不會因為拍照被叮得滿身包啦！

中興新村五百戶。圖／IG@sherry659授權

地址：南投市光明東路二街(23.9438450, 120.7009369)

嘉義縣新港鄉中洋村

嘉義中洋村。圖／IG@hsingfang20授權

今年最美阿勃勒亮點之一，非嘉義新港中洋村莫屬，放眼望去就是整排阿勃勒大樹，可以輕鬆拍出更為壯觀的景色，從幾年前的秘境躍升為人氣打卡處之一，但佔地廣也不怕人擠人。網友分享本週預計為最末花期，開車的民眾有路過別忘了駐足欣賞囉！

嘉義中洋村。圖／IG@hsingfang20授權

座標：23.5281290,120.3774470（導航：中洋村大排）

台南新營阿勃勒大道

新營阿勃勒大道。圖／IG@xia_n55iw授權

除了嘉義和南投，台南亦分佈許多阿勃勒花道，其中新營阿勃勒大道雖然不會長到看不見盡頭，一字排開的花樹，仍是一處媲美韓劇場景的地點。

地點：台南市新營區長榮路二段149號

加碼｜嘉義：朴子溪自行車道、蒜頭糖廠蔗埕文化園區

朴子溪自行車道。圖／IG@xia_n55iw授權

號稱全台最長自行車道的「朴子溪自行車道」，每逢花季都有不同美度的自然生態景觀，沿途可欣賞各色花海、田園風光。而6月時期朴子溪自行車道及鄰近的蒜頭糖廠也盛開出專屬的黃金花廊區，隨拍隨美，明年記得把握最佳時機，一次踩點收集！

蒜頭糖廠蔗埕文化園區。圖／IG@xia_n55iw授權

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