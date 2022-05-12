快訊

多國強制谷歌、臉書分享廣告收益 台灣為何猶豫不前？

陸製快篩不準？我核准進口的較優？德官方報告顛覆認知

「疫情肆虐原鄉部落」 萬人確診率高 他嘆族人只能自救

市集控必收藏！北部5大「人氣文青市集、文創園區」週末必逛集合

Funliday / FunTime旅遊比價
照片授權：IG@kunneng.tw、IG@linho202011、IG@achia_littletrip、IG@c_u0422-1、IG@carina16、
照片授權：IG@kunneng.tw、IG@linho202011、IG@achia_littletrip、IG@c_u0422-1、IG@carina16、

作者：Funliday

近年台灣吹起一股創意市集風，許多城市開始有了屬於自己的市集文化，如穿出二手潮流古著的邊緣人市集、集結雙北和宜蘭手作素人的好好手感微笑市集、攜手北部藝術創作與表演者的水水市集、以及從產地到餐桌直送的假日農夫市集等，各式各樣的主題性市集紛紛湧入不同領域的職人、創作者或斜槓青年於週末擺起攤來，琳瑯滿目的文青雜貨和文創商品，實在好想給他買下去！



照片授權：IG@kunneng.tw

每到週末，市集控總是先從經常固定舉辦市集或展覽活動的大型文創園區逛起，像是台北的四四南村、大稻埕碼頭貨櫃市集、西門紅樓創意市集、華山藝文特區和松菸文創園區，想要探索新的生活靈感，來逛市集就對了！

基隆太平山城聚落｜眷戀藝術與山海生活



照片授權：IG@cengtangyu

基隆市火車站後方的太平山城聚落，依山坡而建，貌似九份山城，人們沿著窄小路徑上山，參觀公共藝術裝置、創作展覽和週末才有的假日市集或論壇工作營，你會在這裡遇見社區居民、外地學子、建築師、藝術家和各類型創作者帶來的生活選物、二手藏物、職人手作或永續創作品，當然囉！你也一定找得到茶酒咖啡甜點和基隆特有媽媽味的美食小吃。



照片授權：IG@dollytsai



照片授權：IG@sukilane.tw

基隆一日遊：

台北心中山線形公園｜森林系文青挖寶基地



照片授權：IG@wenwen0806

捷運台北車站以北，第一站就是中山站，車水馬龍的中山購物商圈，尤其以中山站4號出口後方廣場的心中山線型公園最為熱鬧，每到週末假日則有市集攤位和街頭歌手的音樂輪番演出，若是遇上浪漫應景的節慶如聖誕節、情人節，更能遇上許多充滿文青氣息的花藝、花器、香氛、植栽或小農商品等攤位，風格清新，就算是一個人的午後散策也不覺得無聊。



照片授權：IG@nadia___handmade



照片授權：IG@tw_onion

中山區一日散步對策：

桃園大溪太武新村眷村文創園區｜充滿溫度與趣味的人文市集



照片授權：IG@linho202011

鄰近桃園大溪的太武新村眷村文創園區，是一塊仿美軍紅磚宿舍風格的古厝眷舍群，重現了半世紀以前的太武新村眷村風味，邀請陶作藝術家、木藝創作家、茶文化與花藝職人駐村，並串聯中壢馬祖新村和龜山憲光二村共同策畫生活、藝術為兩大元素的假日市集和劇場體驗活動，用新一代的創藝，喚起與傳承台灣眷村記憶。



照片授權：IG@chentea0215



照片授權：IG@gina79220

桃園大溪市集一日遊：

新竹下竹町日式警察宿舍｜戶外草地的日式藝文市集



照片授權：IG@carina16

位於新竹火車站後站的南大路警察宿舍，串聯鄰近的下竹樹屋，營造出古色古香的偽日本氛圍，讓新竹下竹町成為許多新竹市民的共同回憶；坐擁戶外草地、老樹林蔭和木造日式建築群，近年更聯手與老樹文創市集不定期舉辦假日市集活動，可以看到來自新竹風城各地的特色手工藝品、服飾包鞋、手工糕點、咖啡及伴手禮唷。



照片授權：金魚豆花吃上隱



照片授權：金魚豆花吃上隱

新竹市區市集一日遊：

新竹竹北新瓦屋客家文化保存區｜古厝村里的台味市集



照片授權：IG@c_u0422-1

佔地1.6公頃的新瓦屋，是竹北人假日散步的好去處，池塘、農地、水圳，以及數座保存良好的客家古厝和古蹟，聚落不定期規劃新竹大師級藝文展演、文創攤販、小農市集、親子手作DIY、食農教育等活動，遇上節慶時令期間，園區更會安排花鼓、皮影戲、道具尋寶等客家元素活動，讓逛市集之餘，也增添不少台灣鄉土文化的知識和情懷。



照片授權：IG@achia_littletrip



照片授權：IG@bierhoff1310

新竹竹北市集一日遊：

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：市集控必收藏！週末必逛北部5大人氣文青市集、文創園區大集合！攤攤買到剁手手

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

市集 IG 文創

延伸閱讀

買粽贈百年中藥老店抹草香包 煙波推端粽禮盒

高市釋百餘間眷村房舍供「以住代護」 盼打造青創聚落

新竹污水下水道普及率低 高虹安籲改善

新竹產後護理之家虐嬰事件 陳椒華籲負責機構一併受罰

相關新聞

市集控必收藏！北部5大「人氣文青市集、文創園區」週末必逛集合

近年台灣吹起一股創意市集風，許多城市開始有了屬於自己的市集文化，如穿出二手潮流古著的邊緣人市集、集結雙北和宜蘭手作素人的好好手感微笑市集、攜手北部藝術創作與表演者的水水市集、以及從產地到餐桌直送的假日農夫市集等，各式各樣的主題性市集紛紛湧入不同領域的職人、創作者或斜槓青年於週末擺起攤來，琳瑯滿目的文青雜貨和文創商品，實在好想給他買下去！

全台精選5家「峇厘島風渡假莊園」置身南洋　熱帶植栽環繞、泳池享漂浮下午茶

每到了夏天，總會想要懶洋洋的曬著太陽，放鬆心情，很多人更會選擇在暑假期間出國度假放風，雖然目前因為疫情影響還無法出國旅遊，但即使不出國，也能在台灣感受到滿滿南洋風情！以下整理了5間全台各地的南洋風旅宿，一起來場偽出國的夏日小旅行吧！

苗栗最新「金黃花浪」美翻、彰化虎山巖「3萬株金針花海」爆開！母親節免費賞花亮點

中部最耀眼金黃花季來襲！結束短暫連假後即將迎來母親節，除了早前跟大家分享的日月潭「金針花海秘境」，苗栗其實也有2022最新打卡點，任大家沉浸在金黃花浪中，而知名的虎山巖金針花也開得浪漫，預計本週末達最

日月潭「3公頃金針花秘境」開成地面版繁星！桃園「4000株孝子百合花」雪白滿開飄仙氣

5月連假最美花海就決定是你！隨著花旗木、四月雪桐花遍地開花，同樣飄仙氣的百合花景點已滿開，還有金燦燦的金針花秘境隱身南投日月潭，目前正積極盛放中，兩大全新美景讓大家勞動節、母親節不愁沒地方賞花。

精選全台8大部落新玩法！夜間捉溪蝦、探訪地下屋再大啖原民美食　回歸大自然的純粹

因為疫情已經好久沒出國，快被悶壞了嗎？海外旅遊被迫暫停的現在，相較於只是打卡拍照就結束的行程，在台灣各地反而興起了體驗式旅遊的風潮，尤其是在我們歷史發展上扮演重要角色的原住民，更是成為遊客們想要深入了解的文化之一！今天，ReadyGo 精選了全台 8 個知名的原住民體驗活動，與我們一起前進部落吧！

回訪意願超高！親子出遊5大熱點　「動物造型遊具、森林冒險遊戲場」玩到沒電

從台北的高鐵站出站後開車半小時的車程，寶寶溫親自玩過好多次才分享出來，這些好停車又多元面向的超人氣去處，寓教於樂、動靜皆宜，大人小孩不論晴雨都能玩到High翻天！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。