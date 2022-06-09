CHILL一夏！ 迎日出、賞秘境 精選全台6大「SUP、獨木舟體驗熱點」 張張是美照令人稱羨

圖片來源：IG@pearl.life

SUP與獨木舟兩者的差異在哪呢？

SUP是源自於夏威夷的一種運動，結合衝浪與帆船滑行的特性，站立在板上的衝浪者須拿著槳做滑行或衝浪的動作，不侷限於海上，在湖泊、河流等水域都能進行；對於剛入門的新手而言，獨木舟相較於SUP更好上手、更安全，可抵達的區域也更為廣泛。





SUP、獨木舟體驗熱點

【宜蘭】 烏岩角

【南投】 日月潭

【墾丁】 後壁湖

【台東】 馬武窟溪谷

【花蓮】清水斷崖

【小琉球】 透明獨木舟

烏岩角，（圖片來源：Fungogo 天天彎彎趣走走）

【宜蘭】 烏岩角

宜蘭烏岩角，是中央山脈主脊的起點，也是宜蘭東澳沒入太平洋的一座陸連島，隨著漲潮會變化成一座靜謐的孤島，相比於攀岩，使用獨木舟是更安全且更能深刻體會那壯麗美景的登島方式。來這探索蘇花高的海上私房秘境，飽覽海蝕洞與無人海灘的靜謐美景，日出不再侷限於陸地上欣賞，體驗一葉輕舟的浪漫，留下最難忘的回憶。





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圖片來源：Fungogo 天天彎彎趣走走

【南投】 日月潭

擁有全台最大高山湖泊的日月潭是許多人來到南投必訪的景點，迷人的山光水色、波光粼粼的翠綠水面，一年四季都有不同的美景可賞。現在日月潭除了搭船、自行車環湖外，也新增了獨木舟以及SUP等水上活動，讓你以不一樣的方式遊玩日月潭！





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圖片來源：冒險卡達SUP立式划槳

【墾丁】 後壁湖

有「國境之南」之稱的墾丁，一直都是國人夏日玩水的聖地，在艷陽下淨白的沙灘、蔚藍的海洋閃著動人的光芒，同時也有著最多元化的水上活動可體驗；而在專業團隊的帶領下，透過SUP、獨木舟與浮潛生態導覽等海上行程，則能深入探索墾丁海洋的奇妙美景。





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圖片來源：離海5min

【台東】 馬武窟溪谷

位在台東東河鄉的馬武窟溪谷，大小不一的淨白岩石落在翠綠的溪流中，充滿仙氣的景致擁有「台版小冰島」的美稱。河道寬且水流平緩，從河口慢慢往上游划可至馬武窟溪的帝王石秘境，沿途美景盡收眼底，是今夏與三五好友、家人伴侶體驗親水活動的好選擇！

圖片來源：IG@pearl.life

【花蓮】清水斷崖

花蓮清水斷崖遼闊的海域是SUP最佳體驗點之一，壯麗的山景搭上海天一線的景致，讓每個來訪的旅客都直呼美不勝收；當太陽從海平面冒出頭時，湛藍的海洋被染上黃澄澄的溫暖顏色，隨著海浪的流動閃著金黃光芒，那畫面則美得讓人屏息。

圖片來源：IG@sup_kayak

【小琉球】 透明獨木舟

以海龜生態聞名的小琉球，來訪的旅客無一不想一探海龜於海裡悠游、上岸的可愛模樣。透過透明式的獨木舟，讓你放空漂泊在海洋同時也能飽覽豐富的海底世界，夠幸運的話，往下一看就能看到與你共同遨遊的海龜身影唷！

圖片來源：IG@sunlightkayak





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