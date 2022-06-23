汪洋大海是你的泳池！全台辣網美5大「2022夏日避暑玩水景點」 SUP、潛水統統有

炎炎夏日，一股傻勁跳進沁涼海水之中，享受來自大海的消暑氣息，簡直是人生一大樂事！當有人問起今年夏天要去哪裡玩？如果你的回答不只是沙灘日光浴、海邊踏浪、甚至浮潛等等，那麼恭喜你，你將成為朋友圈最懂玩的人！

台灣戶外運動熱潮正夯，就連夏日網美和海灘女神也紛紛帶上比基尼，逢週末朝聖一個又一個海灣沙灘，既要夢幻、還要唯美、重點是大家都很辣！別等了，快跟著5條夏日避暑玩水旅行：SUP海上立槳、獨木舟環島、深海潛水、帆船遊艇出海、天然海水游泳池，啟程涼夏出遊吧！

宜蘭頭城夏日玩水秘境｜龜山島牛奶湖SUP海上立式划槳





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宜蘭頭城外海的龜山島磺煙繚繞，不同季節呈現出黑色、黃色、白色，最終都形成一片湛藍色澤明顯漸層的夢幻牛奶海，搭乘遊艇前往環繞龜山島或巧遇鯨豚，再透過專業指導教練陪同，駕輕就熟憑靠SUP立式划槳征服牛奶海，並且還能挑戰在大海之中站起來，拍出一張又一張火辣又帥氣的照片。





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宜蘭頭城玩水秘境二日遊：





屏東小琉球夏日玩水秘境｜獨木舟環島巧遇綠蠵龜





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登上離台灣最近，最不易受東北季風影響的珊瑚礁島嶼－小琉球，划著海上獨木舟，親身享受一年四季的溫暖海水、宜人氣候、多姿多采海岸線和尋訪野生海龜群，你可以選擇划一般或透明獨木舟，參加日出團、夕陽團或是約13公里的長距離獨木舟環島團，享受漫漫長時間海上漂流的時光。





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台東蘭嶼夏日玩水秘境｜蘭嶼北側母雞岩潛水聖地





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擁有清澈海水，豐富珊瑚礁生態和海底純白沙灘，大批野生熱帶魚群聚集於此，內灣腹地廣大，這是位於蘭嶼北側，介於朗島部落與東清部落之間的母雞岩，你可以在專業指導教練陪同之下玩水肺潛水、自由潛水或是浮潛，當你潛入水中時，彷彿來到另一個蔚藍又色彩繽紛的海洋世界，陶醉之餘，可別忘了替自己留一張水下攝影美照啊！





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蘭嶼SUP四天三夜浮淺行：





澎湖包船出海夏日玩水秘境｜南方四島帆船遊艇出海





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在微奢華的帆船或遊艇上，與三五好友包船揚帆出海，來到距離澎湖本島南方約１小時航海時間的南方四島國家公園，一探澎湖藍洞、玄武岩景觀和紫色薰衣草森林的絕美景觀，這是今夏來到澎湖一定得嘗試的體驗！無論是客製出海路線或讓船長安排一日行程，幾乎都會包含登島遊覽、跳島浮潛，或你也可以抱著游泳圈在離岸邊戲水，享受靜謐不被打擾的離島旅行！





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澎湖SUP三天兩夜遊：





基隆外木山夏日玩水秘境｜海興海水游泳池





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鄰近北部情侶約會勝地基隆外木山，海興游泳池是基隆在地人私房的海水游泳池，分成水深100-140cm兒童區、100-250cm成人區和超過200cm的外海區和跳水平台，是一座礁岩海溝與天然岬角形成的天然海水游泳池，潮汐起落與大海相連，腳踩的是礁岩、不小心喝下去的是海水而不是氯，清澈水域伴遊的更是自在悠游的魚蝦螃蟹，免門票、免停車費。





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基隆玩水秘境二日遊：





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