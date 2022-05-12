市集控必收藏！北部5大「人氣文青市集、文創園區」週末必逛集合

近年台灣吹起一股創意市集風，許多城市開始有了屬於自己的市集文化，如穿出二手潮流古著的邊緣人市集、集結雙北和宜蘭手作素人的好好手感微笑市集、攜手北部藝術創作與表演者的水水市集、以及從產地到餐桌直送的假日農夫市集等，各式各樣的主題性市集紛紛湧入不同領域的職人、創作者或斜槓青年於週末擺起攤來，琳瑯滿目的文青雜貨和文創商品，實在好想給他買下去！





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每到週末，市集控總是先從經常固定舉辦市集或展覽活動的大型文創園區逛起，像是台北的四四南村、大稻埕碼頭貨櫃市集、西門紅樓創意市集、華山藝文特區和松菸文創園區，想要探索新的生活靈感，來逛市集就對了！

基隆太平山城聚落｜眷戀藝術與山海生活





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基隆市火車站後方的太平山城聚落，依山坡而建，貌似九份山城，人們沿著窄小路徑上山，參觀公共藝術裝置、創作展覽和週末才有的假日市集或論壇工作營，你會在這裡遇見社區居民、外地學子、建築師、藝術家和各類型創作者帶來的生活選物、二手藏物、職人手作或永續創作品，當然囉！你也一定找得到茶酒咖啡甜點和基隆特有媽媽味的美食小吃。





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基隆一日遊：





台北心中山線形公園｜森林系文青挖寶基地





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捷運台北車站以北，第一站就是中山站，車水馬龍的中山購物商圈，尤其以中山站4號出口後方廣場的心中山線型公園最為熱鬧，每到週末假日則有市集攤位和街頭歌手的音樂輪番演出，若是遇上浪漫應景的節慶如聖誕節、情人節，更能遇上許多充滿文青氣息的花藝、花器、香氛、植栽或小農商品等攤位，風格清新，就算是一個人的午後散策也不覺得無聊。





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中山區一日散步對策：





桃園大溪太武新村眷村文創園區｜充滿溫度與趣味的人文市集





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鄰近桃園大溪的太武新村眷村文創園區，是一塊仿美軍紅磚宿舍風格的古厝眷舍群，重現了半世紀以前的太武新村眷村風味，邀請陶作藝術家、木藝創作家、茶文化與花藝職人駐村，並串聯中壢馬祖新村和龜山憲光二村共同策畫生活、藝術為兩大元素的假日市集和劇場體驗活動，用新一代的創藝，喚起與傳承台灣眷村記憶。





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桃園大溪市集一日遊：





新竹下竹町日式警察宿舍｜戶外草地的日式藝文市集





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位於新竹火車站後站的南大路警察宿舍，串聯鄰近的下竹樹屋，營造出古色古香的偽日本氛圍，讓新竹下竹町成為許多新竹市民的共同回憶；坐擁戶外草地、老樹林蔭和木造日式建築群，近年更聯手與老樹文創市集不定期舉辦假日市集活動，可以看到來自新竹風城各地的特色手工藝品、服飾包鞋、手工糕點、咖啡及伴手禮唷。





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新竹市區市集一日遊：





新竹竹北新瓦屋客家文化保存區｜古厝村里的台味市集





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佔地1.6公頃的新瓦屋，是竹北人假日散步的好去處，池塘、農地、水圳，以及數座保存良好的客家古厝和古蹟，聚落不定期規劃新竹大師級藝文展演、文創攤販、小農市集、親子手作DIY、食農教育等活動，遇上節慶時令期間，園區更會安排花鼓、皮影戲、道具尋寶等客家元素活動，讓逛市集之餘，也增添不少台灣鄉土文化的知識和情懷。





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新竹竹北市集一日遊：





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